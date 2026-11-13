Frankfurt, 13. ⁠Nov (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag schwächer starten. Am Donnerstag war er nur kurz über die historische Marke von 27.000 Punkten geklettert, da ‌der Führungswechsel beim KI-Vorreiter Nvidia die Anleger verunsicherte. Technologieaktien gerieten weltweit unter Druck, nachdem Nvidia-Chef Jensen Huang im ⁠Zuge der ⁠Spionageaffäre die Führung des Unternehmens mit sofortiger Wirkung abgegeben hatte. Aus dem Handel ging der Dax 0,4 Prozent höher bei 26.771 Punkten. Die Wall Street schloss im Minus. In Japan erholte sich der japanische Leitindex nach ‌den Turbulenzen rund um die Nvidia-Krise.

Zum ‌Wochenschluss steht auf der Konjunkturseite der US-Erzeugerpreisindex im Fokus. Die jüngsten US-Inflationsdaten für Oktober hatten die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen ⁠an den Börsen zuletzt verstärkt.

• Die Euro-Zone dürfte im Sommer ‌trotz der widrigen Umstände im ⁠Zuge des Iran-Krieges und hoher Inflation solide gewachsen sein. In einer Schnellschätzung hatte das EU-Statistikamt Eurostat ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal von 0,4 ‌Prozent ermittelt, nach einem Wachstum ⁠von 0,6 Prozent im Frühjahr.

• ⁠Mercedes-Benz prüft die Option von Werksschließungen in Deutschland konkret, nachdem mit diesem Szenario zuvor bereits angedroht worden war.

• In Berlin wird das Ergebnis der abschließenden Beratungen über den Bundeshaushalt 2027 vorgestellt.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 26.771,88

EuroStoxx50 6.398,98

EuroStoxx50-Future 6.417,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 52.297,09 -0,4%

Nasdaq

S&P 500 7.592,40 -0,4%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 61.188,62 +0,6%

Shanghai 3.633,86 -0,6%

Hang Seng 23.656,23 -1,4%

(Bericht von Daniela Pegna, Anika Ross, redigiert ⁠von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)