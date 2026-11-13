Dax schwächelt zur Handelseröffnung - Konjunkturdaten im Blick

Frankfurt, 13. ⁠Nov (Reuters) - Der Dax ist nach seinem jüngsten Rekordlauf schwächer in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex verlor am Freitag 0,3 Prozent auf 26.681 Zähler. Am Donnerstag ‌hatte er erstmals in seiner Geschichte kurzzeitig die 27.000-Punkte-Marke überwunden. Die positive Stimmung wurde dann aber ⁠durch ⁠den Führungswechsel beim KI-Vorreiter Nvidia überschattet. Technologieaktien gerieten weltweit unter Druck, nachdem der in eine Spionageaffäre verstrickte Nvidia-Chef Jensen Huang die Führung des Unternehmens mit sofortiger Wirkung niedergelegt hatte.

Die Tech-Werte blieben auch ‌am Freitag angeschlagen. Im Dax ‌verloren Infineon zwei Prozent, Aixtron gaben im MDax 1,7 Prozent nach. Zu den größten Dax-Gewinnern zählten E.ON ⁠mit einem Plus von gut einem Prozent.

Zum Wochenschluss stehen ‌Konjunkturdaten im Fokus, darunter ⁠die BIP-Daten für die Eurozone. In einer Schnellschätzung hatte das EU-Statistikamt Eurostat ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal von 0,4 Prozent ‌ermittelt, nach einem Wachstum ⁠von 0,6 Prozent im Frühjahr. ⁠Nun wird sich in einer weiteren Schätzung von Eurostat zeigen, ob die Zahl Bestand hat. Ihren Blick richten Anleger zudem auf den US-Erzeugerpreisindex. Zuletzt hatten die US-Inflationsdaten für Oktober die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen an den Börsen verstärkt.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Myria Mildenberger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)