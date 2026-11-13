Diese vier Fragen stelle ich mir bei IPOs

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Endlich ist es also so weit: Am kommenden Donnerstag (19. November) soll der Handel der Anthropic-Aktie starten. Mit einer Bewertung von rund einer Billion Dollar – beziehungsweise 1,4 Billionen Dollar, wenn man die volle Verwässerung der Aktien unterstellt – ist es sicher zusammen mit dem SpaceX-IPO der Börsenhöhepunkt des Jahres. Fragt sich also: Dabei sein oder nicht?

Ich analysiere seit gut einem Jahrzehnt Börsengänge – und stelle mir im Grunde immer vier Fragen: Was wollen die mit meinem Geld? Wer investiert mit mir? Wie gesund ist das Unternehmen finanziell? Und wie ist die Bewertung?

Frage 1: Was wollen die mit meinem Geld?

Bei Frage eins geht es mir darum, ob hier nur Altaktionäre auscashen wollen (schlecht) – oder ob das Geld tatsächlich ans Unternehmen fließt und das idealerweise auch was Sinnvolles damit anfangen kann (gut).

Frage 2: Wer investiert mit mir?

Frage zwei schaue ich mir an, um abzuschätzen, ob meine Interessen als Minderheitsaktionär eine Rolle spielen werden. Hier war ich bekanntlich vor allem beim IPO von SpaceX sehr skeptisch wegen der Machtfülle (und der Person) Elon Musk. Wie schnell ein Über-Gründer/CEO vom Werttreiber zum Risiko werden kann, erleben wir ja gerade sehr schön bei Nvidia, wo der Abgang von Chef Jensen Huang Milliarden an Börsenwert vernichtet hat.

Frage 3: Wie gesund ist das Unternehmen finanziell?

Drittens will ich natürlich sehen, dass Umsätze und Gewinne sich in die richtige Richtung bewegen und das Unternehmen bilanziell solide aufgestellt ist. Beim IPO von Douglas vor zweieinhalb Jahren sah es gerade in dieser Hinsicht sehr dürftig aus. Es war ein guter Indikator: Vom IPO-Preis – 26 Euro je Aktie – sind aktuell noch 30 Prozent übrig.

Frage 4: Wie ist die Bewertung?

Und zum Schluss ist da natürlich die Bewertung: Kommt ein Unternehmen schon zu einer extremen Bewertung an die Börse, sind die Spielräume für weitere Kursgewinne klein. Hier ist Anthropic aus meiner Sicht interessanter als SpaceX, das mit seinem Börsengang den Höhepunkt der KI-Euphorie erwischte – während die Stimmung inzwischen merklich schlechter ist.

Bei den Punkten eins, zwei und vier gefällt mir Anthropic daher gut. Zu Punkt drei: Anthropic ist zwar defizitär und wird mit negativem Eigenkapital an die Börse kommen. Aber es ist eben auch ein Unternehmen, das den Jahresumsatz dieses Jahr zum dritten Mal in Folge verzehnfacht. Bei so einem Wachstum bin ich nicht päpstlicher als der Papst: Anthropic halte ich auch unabhängig von den riesigen Zahlen für einen interessanten Börsengang.

Zum Börsenstart von Anthropic in der kommenden Woche werde ich auch ein Video aufnehmen. Schreib mir, welche Aspekte dich besonders interessieren – dann nehme ich sie gerne mit auf: georg.buschmann@onvista.de

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