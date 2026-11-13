Digitalministerium: "Sehr große Betroffenheit" in Wirtschaft durch Microsoft-Panne

Reuters · Uhr
Thema: KI
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Berlin, ⁠13. Nov (Reuters) - Die Bundesregierung sieht durch die Störung der Microsoft--Dienste erhebliche Auswirkungen auf deutsche Unternehmen. "Das Bundesamt für Sicherheit in der ‌Informationstechnik (BSI) steht dazu auch mit Microsoft im Austausch und geht von einer sehr ⁠großen ⁠Betroffenheit in der deutschen Wirtschaft aus", sagte ein Sprecher des Digitalministeriums am Freitag in Berlin. "Es gibt nach derzeitigem Kenntnisstand keine Hinweise auf einen Cyberangriff." ‌Microsoft komme nach eigenen Darstellungen ‌bei der Behebung der umfassenden Störung Stück für Stück voran. Aus der Bundesverwaltung ⁠gebe es keine Meldungen über größere Ausfälle.

Man ‌werde aus der ⁠Störung von Microsoft weitere Lehren ziehen, sagte der Sprecher weiter. "Wir sehen die Bedeutung von IT-Systemen für die Arbeitsfähigkeit ‌von Unternehmen, ⁠auch von der Verwaltung. Und ⁠deswegen braucht es aus unserer Sicht Redundanzen und Alternativen, auf die man bei einem Ausfall zurückgreifen kann, um weiterarbeiten zu können", fügte er hinzu.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Microsoft

Das könnte dich auch interessieren

Aktienkurs gut sieben Prozent im Minus
Noch eine Affäre? Nvidia-Aufseher beraten über Firmenchef Huanggestern, 05:35 Uhr · dpa-AFX
Noch eine Affäre? Nvidia-Aufseher beraten über Firmenchef Huang
IT-Störung
Ausfall von Microsoft-Diensten bremst Firmen weltweitheute, 09:05 Uhr · Reuters
Microsoft-Logo an der Glasfassade eines Bürogebäudes in München
Datenpanne vor Börsengang
Anthropic verschickt IPO-Details versehentlich10. Nov. · Reuters
Anthropic verschickt IPO-Details versehentlich
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertet09. Nov. · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen