Dow Jones Industrial Average® - Kurs Allzeithoch?

Das zuletzt beim Dow Jones® diskutierte Flaggen-Szenario scheint trotz der Turbulenzen der vergangenen Woche im Umfeld der „midterms“ letztlich aufzugehen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 27. und 20. Oktober ). Mittlerweile konnten sich die amerikanischen Standardwerte deutlich von der oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 51.331 Punkten) nach Norden absetzen. Die Ambitionen der Bullen treten also deutlich zu Tage. Dank des trendbestätigenden Kursmusters dürfte das Aktienbarometer tatsächlich Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 54.744 Punkten nehmen. Das kalkulatorische Kursziel aus der Fortsetzungsformation lässt perspektivisch sogar auf einen Vorstoß in „uncharted territory“ schließen. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So bildet die o. g. Flaggenbegrenzung einen ersten wichtigen „support“, während das Tief des markanten Außenstabs der Vorwoche (50.993 Punkte) eine weitere Rückzugslinie definiert. Von strategischer Tragweite ist unverändert die Kreuzunterstützung aus der 50-Wochen-Linie (akt. bei 50.380 Punkten), diversen horizontalen Rückzugsmarken und einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (50.465/49.904 Punkte).

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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