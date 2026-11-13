dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Etwas schwächer nach Dax-Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Für den Dax deuten sich am Freitag leichte Abgaben an. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex etwas mehr als zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels mit einem Minus von 0,18 Prozent auf 26.725 Punkte. Am Vortag war der Dax erstmals über die runde Marke von 27.000 Punkten geklettert, letztlich aber klar darunter geblieben. Auf Wochensicht zeichnet sich gemessen an der vorbörslichen Indikation ein Plus von 3,5 Prozent ab. Die Vorgaben von Übersee sind am Freitag durchwachsen und die Geopolitik liefert hinsichtlich eines möglichen Endes des Iran-Kriegs keine klaren Signale. Der Technologiesektor steckt den Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang derweil gut weg.

USA: - MODERATE VERLUSTE - Der Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang hat die Aktien des Chip-Giganten und KI-Trendsetters am Donnerstag noch tiefer in die Knie gezwungen. Prozentual zweistellig brachen die Papiere im frühen Handel ein, machten anschließend aber wieder Boden gut. Am Ende des Nasdaq-Handels waren es noch minus vier Prozent. Anleger schichteten frei werdende Mittel in andere große Halbleiterwerte um. Dank dieser Umschichtungen sowie Kursgewinnen von Indexschwergewichten wie Amazon, Alphabet und Microsoft konnte der technologielastige Nasdaq 100 anfängliche deutliche Verluste großteils wieder aufholen. Zum Handelsschluss lag der Index mit 0,30 Prozent im Minus bei 28.289,19 Zählern. Damit ist die jüngste Erholung des Tech-Barometers zunächst unterbrochen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,36 Prozent auf 52.297,09 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,35 Prozent auf 7.592,40 Zähler.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Börsen in Asien haben am Freitag keine gemeinesame Richtung gefunden. Der Nikkei 225 notierte kurz vor dem Handelsende ein halbes Prozent höher. Der südkoreanische Kospi fiel hingegen um 0,9 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten in China sank um gut ein halbes Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,5 Prozent abrutschte.

DAX 26.771,88 0,41% XDAX 26.705,12 -0,25% EuroSTOXX 50 6.398,98 0,09% Stoxx50 5.522,26 0,26% DJIA 52.297,09 -0,36% S&P 500 7.592,40 -0,35% NASDAQ 100 28.289,18 -0,30%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 122,04 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1058 0,01% USD/Yen 160,14 0,16% Euro/Yen 177,09 0,17%

BITCOIN:

Bitcoin 68.380 -4,19% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 96,19 +0,37 USD WTI 88,64 -0,10 USD

/mis