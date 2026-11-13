dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 13.11.2026 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Rekordetat steht - doch Merz kämpft weiter um Stromsteuer

BERLIN - Das gab es noch nie: Der Bundeshaushalt für das nächste Jahr ist nach der finalen, rund 16-stündigen Sitzung des Haushaltsausschusses in Rekordhöhe unter Dach und Fach - gleichwohl ist eine zentrale Frage offen: Können Union und SPD noch eine Senkung der Stromsteuer für alle finanzieren? Die Spitzen der Koalition wollen nun am Dienstag diskutieren, ob die milliardenschwere Entlastung noch möglich ist.

USA: Anstieg der Erzeugerpreise beschleunigt sich erneut

WASHINGTON - In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise erneut beschleunigt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Oktober im Jahresvergleich um 6,5 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Der Anstieg war jedoch etwas geringer als von Volkswirten erwartet. Sie hatten mit 6,6 Prozent gerechnet. Im September hatte die Jahresrate bei 6,3 Prozent und im August bei 5,4 Prozent gelegen.

Große Einigkeit: Energieminister wollen Bürger entlasten

GÖTTINGEN - Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger haben die Energieminister der Länder gefordert. Bei der Energieministerkonferenz in Göttingen sprachen sie sich unter anderem für eine Senkung der Stromsteuer sowie eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne aus. Dazu gebe es einen starken gemeinsamen Geist und einen "Geist von Göttingen", wie unter anderem Niedersachsens Energieminister und Vorsitzender der Konferenz, Christian Meyer (Grüne), sagte.

ROUNDUP/Finanzierung neuer Ukraine-Hilfe: Merz bekommt Rückendeckung

DUBLIN - Bundeskanzler Friedrich Merz bekommt Rückendeckung für seinen umstrittenen Vorstoß, die Finanzierung neuer notwendiger Ukraine-Hilfen mit den EU-Haushaltsverhandlungen zu verknüpfen. Er habe große Zustimmung zu seiner Haltung zur Ukraine-Politik erfahren, sagte Merz bei einer Pressekonferenz bei einem EU-Gipfeltreffen in Dublin.

Schuldenberg der Bundesagentur für Arbeit wächst auf 18,7 Milliarden

NÜRNBERG - Die Bundesagentur für Arbeit steuert im nächsten Jahr auf ein Haushaltsloch von 8,2 Milliarden Euro zu. Das gab die Vorstandsvorsitzende von Deutschlands größter Behörde, Andrea Nahles, bei der Vorstellung des Haushaltes in Nürnberg bekannt. Zusammen mit den bereits bestehenden Darlehen, die der Bund der Behörde bereits für 2026 und zurückliegende Zeiträume gewährt hat, werde sich der Schuldenstand bis Ende dieses Jahres auf 10,5 Milliarden und bis Ende nächsten Jahres auf 18,7 Milliarden Euro summieren. Die 8,2 Milliarden Euro für nächstes Jahr sind im Bundeshaushalt bereits berücksichtigt.

IEA: Ölversorgung erholt sich erstmals seit Iran-Krieg

PARIS - Die Internationale Energie-Agentur (IEA) sieht die weltweite Ölversorgung erstmals seit Ausbruch des Iran-Kriegs auf Erholungskurs. Der Ölmarkt zeige erste vorsichtige Anzeichen einer Marktstabilisierung, teilte die IEA in Paris mit.

Commerzbank erwartet für 2027 trotz Risiken stabiles Wirtschaftswachstum

FRANKFURT - Die Commerzbank erwartet im Jahr 2027 in der Eurozone und den USA ein weitgehend unverändertes Wirtschaftswachstum. "Die Konjunktur dürfte durch die Vielzahl von Risiken nicht zum Entgleisen gebracht werden", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer am Freitag in Frankfurt. Allerdings sieht er Hinweise für einen nachlassenden Konjunkturschub in den kommenden zwei Jahren.

Iran lehnt Vorschlag für Gespräche zu Atominspektionen ab

WIEN - Der Iran hat Gespräche über eine Wiederaufnahme von Atominspektionen vorerst abgelehnt. Wie aus einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) hervorging, teilte Teheran der Organisation mit, dass dies in der gegenwärtigen Sicherheitslage nicht möglich sei.

Frankreich: Inflation im Oktober nicht ganz so hoch wie zunächst ermittelt

PARIS - In Frankreich ist die Inflation im Oktober nicht ganz so stark gestiegen wie zunächst ermittelt. Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 3,7 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Zuvor war ein Wert von 3,8 Prozent ermittelt worden.

Eurozone: Wirtschaft wächst im Sommer etwas schwächer

LUXEMBURG - Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone hat sich im dritten Quartal etwas abgeschwächt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im dritten Jahresviertel um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt. Im zweiten Quartal war die Wirtschaftsleistung noch um 0,6 Prozent gewachsen.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl