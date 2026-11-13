Ein ETF mit „Feinsteuerung“ auf den Weltindex

Die Aktienmärkte bewegen sich schnell. Chancen entstehen rund um den Globus und wollen genutzt werden. Doch ein Mehr an Chancen bedeutet auch ein Mehr an Risiken, zugleich steigen die Anforderungen an die Anleger hinsichtlich ihrer Kenntnisse und des Zeitaufwands. Daher sind innovative Lösungen gefragt, die eine breite Abdeckung des Marktes und eine sinnvolle Feinsteuerung des Portfolios in die Hände von Profis legen, um den Privatanleger zu entlasten. Der hier vorgestellte ETF leistet genau das, indem er drei für einen Anleger vorteilhafte Lösungen vereint.

Der MSCI World Index: Der richtige Index

In den letzten Jahrzehnten war der US-Aktienmarkt im Vergleich zu den Märkten in Europa und Asien meist der stärkere. Aber das ist eben nicht immer so. Die folgende Grafik zeigt beispielsweise, dass der japanische Aktienmarkt allen anderen großen Indizes zuletzt den Rang abgelaufen hat.

Immer im aktuell stärksten Markt investiert zu sein, das wäre eine perfekte Sache ... aber dazu müsste man zuverlässig vorher wissen, wo genau in den kommenden Jahren die höchsten Gewinne winken werden. Und wer weiß, wie die Börse funktioniert, weiß auch: Das kann man nicht vorhersehen. Eines kann man aber durchaus:

Quelle: marketmaker pp4

Man kann dafür sorgen, dass das eigene Depot weltweit mit von der Partie ist, indem man als Basis seines Investments einen Index wählt, der die am höchsten gewichteten Aktien aus 23 Industrienationen unter seinem Dach vereint: den MSCI World Index.

Dadurch kann eine um starke Ausschläge einzelner Märkte geglättete Entwicklung des Kapitals erreicht werden ... und da die Gewichtung einer im MSCI World Index enthaltenen Aktie steigt, wenn sie stärker zulegt als andere, ist man dadurch auch tendenziell in dem Aktienmarkt stärker engagiert, der gerade in Sachen Performance die Nase vorn hat.

Ein ETF: Das richtige Instrument für das Fundament eines Depots

Grundsätzlich könnte man sich als Anleger selbst ein Portfolio zusammenstellen, das nach Regionen und Branchen so breit aufgestellt ist, dass man die Grundregel, sein Kapital breit zu streuen, erfüllt. Aber das tatsächlich effektiv umzusetzen bedarf nicht nur einiges an Erfahrung und Selbstdisziplin, sondern auch an Kapital. Das wäre daher für viele eine zwar wünschenswerte, aber in der Praxis nicht umsetzbare Strategie … es sei denn, man nutzt die Vorteile, die einem ein ETF bietet.

Ein ETF (d.h. Exchange Traded Fund) ist ein Wertpapier, das das Kapital derer, die dort investieren, „zusammenlegt“. Dadurch kommen Summen zusammen, die es möglich machen, auch einen Weltindex wie den MSCI World Index mit seinen derzeit 1.249 Aktien aus 23 Ländern präzise nachzubilden. Dadurch, dass aus dem Anlagekapital vieler ein einziger großer „Topf“ wird, kann ein ETF auch deutlich kostengünstiger agieren, so dass die jährlichen Kosten für den Anleger niedrig bleiben, wie Sie in der unten folgenden Übersicht des iShares World Equity High Income Active ETF sehen können, um den es uns hier geht.

Einen Weltindex über einen ETF als solide Depot-Basis zu nutzen, ist also grundsätzlich eine sinnvolle Idee. Noch interessanter wird dieser Gedanke aber, wenn der entsprechende ETF einen solchen Index nicht einfach 1:1 nachbildet, sondern hinsichtlich seiner konkreten Zusammensetzung feinsteuert:

Aktives Management: Die richtigen Köpfe

Teil des MSCI World Index zu sein, ist kein Qualitätsmerkmal, denn die im Index enthaltenen Aktien werden alleine nach ihrer Marktkapitalisierung, d.h. nach ihrer Größe im Markt, ausgewählt. Und auch große, schwergewichtige Unternehmen können wie Blei im Markt liegen oder sogar in Abwärtstrends laufen. Solche Aktien, die wie Bremsklötze wirken, gezielt nicht im Portfolio zu haben und sich nur auf trendstarke Aktien zu konzentrieren, die überdies auch noch gute Dividenden ausschütten, wäre ideal … das konkret umzusetzen ist aber für Privatanleger alles andere als einfach. Der iShares World Equity High Income Active UCITS ETF setzt genau an diesem Punkt an.

Dieser ETF wird aktiv gemanagt, indem erfahrene Experten quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Prognosemodelle einsetzen, um ein für Investoren ideales Portfolio zu erreichen, in welchem höhere regelmäßige Erträge bei geringerem Risiko und besserer Diversifizierung erzielt werden sollen.

Das ist der Grund, weshalb der iShares World Equity High Income Active UCITS ETF nicht einfach alle derzeit 1.248 Aktien des MSCI World Index in diesen ETF vereint, sondern Sie hier eine gezielte Auswahl von aktuell 552 Aktien vorfinden, die geeignet sind, die Schwankungen dieses Weltindex zu glätten und zugleich das Ziel verfolgen, besser als der Index selbst zu laufen und darüber hinaus starke Dividenden zahlen, was ein nicht zu unterschätzender, zusätzlicher Vorteil ist. So hat der ETF in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckend hohe Ausschüttungsrendite von 10,45 Prozent erzielt.

iShares World Equity High Income Active UCITS ETF

Vergleichsindex MSCI World Index WKN A40121 ISIN IE000KJPDY61 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,35 % p.a. ETF-Volumen per 06.11.2026 1,01 Milliarden US-Dollar Auflagedatum des ETF 22.03.2024 Anzahl der Positionen (Stand 06.11.2026) 552 Behandlung der Dividenden Ausschüttung (monatlich) Replikationsmethode physisch Basiswährung US-Dollar An deutschen Börsen in Euro handelbar ja

Ein ETF ... für alles und alle

Betrachtet man sich in der folgenden Grafik die Kursentwicklung des iShares World Equity High Income Active UCITS ETF in Relation zu seinem Benchmark-Index MSCI World, so fällt auf, dass der in grün gehaltene ETF bei stärkeren Schwankungen des in grau gehaltenen MSCI World Index auffallend ruhiger im Markt liegt. Und genau so soll es sein, diese Glättung starker Schwankungen ist der Effekt einer aktiven Feinsteuerung der Chancen und Risiken durch das ETF-Management-Team.

Quelle: https://www.ishares.com/de/privatanleger/de/produkte/335083/ishares-world-equity-high-income-active-ucits-etf

Fazit: Die für Privatanleger praktische und kostengünstige Lösung eines ETF, der mit seiner Basis in Form des MSCI World Index eine ideale Bandbreite des Investments ermöglicht und der durch das aktive Management „mitdenkt“, das sind drei vorteilhafte Faktoren auf einmal, die diesen ETF grundsätzlich für jeden Anleger interessant machen: Ein ETF für alles ... und für alle!

Der Vorteil des „Averaging-Effekts“: Investieren mit Sparplan

Die Chancen, die Ihnen ein Investment in Aktien bietet, gehen immer auch mit Risiken einher, denn Aktienkurse schwanken in beide Richtungen. Aber selbst sehr erfahrene Anleger können nicht in die Zukunft sehen: Ob ein Einstiegszeitpunkt gerade jetzt ideal wäre oder nicht, kann man im Moment der Entscheidung nie sicher wissen. Aber man sollte eine Aktien-Anlage ohnehin nicht auf kurzfristiger Basis angehen, sondern einen mittel- und langfristigen Zeithorizont wählen. Und dann bietet der „Averaging-Effekt“ eine gute Lösung, um Schwankungen mittelfristig zu glätten. Wie lässt sich das erreichen?

Der iShares World Equity High Income Active ETF erfüllt die Voraussetzungen für Sparpläne. Sparpläne haben neben dem Komfort, dass automatisch regelmäßig zu vom Anleger gewünschten Zeitpunkt zu einer frei wählbaren Summe gekauft wird, einen weiteren Vorteil:

Dadurch, dass im Rahmen eines Sparplans regelmäßig eine gleich hohe Summe investiert wird, kauft man nach einem starken Anstieg der Kurse weniger, nach einer Abwärtsbewegung aber dann umso mehr ETF-Anteile. Das führt zum oben genannten „Averaging-Effekt“, d.h. man glättet die Schwankungen des Marktes durch die unterschiedliche Zahl gekaufter Anteile bei gleichbleibender Investmentsumme. Die folgende Grafik empfindet diesen Effekt durch einen gleitenden Durchschnitt auf den Basisindex MSCI World nach. Sie sehen:

Quelle: https://www.onvista.de/index/chart/MSCI-WORLD-Index-3193857

Nutzt man diesen „Averaging-Effekt“, wirken Abwärtskorrekturen nicht nur als Risiko, sondern zugleich als Chance. Dies in Kombination mit dem aktiven Management des iShares World Equity High Income Active ETF bietet die Grundlage dafür, sich eine Investment-Basis zu schaffen, bei der sich die vielzitierten „schlaflosen Nächste“ eines Anlegers vermeiden lassen.

Für konkrete Überlegungen zur Umsetzung dieses „Averaging-Effekts“ lohnt dabei ein Blick auf den von iShares zur Verfügung gestellten Sparplanrechner, bei dem Sie flexible, eigene Modellrechnungen anstellen können:

* Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister BlackRock Inc.. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Ronald Gehrt verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.