EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM setzt Wachstumskurs im Kerngeschäft trotz uneinheitlichem Marktumfeld fort – starke Entwicklung bei Opto Semiconductors

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ams-OSRAM AG: ams OSRAM setzt Wachstumskurs im Kerngeschäft trotz uneinheitlichem Marktumfeld fort – starke Entwicklung bei Opto Semiconductors



13.11.2026 / 07:15 CET/CEST

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ams OSRAM setzt Wachstumskurs im Kerngeschäft trotz uneinheitlichem Marktumfeld fort – starke Entwicklung bei Opto Semiconductors

Wachstum im Kerngeschäft und operative Entwicklung

Getragen von einem berichteten Umsatzwachstum von 9 % bei Opto Semiconductors wächst das Halbleiter-Kernportfolio auf vergleichbarer Basis und zu konstanten Wechselkursen um rund 3 % gegenüber dem Vorjahr.

Der Konzernumsatz von 829 Mio. EUR im dritten Quartal ist im Vergleich zum zweiten Quartal wesentlich durch die vollzogenen Portfolioveräußerungen geprägt. Die bereinigte EBITDA-Marge von 16,3 % liegt über der Mitte der Prognosespanne. Der Gewinn aus dem Verkauf des Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren führt zu einer ausgewiesenen EBITDA-Marge von 60,7 %.

Halbleiter-Design-Wins belaufen sich in Q3 auf rund 1,3 Mrd. EUR und seit Jahresbeginn auf insgesamt rund 3,8 Mrd. EUR.

Strategische Wachstumsfelder bei Digital-Photonics:

AI Photonics: 850-nm-Dünnschicht-microVCSELs für hochparallele, äußerst energieeffiziente optical interconnects wurde als technischer Durchbruch vorgestellt; ams OSRAM beteiligt sich an der vom US-Unternehmen Credo geführten OCP-Initiative zur Standardisierung von Short-Reach Micro-Emitter Optics* und steuert Micro-Emitter zu Credos Active Light Cable Demonstrator bei.

Ausblick

Q4/26: Umsatz von 750 Mio. EUR bis 850 Mio. EUR; bereinigte EBITDA-Marge von 16,0 % ± 1,5 %

Umsatz von 750 Mio. EUR bis 850 Mio. EUR; bereinigte EBITDA-Marge von 16,0 % ± 1,5 % GJ 2027: Weg zu positivem Free Cashflow bestätigt.

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (13. November 2026) -- ams OSRAM verzeichnet im dritten Quartal weiteres Wachstum im Kerngeschäft trotz erheblicher Portfolioeffekte auf die ausgewiesenen Ergebnisse. Gleichzeitig bringen weitere Fortschritte bei AI Photonics die Technologie der Kommerzialisierung näher.

„Die Stärke unseres neu aufgestellten Kernportfolios wird zunehmend sichtbar. Gleichzeitig gelingt es uns, unsere Technologieführerschaft im Bereich Digital Photonics in konkrete kommerzielle Chancen zu überführen. AI Photonics, mit dem wir auf die Datenkommunikation in KI-Rechenzentren zielen, kommt der Kommerzialisierung immer näher. Mit einem stärkeren Portfolio, einem verbesserten Finanzprofil und einem klaren Fokus auf profitables Wachstum mit differenzierender Technologie schaffen wir die Grundlage für die nächste Wachstumsphase von ams OSRAM“, sagt Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM.

Q3/26 – Geschäfts- und Ergebnisübersicht

in Mio. EUR (außer Angaben je Aktie) Q3 2026 Q2 2026 QoQ Q3 2025 zum VJ Umsatz 829 805 +3 % 853 -3 % EBITDA-Marge ber. % 1) 16,3 % 16,9 % -60 bps 19,5 % -320 bps EBITDA ber. 1) 135 136 -1 % 166 -19 % EBITDA-Marge % 60,7 % 14,2 % +4.650 bps 17,9 % +4.280 bps EBITDA 503 115 +339 % 152 +230 % Nettoergebnis ber. 1) -35 -55 +37 % 27 k.A. 2) Verwässertes Ergebnis je Aktie ber. (in EUR) -0,36 -0,56 +36 % 0,27 k.A. 2) Nettoergebnis 319 -121 k.A. 2) -28 k.A. 2) Verwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR) 2,97 -1,22 k.A. 2) -0,28 k.A. 2)

1) Bereinigt um Aufwendungen für die Anpassung der microLED-Strategie, Kosten für Fusionen und Übernahmen, sonstige Umstrukturierungskosten und aktienbasierte Vergütungen, Ergebnisse aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Veräußerungen von Geschäftsbereichen.

2) k.A. = keine Angabe (Vorzeichenwechsel bzw. negative Basis)

*Short-Reach Micro-Emitter Optics (SRMO) - Open Compute Project

Im dritten Quartal erzielte der Konzern einen Umsatz von 829 Mio. EUR, ein Anstieg von 3 % gegenüber dem Vorquartal. Ausschlaggebend hierfür waren das anhaltende Wachstum bei der Geschäftseinheit Opto Semiconductors sowie die saisonale Belebung im Geschäft mit traditionellen Automobillampen. Der ausgewiesene Umsatz lag 3 % unter dem Vorjahresniveau. Dies ist vorwiegend auf wesentliche Veränderungen im Portfolio zurückzuführen. Auf vergleichbarer Basis und zu konstanten Wechselkursen wuchs das Halbleiter-Kernportfolio gegenüber dem Vorjahr um rund 3 %, getragen von einem vergleichbaren Wachstum von 8 % bei Opto Semiconductors. Demgegenüber belastete die anhaltende Schwäche des chinesischen Smartphone-Marktes die Geschäftseinheit Light Sensors & Photonics (LSP, vormals CMOS Sensors & ASICs).

Das bereinigte EBITDA belief sich auf 135 Mio. EUR, entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 16,3 % und damit über der Mitte der Prognosespanne. Die Marge spiegelt den nach dem Verkauf des Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren veränderten Portfoliomix sowie die damit verbundenen Fertigungsdienstleistungen mit geringeren Margen wider. Das ausgewiesene EBITDA von 503 Mio. EUR und das ausgewiesene Nettoergebnis von 319 Mio. EUR waren im Wesentlichen durch den Ertrag aus dem Verkauf des Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren geprägt.

Q3/26 – Cash-Generierung und Bilanz-Update

in Mio. EUR Q3 2026 Q2 2026 QoQ Q3 2025 zum VJ FCF (inkl. Nettozinszahlungen) 1) 462 -119 k.A. 2) 43 +974 % Barmittelbestand 1.392 994 +40 % 979 +42 % Nettoverschuldung 883 1.288 -31 % 1.581 -44 % Kulim-2 SLB (Sale-and-Lease-Back) 3) 462 457 +1 % 422 +9 % Nettoverschuldung (inkl. SLB) 1.344 1.744 -23 % 2.003 -33 % OSRAM Minderheits-Put-Optionen 4) 456 479 -5 % 517 -12 %

1) Free Cashflow - definiert als operativer Cashflow einschließlich gezahlter Nettozinsen abzüglich CAPEX nach Förderungen sowie zuzüglich Erlösen aus Desinvestitionen

2) k.A. = keine Angabe (Vorzeichenwechsel bzw. negative Basis)

3) Verbindlichkeit als Teil der „sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten“

4) Zum Ende des dritten Quartals 2026 hielt der Konzern knapp 90 % der Aktien der OSRAM Licht AG

Der Free Cashflow war insbesondere durch die Erlöse aus der Veräußerung des Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren geprägt, wodurch sich die Finanzposition des Konzerns deutlich verbesserte. Bereinigt um die Erlöse aus Desinvestitionen wurde die Cash-Generierung wesentlich durch den weiteren Abbau von Factoring sowie die halbjährliche Zinszahlung auf die vorrangigen Anleihen belastet.

Die Umsetzung des Transformationsprogramms „Simplify“ wurde im Quartal weiter vorangetrieben. Bislang wurden Einsparungen auf Run-Rate-Basis von mehr als 20 Mio. EUR erzielt, bei einem angestrebten Einsparungsziel von 200 Mio. EUR bis zum Geschäftsjahr 2028.

Q3/26 – Digital Photonics: Fortschritte bei der Kommerzialisierung

AI Photonics: Das Unternehmen hat seine 850-nm-Dünnschicht-microVCSEL-Plattform für hochparallele optische Verbindungen mit äußerst geringem Energieverbrauch für KI-Infrastrukturen der nächsten Generation weiterentwickelt. Dabei wurde ein fehlerfreier 32-Gbit/s-Betrieb bei einer Energieeffizienz von rund 0,25 pJ/Bit nachgewiesen.

Gleichzeitig wächst das Ökosystem rund um die Wide-and-Slow-Architektur weiter. Dazu zählen die Beteiligung von ams OSRAM an der von Credo geleiteten OCP-SRMO-Initiative für interoperable optische Short-Reach-Verbindungen auf Basis von Mikroemittern sowie Mikroemitter von ams OSRAM, die im Active-Light-Cable-(ALC)-Demonstrator von Credo zum Einsatz kommen.

Q3/26 – Business Unit (BU) Ergebnisse und Sektorentwicklung

Halbleitergeschäft

Die Halbleiterumsätze beliefen sich in Q3/26 auf 625 Mio. EUR. Dies entspricht einem Anstieg von 1 % gegenüber dem Vorquartal und einem Rückgang von 2 % gegenüber dem Vorjahresquartal auf ausgewiesener Basis. Portfolioveränderungen und eine schwächere Nachfrage im Consumer-Bereich überlagerten dabei das anhaltende Wachstum im Kerngeschäft.

in Mio. EUR Q3 2026 Q2 2026 QoQ Q3 2025 zum VJ Opto Semiconductors (OS) Umsatz 399 364 +9 % 365 +9 % EBITDA-Marge ber. % 19,2 % 17,7 % +150 bps 22,6% -340 bps EBITDA ber. 77 65 +19 % 82 -7 % EBITDA-Marge % 14,2 % 14,2 % 0 bps 24,2 % -1.000 bps EBITDA 57 52 +9 % 88 -36 % Light Sensors & Photonics (LSP) Umsatz 227 257 -12 % 271 -16 % Umsatz (ohne veräußertes Geschäft) 1) 227 k.A. 2) k.A. 2) 240 -5 % EBITDA-Marge ber. % 9,1 % 16,3 % -720 bps 23,6 % -1.450 bps EBITDA ber. 21 42 -51 % 64 -68 % EBITDA-Marge % 182,4 % 13,9 % +16.850 bps 21,7 % +16.070 bps EBITDA 413 36 +1.060 % 59 +602 % Halbleiterumsatz (gesamt) 625 621 +1 % 637 -2 %

1) Veräußerung des nicht-optischen Mixed-Signal-Sensorgeschäfts an Infineon in Q3 2026 abgeschlossen

2) k.A. = keine Angabe

Opto Semiconductors (OS) verzeichnete erneut ein starkes Quartal und erzielte Wachstum über ein breites Spektrum von Endmärkten hinweg. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg aufgrund höherer Volumina und einer verbesserten Produktionsleistung gegenüber dem Vorquartal auf 19,2 %.

Light Sensors & Photonics (LSP) war vor allem durch den Verkauf des Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren an Infineon, die schwächere Consumer-Nachfrage in China sowie den Übergang zu Fertigungsdienstleistungen geprägt.

Dynamik der Halbleiterindustrie

Automotive blieb gegenüber dem Vorjahr weitgehend stabil. Weitere Zuwächse beim Halbleiteranteil pro Fahrzeug und bei den Marktanteilen trugen dazu bei, die schwächere Marktentwicklung auszugleichen. Bereinigt um Portfolioeffekte wuchs das Automotive-Halbleitergeschäft gegenüber dem Vorjahr um rund 4 %.

Industrial & Medical wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12 %, unterstützt durch die anhaltende Erholung im Industriegeschäft sowie die starke Entwicklung in den Bereichen Horticulture, Visualisierung und Sensorik. Bereinigt um Portfolioeffekte wuchs I&M gegenüber dem Vorjahr um rund 23 %.

Consumer verzeichnete einen Rückgang von 13 %, vor allem aufgrund der schwächeren Nachfrage im Smartphone-Markt und durch Portfolioeffekte.

in Mio. EUR Q3 2026 Q2 2026 QoQ Q3 2025 zum VJ Halbleiterumsatz nach Branchen Automotive 235 231 +2 % 239 -2 % I&M 196 204 -4 % 174 +12 % Consumer 195 186 +5 % 224 -13 % Halbleiterumsatz (gesamt) 625 621 +1 % 637 -2 %

Lamps & Systems (L&S, traditionelles Automobillampengeschäft)

Bei L&S zeigt sich ebenfalls ein Portfolioeffekt: Der ausgewiesene Umsatz ging aufgrund des Verkaufs des Entertainment- und Industrielampengeschäfts gegenüber dem Vorjahr um 6 % zurück, während das verbleibende Geschäft um 9 % wuchs. Dies unterstreicht die anhaltend starke Geschäftsentwicklung und weitere Marktanteilsgewinne vor dem Hintergrund struktureller Verschiebungen im Wettbewerbsumfeld.

Gegenüber dem Vorquartal stieg der Umsatz im Rahmen der üblichen saisonalen Entwicklung um 11 %. Aufgrund höherer Volumina und einer verbesserten Produktionsleistung erhöhte sich die bereinigte EBITDA-Marge auf 23,1 %.

in Mio. EUR Q3 2026 Q2 2026 QoQ Q3 2025 zum VJ Umsatz (berichtet) 204 184 +11 % 216 -6 % Umsatz (ohne veräußertes Geschäft) 1) 204 k.A. 2) k.A. 2) 187 +9 % EBITDA-Marge ber. % 23,1% 18,3 % +480 bps 13,2 % +990 bps EBITDA ber. 47 34 +40 % 28 +66 % EBITDA-Marge % 21,0 % 17,2 % +380 bps 9,1 % +1.190 bps EBITDA 43 32 +35 % 20 +117 %

1) Veräußerung des Geschäftsberichts Entertainment & Industry Lamps an Ushio in Q1 2026 abgeschlossen

2) k.A. = keine Angabe

Ausblick

Für Q4 2026 erwartet ams OSRAM Umsätze in einer Spanne von 750 Mio. EUR bis 850 Mio. EUR und eine bereinigte EBITDA-Marge von 16,0 % ± 1,5 Prozentpunkten, basierend auf einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,12. Der Ausblick berücksichtigt die übliche saisonale Entwicklung. Dabei dürften niedrigere Umsätze im Halbleitergeschäft teilweise durch den saisonalen Höhepunkt im traditionellen Autolampengeschäft ausgeglichen werden. Der negative Effekt aus den Portfolioveräußerungen wird gegenüber dem vierten Quartal 2025 rund 75 Mio. EUR betragen.

Geschäftsausblick

in Mio. EUR Q4 2026 niedrig mittig hoch Umsatz 750 800 850 zum Vorquartal -10 % -3 % +3 % EBITDA-Marge ber. % 14,5 % 16,0 % 17,5 %

Für das Geschäftsjahr 2027 sieht das Unternehmen weiterhin einen klaren Weg zu positivem Free Cashflow.

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Finanzinformationen sowie eine umfassende Investorenpräsentation zum dritten Quartal 2026 sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

ams OSRAM wird am Freitag, den 13. November 2026, eine Pressekonferenz sowie eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2026 abhalten.

Die Telefonkonferenz für Analysten und Investoren beginnt um 9:45 Uhr MEZ und kann per Webcast verfolgt werden. Die Telefonkonferenz für Journalistinnen und Journalisten findet um 11:00 Uhr MEZ statt.

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für Digital Photonics verbinden wir Ingenieurskunst mit modernster globaler Fertigung, um unseren Kunden das breiteste Portfolio an digitalen Licht- und Sensortechnologien zu bieten.



„Sense the power of light“ – unser Erfolg basiert von jeher auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht. Seit 120 Jahren entwickeln wir Innovationen, die Märkte bewegen: vom Auto über die industrielle Fertigung bis hin zu Medizin- und Consumer‑Elektronik. Im Jubiläumsjahr der Marke OSRAM arbeiten rund 18.500 Mitarbeitende weltweit an wegweisenden Lösungen entlang gesellschaftlicher Megatrends wie intelligente Mobilität, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Smart Health und Robotik. Das spiegelt sich in rund 12.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).



Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com



ams und OSRAM sind eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

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Für weitere Informationen Investor Relations

ams-OSRAM AG

Dr. Jürgen Rebel

Senior Vice President

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T: +43 3136 500-0

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ams-OSRAM AG

Bernd Hops

Senior Vice President

Corporate Communications

T: +43 3136 500-0

press@ams-osram.com

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

(ungeprüft)

in Mio. EUR

(außer Ergebnis je Aktie) Q3 2026 9 Monate bis zum 30. September 2026 Q3 2025 9 Monate bis zum 30. September 2025 Umsatzerlöse 829 2.430 853 2.448 Umsatzkosten -610 -1.818 -628 -1.818 Bruttogewinn 220 611 226 631 Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen -83 -282 -97 -289 Vertriebs- und Verwaltungsaufwendungen -108 -326 -102 -313 Ergebnis microLED-Anpassung1 -1 5 2 9 Sonstige betriebliche Erträge 422 445 21 68 Sonstige betriebliche Aufwendungen -34 -64 -12 -16 Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 0 -1 0 -3 Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit 416 388 37 87 Finanzerträge 10 38 22 133 Finanzaufwendungen -99 -341 -81 -297 Finanzergebnis -89 -303 -59 -164 Ergebnis vor Ertragsteuern 327 85 -22 -78 Ertragsteuern -8 -42 -5 -31 Ergebnis nach Steuern 319 43 -28 -109 Davon entfallen auf: Nicht beherrschende Anteile 0 1 0 1 Aktionäre der ams-OSRAM AG 318 42 -28 -110 Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR) 3,21 0,43 -0,28 -1,10 Verwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR) 2,97 0,40 -0,28 -1,10

1 Das mit der microLED-Anpassung verbundene Ergebnis spiegelt Nettobelastungen (Wertminderungen und Wertaufholungen von Vermögenswerten sowie Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen) seit der Absage des microLED-Projekts am 28. Februar 2024 wider.

Konzern-Bilanz

(ungeprüft)

in Mio. EUR 30. September 2026 31. Dezember 2025 AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.392 1.483 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 458 415 Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 44 81 Vorräte 816 724 Sonstige kurzfristige nichtfinanzielle Vermögenswerte 200 152 Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte 65 116 Summe kurzfristige Vermögenswerte 2.975 2.972 Sachanlagen 1.480 1.565 Immaterielle Vermögenswerte 1.782 1.945 Nutzungsrechte 109 120 Anteile an assoziierten Unternehmen 4 5 Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 51 89 Aktive latente Steuern 75 60 Sonstige langfristige nichtfinanzielle Vermögenswerte 61 56 Summe langfristige Vermögenswerte 3.562 3.840 Bilanzsumme 6.537 6.812 PASSIVA Verbindlichkeiten und Rückstellungen Kurzfristige verzinsliche Darlehen und Schuldverschreibungen 48 59 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 469 477 Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 788 927 Kurzfristige Rückstellungen 265 183 Ertragsteuerverbindlichkeiten 35 36 Sonstige kurzfristige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten 339 309 Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten 12 37 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen 1.955 2.028 Langfristige verzinsliche Darlehen und Schuldverschreibungen 2.226 2.502 Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 552 537 Leistungen an Arbeitnehmer 472 513 Langfristige Rückstellungen 91 51 Passive latente Steuern 51 30 Sonstige langfristige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten 143 202 Summe langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen 3.534 3.836 Eigenkapital Grundkapital 998 998 Kapitalrücklagen 1.986 2.022 Eigene Aktien -22 -32 Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals 173 110 Kumuliertes Ergebnis -2.095 -2.156 Summe Eigenkapital entfallend auf die Aktionäre der ams-OSRAM AG 1.040 942 Nicht beherrschende Anteile 7 6 Summe Eigenkapital 1.047 948 Bilanzsumme 6.537 6.812

Konzern-Kapitalflussrechnung

(ungeprüft)

in Mio. EUR Q3 2026 9 Monate bis zum 30. September 2026 Q3 2025 9 Monate bis zum 30. September 2025 Betriebliche Tätigkeit Ergebnis nach Steuern 319 43 -28 -109 Überleitung zwischen Ergebnis nach Steuern und den Kapitalflüssen aus der betrieblichen Tätigkeit Abschreibungen und Wertminderungen 87 293 119 309 Aufwendungen aus Aktienoptionsplänen – gem. IFRS 2 6 17 5 17 Ertragsteuern 8 42 5 31 Finanzergebnis 89 303 59 164 Ergebnis aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten, immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen -375 -380 -15 -16 Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen -0 1 0 3 Veränderung der kurzfristigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Vorräte 2 -99 17 -50 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -31 -34 -85 79 Sonstige kurzfristige Vermögenswerte -13 -24 189 -13 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen 16 8 0 -8 Kurzfristige Rückstellungen 29 37 0 -17 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten -148 -100 -59 -7 Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten -2 -40 -30 -41 Gezahlte Ertragsteuern -4 -20 -7 -31 Erhaltene Dividenden - 0 - 0 Erhaltene Zinsen 10 27 7 17 Gezahlte Zinsen -53 -213 -91 -207 Kapitalflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit -61 -139 88 122



Konzern-Kapitalflussrechnung

(ungeprüft) - Fortsetzung

in Mio. EUR Q3 2026 9 Monate bis zum 30. September 2026 Q3 2025 9 Monate bis zum 30. September 2025 Investitionstätigkeit Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen -45 -164 -48 -140 Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 5 23 2 17 Einzahlungen aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten abzüglich abgehender Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 563 661 - - Kapitalflüsse aus der Investitionstätigkeit 523 520 -46 -123 Finanzierungstätigkeit Erwerb eigener Aktien -20 -25 - - Zuflüsse aus der Emission von Anleihen - 988 526 526 Transaktionskosten für die Aufnahme von verzinslichen Darlehen und Schuldverschreibungen sowie den Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen -2 -22 -8 -8 Rückzahlung von Anleihen - -999 - - Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen - -317 - - Rückzahlung von Wandelschuldverschreibungen - - - -447 Zuflüsse aus Darlehen 1 3 0 70 Rückzahlung von Darlehen -10 -16 -57 -63 Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten -12 -36 -13 -40 Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen an der OSRAM Licht AG -23 -49 -11 -69 Dividendenauszahlung an Anteilseigner der OSRAM Licht AG - -24 - -27 Dividendenausschüttung an sonstige nicht beherrschende Anteilseigner - - -1 -1 Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit -67 -496 435 -60 Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1 25 -9 -59 Veränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 396 -90 468 -119 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

zu Periodenbeginn 997 1.483 511 1.098 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

zu Periodenende 1.393 1.393 979 979 Abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte am Ende des Berichtszeitraums 1 1 - - Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Periodenende 1.392 1.392 979 979

Überleitung der bereinigten Finanzzahlen zu den gemäß IFRS berichteten Finanzzahlen

in Mio. EUR Q3 2026 9 Monate bis zum 30. September 2026 Q3 2025 9 Monate bis zum 30. September 2025 Bruttogewinn - bereinigt 227 684 253 710 Akquisitionsbedingter Aufwand1 -10 -31 -10 -31 Aktienbasierter Vergütungsaufwand -1 -3 -1 -3 Transformationskosten 4 -39 -16 -46 Bruttogewinn 220 611 226 631 EBITDA – bereinigt 135 402 166 447 Ergebnis microLED-Anpassung2 -1 -10 16 13 Akquisitionsbedingter Aufwand1 -6 -16 -10 19 Aktienbasierter Vergütungsaufwand -6 -17 -5 -17 Transformationskosten 10 -54 -12 -64 Ergebnis aus dem Verkauf von Geschäftsbereichen 372 377 -3 -2 Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 0 -1 0 -3 EBITDA 503 681 152 393 Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen -87 -293 -116 -306 Finanzergebnis -89 -303 -59 -164 Ertragssteuerergebnis -8 -42 -5 -31 Ergebnis nach Steuern 319 43 -28 -109 Ergebnis microLED-Anpassung2 1 10 -16 -13 Akquisitionsbedingter Aufwand1 6 16 10 -19 Aktienbasierter Vergütungsaufwand 6 17 5 17 Transformationskosten -10 54 12 64 Ergebnis aus dem Verkauf von Geschäftsbereichen -372 -377 3 2 Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 0 1 0 3 Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen3 14 73 41 77 Ergebnis nach Steuern bereinigt -35 -163 27 22

1 Der akquisitionsbedingte Aufwand inkludiert Abschreibungen und Wertminderungen von Vermögensgegenständen aus Kaufpreisallokationen, sowie Integrations-, Ausgliederungs- und Übernahmekosten. Der Betrag für die 9 Monate bis zum 30. September 2025 enthält den Ertrag aufgrund des Gerichtsurteils im Rechtsstreit über die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen und Patenten.

2 Das mit der microLED-Anpassung verbundene Ergebnis spiegelt Nettobelastungen (Wertminderungen und Wertaufholungen von Vermögenswerten und sowie Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen) seit der Absage des microLED-Projekts am 28. Februar 2024 wider.

3 Der ausgewiesene Betrag entspricht der Differenz zwischen den gemäß IFRS berichteten und den um Sondereffekte bereinigten Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen und umfasst somit die auf diese Positionen entfallenden Sondereffekte.

Überleitung vergleichbarer Free Cashflow zu Free Cashflow und den gemäß IFRS berichteten Kapitalflüssen

in Mio. EUR Q3 2026 9 Monate bis zum 30. September 2026 Q3 2025 9 Monate bis zum 30. September 2025 Vergleichbarer Free Cashflow (inkl. Nettozinskosten) 462 381 42 -1 davon: Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen - - - - Free Cashflow 462 381 42 -1 davon: Kapitalflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit -61 -139 88 122 davon: Kapitalflüsse aus der Investitionstätigkeit 523 520 -46 -123

Definitionen der Alternativen Leistungskennzahlen