EQS-Adhoc: ASOS PLC: Rückkauf von GBP 90 Mio. der 2028 Wandelanleihen

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ASOS PLC: Rückkauf von GBP 90 Mio. der 2028 Wandelanleihen



13.11.2026 / 23:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATION NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014

13. November 2026

ASOS Plc („ASOS“ oder die „Gesellschaft“) – Rückkauf von GBP 90 Mio. der 2028 Wandelanleihen

Die ASOS plc gibt bekannt, dass sie heute vereinbart hat, von bestimmten Anleihegläubigern ihrer ausstehenden GBP 253 Mio. 11,00 % garantierten und besicherten Wandelanleihen mit Fälligkeit 2028 (ISIN: XS2895510340) (die „2028 Wandelanleihen“ oder die „Anleihen“) in Höhe eines Nennbetrags von GBP 90 Mio. zurückzukaufen (der „Rückkauf“).

Nach Abwicklung des Rückkaufs werden die von ASOS zurückgekauften Anleihen entwertet, wodurch sich der ausstehende Gesamtnennbetrag von GBP 253 Mio. auf GBP 163 Mio. verringert. Der Rückkauf wird aus den vorhandenen liquiden Mitteln der Gesellschaft finanziert, die zum Geschäftsjahresende am 31. August 2026 GBP 328,3 Mio. an flüssigen Mitteln betrugen.

Strategische Begründung: Optimierung der Kapitalstruktur der Gesellschaft

Der Rückkauf stellt einen weiteren Schritt zur effizienteren Gestaltung der Kapitalstruktur von ASOS dar, nachdem die Gesellschaft bereits erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung ihrer Profitabilität und der Stärkung ihrer Bilanz erzielt hat. Der Rückkauf wird für die Gesellschaft annualisierte Netto-Cashflow-Einsparungen bei den Zinsen in Höhe von etwa GBP 6 Mio. ergeben.

Einzelheiten der Transaktion

Die Gesellschaft hat mit bestimmten Gläubigern der Anleihen (die „Verkaufenden Gläubiger“) eine Rahmenvereinbarung vom 13. November 2026 (die „Lock-Up-Vereinbarung“) abgeschlossen, nach der sie sich verpflichtet hat, Anleihen im Nennbetrag von GBP 90 Mio. (die „Rückkauf-Anleihen“) unter den aktuellen Marktpreisen zu einem Gesamtkaufpreis in bar von ca. GBP 102 Mio. zurückzukaufen. Nach dem Rückkauf werden die Verkaufenden Gläubiger insgesamt rund 36,3 % des Nennwerts der ausstehenden Anleihen halten oder kontrollieren. Die Abwicklung wird voraussichtlich am 17. November 2026 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der oder des Verzichts auf die in der Lock-Up-Vereinbarung festgelegten Bedingungen. Die Rückkauf-Anleihen sollen entwertet und weder erneut begeben noch weiterveräußert werden. Die verbleibenden Anleihen im Nennbetrag von GBP 163 Mio. bleiben zu ihren bestehenden Bedingungen ausstehend.

Die Lock-up-Vereinbarung sieht zudem, vorbehaltlich des Abschlusses des Rückkaufs, vor, dass die Verkaufenden Gläubiger – sofern sich die Gesellschaft entscheidet, innerhalb der nächsten vier Monate eine Zustimmungsaufforderung (Consent Solicitation) einzuleiten – eine Änderung der Anleihebedingungen unterstützen, die es der Gesellschaft ermöglichen würde, sämtliche verbleibenden ausstehenden Anleihen zu einem Preis von mindestens 114,5 % ihres Nennbetrags zurückzuzahlen (die „Kündigungsrechtsänderung“).

ASOS ist nicht verpflichtet, eine solche Zustimmungsaufforderung einzuleiten, und eine entsprechende Entscheidung wurde nicht getroffen.

Mitteilende Personen:

Phil Clark, Head of Strategy & Investor Relations Hannah Alderman, Investor Relations Manager E-Mail: InvestorEnquiries@asos.com

Über ASOS

ASOS wurde im Jahr 2000 gegründet und hat 16,5 Mio. aktive Kunden in über 100 Märkten. Wir bieten Modebegeisterten weltweit die beste und relevanteste Mode durch unsere einzigartigen Eigenmarken, darunter ASOS DESIGN, ARRANGE, COLLUSION, Topshop und Topman, kombiniert mit den spannendsten Produkten lokaler und globaler Partnermarken. Mit unserem erfahrenen hauseigenen Designteam und unserem agilen und flexiblen Geschäftsmodell, einschließlich ASOS Fulfilment Services, Partner Fulfils und Test & React, machen wir die neuesten Trends für alle zugänglich und geben unseren Kunden das Selbstvertrauen, so zu sein, wie sie sein möchten.

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Anleihen oder eine Aufforderung zur Erteilung von Zustimmungen (Consent Solicitation) in Bezug auf die Anleihen dar. Eine etwaige Zustimmungsaufforderung (Consent Solicitation) erfolgt, sofern sie eingeleitet wird, ausschließlich mittels eines Consent Solicitation Memorandum, das wichtige Informationen enthält, die vor jeder Entscheidung in Bezug auf eine solche Zustimmungsaufforderung sorgfältig gelesen werden sollten. Sollte ein Gläubiger der Anleihen Zweifel hinsichtlich der von ihm zu ergreifenden Maßnahmen haben, wird ihm empfohlen, sofort eigenen finanziellen und rechtlichen Rat, auch im Hinblick auf etwaige steuerliche Folgen, bei seinem Broker, Bankberater, Rechtsanwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer oder einem sonstigen unabhängigen Finanz-, Steuer- oder Rechtsberater einzuholen.Weder die Gesellschaft noch ein Mitglied ihrer Geschäftsführung, ein leitender Angestellter, Mitarbeiter, Vertreter oder ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft gibt eine Empfehlung dazu ab, ob die Gläubiger der Anleihen der Kündigungsrechtsänderung zustimmen sollten.

Diese Mitteilung stellt in keiner Rechtsordnung eine Aufforderung zur Teilnahme an einer Zustimmungsaufforderung (Consent Solicitation) dar. Die Verbreitung dieser Mitteilung und sonstiger Unterlagen im Zusammenhang mit dem Rückkauf oder einer Zustimmungsaufforderung (Consent Solicitation) kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Mitteilung gelangt, werden von der Gesellschaft aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Weder diese Mitteilung noch deren elektronische Übermittlung stellt in irgendeiner Rechtsordnung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Anleihen dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der wertpapierrechtlichen Vorschriften bestimmter Rechtsordnungen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind unter anderem an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie „glaubt“, „erwartet“, „kann“, „wird erwartet“, „beabsichtigt“, „wird“, „wird weiterhin“, „sollte“, „wäre“, „strebt an“, „rechnet mit“ oder ähnlicher Ausdrücke oder deren Verneinung oder sonstiger Variationen oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen sämtliche Angelegenheiten, die keine vergangenen Tatsachen darstellen. Sie finden sich an verschiedenen Stellen dieser Mitteilung und umfassen Aussagen über die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen der Gesellschaft unter anderem in Bezug auf die Ertragslage, Finanzlage, Liquidität, Aussichten, das Wachstum und die Strategien der Gesellschaft sowie der Branche, in der sie tätig ist. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Einschätzungen der Geschäftsführung der Gesellschaft auf Grundlage ihrer Erfahrung und ihrer Wahrnehmung vergangener Entwicklungen, aktueller Gegebenheiten, erwarteter künftiger Entwicklungen und sonstiger Faktoren, die sie für angemessen hält. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder nicht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für künftige Leistungen oder tatsächliche Ergebnisse. Eine Reihe wichtiger Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt, zu dem sie getroffen werden, und die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um dem Eintritt erwarteter oder unerwarteter Ereignisse oder Umstände nach dem Zeitpunkt, zu dem diese Aussagen getroffen wurden, Rechnung zu tragen.

WEITERE INFORMATIONEN

Emittentin: ASOS Plc, Greater London House, Hampstead Road, NW1 7FB London, Vereinigtes Königreich

ISIN: XS2895510340

WKN: A3L3HR

Börsenzulassung: Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr)

Ende der Insiderinformation

13.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: ASOS PLC Greater London House, Hampstead Road NW1 7FB London Großbritannien E-Mail: cosec@asos.com Internet: asosplc.com ISIN: XS2895510340 WKN: A3L3HR Börsen: Freiverkehr in Frankfurt LEI Code: 213800H8DBB8JSKDW630 EQS News ID: 2434856

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