EQS-Adhoc: CHAPTERS Group AG: Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen

EQS Group · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

EQS-Ad-hoc: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
CHAPTERS Group AG: Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen

13.11.2026 / 18:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der CHAPTERS Group AG (ISIN DE0006618309) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch Ausgabe von bis zu 1.590.908 neuen Aktien beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll dabei unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals von EUR 25.364.090,00 um bis zu EUR 1.590.908,00 auf bis zu EUR 26.954.998,00 gegen Bareinlagen erhöht werden.

Die neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) werden ausschließlich ausgewählten professionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Der Platzierungspreis wurde auf EUR 44,00 je neue Aktie festgesetzt.

Die durch die Kapitalerhöhung zufließenden Mittel werden zur weiteren Beschleunigung des Unternehmenswachstums eingesetzt.

Ende der Insiderinformation

13.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CHAPTERS Group AG
Falkenried 29
20251 Hamburg
Deutschland
Telefon:+ 49 (0) 40 / 20 95 02 69
Fax:+ 49 (0) 40 / 20 96 87 92
E-Mail:ir@chaptersgroup.com
Internet:www.chaptersgroup.com
ISIN:DE0006618309, DE000A254TL0
WKN:661830, A254TL
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:3912001BNTWG0PIZYX13
EQS News ID:2434796
Ende der MitteilungEQS News-Service

2434796 13.11.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Chapters

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Wachstum, Marge, Investitionen
Ich habe einen Aktienscreener gebaut – drei spannende Fundeheute, 13:30 Uhr · onvista
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertet09. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen