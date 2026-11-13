EQS-Adhoc: CHAPTERS Group AG: Privatplatzierung der am 13.11.2026 beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen

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EQS-Ad-hoc: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
CHAPTERS Group AG: Privatplatzierung der am 13.11.2026 beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen

13.11.2026 / 19:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die Privatplatzierung der am 13.11.2026 beschlossenen Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch die Ausgabe neuer Aktien wurde am heutigen Tage erfolgreich im Umfang von 1.590.908 neuen Aktien abgeschlossen. Der Platzierungspreis betrug EUR 44,00 je neuer Aktie, wodurch der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung EUR 70 Mio. beträgt.

Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital von bisher EUR 25.364.090,00 auf EUR 26.954.998,00.

Ende der Insiderinformation

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:CHAPTERS Group AG
Falkenried 29
20251 Hamburg
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Telefon:+ 49 (0) 40 / 20 95 02 69
Fax:+ 49 (0) 40 / 20 96 87 92
E-Mail:ir@chaptersgroup.com
Internet:www.chaptersgroup.com
ISIN:DE0006618309, DE000A254TL0
WKN:661830, A254TL
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:3912001BNTWG0PIZYX13
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