EQS-Adhoc: CHAPTERS Group AG: Privatplatzierung der am 13.11.2026 beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen

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CHAPTERS Group AG: Privatplatzierung der am 13.11.2026 beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen



13.11.2026 / 19:08 CET/CEST

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Die Privatplatzierung der am 13.11.2026 beschlossenen Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch die Ausgabe neuer Aktien wurde am heutigen Tage erfolgreich im Umfang von 1.590.908 neuen Aktien abgeschlossen. Der Platzierungspreis betrug EUR 44,00 je neuer Aktie, wodurch der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung EUR 70 Mio. beträgt.

Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital von bisher EUR 25.364.090,00 auf EUR 26.954.998,00.

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