EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dürr Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Dürr Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
13.11.2026 / 10:35 CET/CEST
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Hiermit gibt die Dürr Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2027
Ort:
https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2027
Ort:
https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort:
https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort:
https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2027
Ort:
https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2027
Ort:
https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dürr Aktiengesellschaft
|Carl-Benz-Str. 34
|74321 Bietigheim-Bissingen
|Deutschland
|Internet:
|www.durr-group.com
|LEI Code:
|5299003APZ54EDTSRO20
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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