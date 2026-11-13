EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dürr Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Dürr Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.11.2026 / 10:35 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Dürr Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2027

Ort:

https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2027

Ort:

https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2027

Ort:

https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2027

Ort:

https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations

13.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Dürr Aktiengesellschaft
Carl-Benz-Str. 34
74321 Bietigheim-Bissingen
Deutschland
Internet:www.durr-group.com
LEI Code:5299003APZ54EDTSRO20
Ende der MitteilungEQS News-Service

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