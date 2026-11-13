EQS-AFR: Fabasoft AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Fabasoft AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Fabasoft AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

13.11.2026 / 07:06 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_6_Monatsbericht_2026_2027.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_6_Monthsreport_2026_2027.pdf

13.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fabasoft AG
Honauerstraße 4
4020 Linz
Österreich
Internet:www.fabasoft.com
LEI Code:391200WHND7OZEFNNL77

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf

Ende der MitteilungEQS News-Service

2434184 13.11.2026 CET/CEST

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