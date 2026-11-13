EQS-DD: Baader Bank AG: Dr. Louis Hagen, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.11.2026 / 08:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Louis
Nachname(n):Hagen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Baader Bank AG

b) LEI

529900JFOPPEDUR61H13 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005088108

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
6,90 EUR20.700,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
6,9000 EUR20.700,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:München MAX ONE
MIC:XMUN

13.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Baader Bank AG
Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleißheim
Deutschland
Internet:www.baaderbank.de
LEI Code:529900JFOPPEDUR61H13
Ende der MitteilungEQS News-Service

107984 13.11.2026 CET/CEST

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