EQS-DD: HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen

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HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen

13.11.2026 / 13:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 
         
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen  
a)  Name DI Wolfgang Viehauser  
2 Grund der Meldung    
a) Position/Status Vorstand HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG  
b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung    
3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht  
a) Name HYPO-Wohnbaubank Aktiengesellschaft  
b) LEI 5299003LP3FEIX2HYD09  
         
4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für
i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden		  
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Fix verzinste Wohnbauanleihe:
Wandelschuldverschreibung der Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft treuhändig für die
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG		  
  Kennung AT0000A3UHN0    
b) Art des Geschäfts Erwerb    
c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen  
    EUR 201.054,--
             		 EUR 210.000,--
 		  
d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen  
     
             EUR 201.054,--                     EUR 210.000,--  
e) Datum des Geschäfts 12.11.2026    
         
f) Ort des Geschäfts OTC  
         

 


13.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
Hypogasse 1
3100 St. Pölten
Österreich
Internet: https://www.hyponoe.at
LEI Code: 5493007BWYDPQZLZ0Y27

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107990  13.11.2026 CET/CEST

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