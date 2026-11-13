EQS-DD: HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen
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HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen
13.11.2026 / 13:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
|1
|Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|a)
|Name
|DI Wolfgang Viehauser
|2
|Grund der Meldung
|a)
|Position/Status
|Vorstand HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
|b)
|Erstmeldung/Berichtigung
|Erstmeldung
|3
|Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
|a)
|Name
|HYPO-Wohnbaubank Aktiengesellschaft
|b)
|LEI
|5299003LP3FEIX2HYD09
|4
|Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für
i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden
|a)
|Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments
|Fix verzinste Wohnbauanleihe:
Wandelschuldverschreibung der Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft treuhändig für die
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
|Kennung
|AT0000A3UHN0
|b)
|Art des Geschäfts
|Erwerb
|c)
|Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|EUR 201.054,--
|EUR 210.000,--
|d)
|Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|EUR 201.054,--
|EUR 210.000,--
|e)
|Datum des Geschäfts
|12.11.2026
|f)
|Ort des Geschäfts
|OTC
13.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
|Hypogasse 1
|3100 St. Pölten
|Österreich
|Internet:
|https://www.hyponoe.at
|LEI Code:
|5493007BWYDPQZLZ0Y27
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107990 13.11.2026 CET/CEST
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