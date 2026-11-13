EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Christina Bardusch-Haupt, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.11.2026 / 11:23 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Christina
|Nachname(n):
|Bardusch-Haupt
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Johannes
|Nachname(n):
|Haupt
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|init innovation in traffic systems SE
b) LEI
|391200ZOAI9BOLGC1D37
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005759807
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|32,7644 EUR
|95.377,20 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|32,7644 EUR
|95.377,20 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
13.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|init innovation in traffic systems SE
|Käppelestraße 4-10
|76131 Karlsruhe
|Deutschland
|Internet:
|www.initse.com
|LEI Code:
|391200ZOAI9BOLGC1D37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107988 13.11.2026 CET/CEST
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