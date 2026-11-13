EQS-News: Bechtle steigert Geschäftsvolumen und EBT zweistellig und erhöht erneut Prognose für 2026

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Bechtle steigert Geschäftsvolumen und EBT zweistellig und erhöht erneut Prognose für 2026



13.11.2026 / 07:29 CET/CEST

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Bechtle steigert Geschäftsvolumen und EBT zweistellig und erhöht erneut Prognose für 2026

Geschäftsvolumen klettert um 19,0 %

EBT erhöht sich um 13,9 %

Auftragsbestand steigt auf Rekordniveau von 3,6 Mrd. €

Wachstumsdynamik setzt sich zu Beginn des vierten Quartals fort

Prognose für Gesamtjahr erneut angehoben

Neckarsulm, 13. November 2026 – Die Bechtle AG setzte ihre starke und erfolgreiche Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal 2026 fort. Sowohl im Geschäftsvolumen wie auch beim Ergebnis konnte der europaweit aufgestellte IT-Dienstleister zweistellig zulegen. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich um 19,0 % auf 2,4 Mrd. €. Alle Segmente und Kundengruppen haben zu dem deutlichen Wachstum beigetragen. Der Umsatz stieg um 6,1 % auf 1,7 Mrd. €. Das Vorsteuerergebnis (EBT) verbesserte sich um 13,9 % und liegt bei 91,7 Mio. €. Die EBT-Marge in Relation zum Geschäftsvolumen liegt mit 3,8 % nahezu auf Vorjahresniveau. Der gegenüber dem zweiten Quartal deutlich verbesserte operative Cashflow lag aufgrund des sehr starken Septembers mit -29,5 Mio. € noch im negativen Bereich. Der Auftragsbestand ist im Vergleich zum ersten Halbjahr weiter gestiegen und hat mit 3,6 Mrd. € zum Quartalsende ein neues Rekordniveau erreicht. Vor dem Hintergrund dieser sehr positiven Entwicklung hat der Vorstand der Bechtle AG entschieden, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 nochmals zu erhöhen.

Mit einem Plus von 20,8 % zeigte das Segment Deutschland im dritten Quartal das stärkste Wachstum. In einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld hielt Bechtle die Nachfrage der Industriekunden auf konstant hohem Niveau und profitierte gleichzeitig von der saisonalen Belebung bei den öffentlichen Auftraggebern. Auch die Segmente Benelux und sonstiges Europa legten beim Geschäftsvolumen zweistellig zu. Ebenfalls positiv, wenn auch etwas verhaltener war die Entwicklung in Frankreich. Organisch stieg das Geschäftsvolumen für die Bechtle Gruppe insgesamt um 17,5 %, der Umsatz um 4,6 %. „Wir profitieren weiterhin von der Resilienz unseres Geschäftsmodells. Es vereint lokale Kundennähe mit unserer breiten europaweiten Aufstellung und unseren hervorragenden Hersteller- und Kundenbeziehungen. Entsprechend ausbalanciert zeigt sich die positive Entwicklung von Bechtle in unseren Märkten. Zudem zeigen sich positive Effekte aus unseren Maßnahmen rund um die Verbesserung unserer operativen Exzellenz“, so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.

Ergebnis wächst um fast 14 %

Trotz der anspruchsvollen Vergleichswerte aus dem Vorjahr ist es Bechtle gelungen, das Vorsteuerergebnis (EBT) zweistellig auszubauen und die EBT-Marge weitgehend stabil zu halten. Das EBT konnte im dritten Quartal um 13,9 % auf 91,7 Mio. € zulegen. Die EBT-Marge des Geschäftsvolumens ging leicht auf 3,8 % zurück, bezogen auf den Umsatz stieg sie auf 5,4 %. Diese positive Entwicklung zeigt nicht nur den Erfolg unseres operativen Geschäfts, sondern ist auch Ausdruck der Kostendisziplin auf der einen und der Maßnahmen zur Produktivitäts- und Effizienzsteigerung auf der anderen Seite.

Cashflow spiegelt starkes operatives Wachstum

Das starke operative Wachstum, insbesondere im September, führte auch im dritten Quartal zu einem temporär höheren Working-Capital-Bedarf. Entsprechend lag der operative Cashflow bei -29,5 Mio. €. Damit verbesserte er sich deutlich gegenüber dem zweiten Quartal 2026 (-112,5 Mio. €). Wesentlicher Treiber war der Aufbau von Vorräten vor allem im Zusammenhang mit dem hohen Projektvolumen. Für das Gesamtjahr erwartet Bechtle unverändert einen deutlich positiven operativen Cashflow.

Mitarbeitendenzahl steigt akquisitionsbedingt

Zum 30. September 2026 beschäftigte Bechtle konzernweit 16.583 Mitarbeitende. Der Anstieg um 283 Menschen beziehungsweise um 1,7 % ist ausschließlich akquisitionsbedingt und betrifft überwiegend das Segment Sonstiges Europa. Organisch verringerte sich die Zahl der Mitarbeitenden im Gesamtkonzern um -0,6 %. Unverändert investiert Bechtle konsequent in Aus- und Weiterbildung. Zum 30. September befanden sich 766 junge Menschen in Ausbildung oder in einem dualen Studium.

Prognose nochmals erhöht

Bechtle hatte bereits im Juli die ursprüngliche Prognose für das Jahr 2026 erhöht. Vor dem Hintergrund der äußerst positiven Entwicklung im dritten Quartal, dem Rekordwert beim Auftragsbestand und den ersten vielversprechenden Zahlen für den Oktober geht der Vorstand auch für das vierte Quartal von einer anhaltend starken Wachstumsdynamik aus. Wie bereits gemeldet, hat der Vorstand der Bechtle AG daher ungeachtet der sehr hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr beschlossen, die Prognose weiter anzuheben. Beim EBT geht das Unternehmen nun von mehr als 10 % Wachstum aus (vorher 5 % - 10 %). Beim Geschäftsvolumen rechnet Bechtle weiterhin mit einem Plus von mehr als 10 % und beim Umsatz von 5 % - 10 %. Die EBT-Marge vom Geschäftsvolumen erwartet der Vorstand unverändert leicht unter dem Vorjahreswert (3,8 %). „Unsere Wachstumsdynamik ist ungebrochen. Ein Grund ist das hohe Preisniveau in einigen Produktgruppen, das uns voraussichtlich auch in den kommenden Monaten begleitet. Trotz der laufenden Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unserer eigenen IT und in die weitere Steigerung der Produktivität konnten wir auch unser Margenniveau weitgehend stabil halten. Das ist ein großer Erfolg und zeigt einmal mehr die Ertragskraft von Bechtle“, sagt Christian Jehle, CFO der Bechtle AG.

Bechtle Kennzahlen 3. Quartal und neun Monate 2026

Q3/2026 Q3/2025 +/- 9M/2026 9M/2025 +/- Geschäftsvolumen Tsd. € 2.437.967 2.048.723 +19,0% 6.939.293 5.941.327 +16,8% Deutschland Tsd. € 1.377.183 1.139.993 +20,8% 3.763.996 3.316.204 +13,5% Frankreich Tsd. € 198.221 189.245 +4,7% 619.794 571.076 +8,5% Benelux Tsd. € 371.019 311.509 +19,1% 1.072.990 938.775 +14,3% Sonstiges Europa Tsd. € 491.544 407.976 +20,5% 1.482.513 1.115.272 +32,9% Umsatz Tsd. € 1.684.394 1.588.185 +6,1% 4.988.283 4.536.399 +10,0% EBIT Tsd. € 99.002 83.477 +18,6% 248.236 208.999 +18,8% EBIT-Marge (vom Geschäftsvolumen) % 4,1 4,1 3,6 3,5 EBIT-Marge (vom Umsatz) % 5,9 5,3 5,0 4,6 EBT Tsd. € 91.652 80.473 +13,9% 233.488 202.551 +15,3% EBT-Marge (vom Geschäftsvolumen) % 3,8 3,9 3,4 3,4 EBT-Marge (vom Umsatz) % 5,4 5,1 4,7 4,5 Ergebnis nach Steuern der Aktionäre der Bechtle AG Tsd. € 63.635 57.518 +10,6% 166.472 144.049 +15,6% Unverwässertes Ergebnis je Aktie € 0,50 0,45 +11,1% 1,32 1,14 +15,6% Operativer Cashflow Tsd. € -29.465 124.908 -131.201 149.117 Mitarbeitende (zum 30.09.) 16.583 16.300 +1,7% 30.09.2026 31.12.2025 +/- Liquidität1 Tsd. € 416.112 452.031 -7,9% Eigenkapitalquote % 42,7 44,9 1 inkl Geld- und Wertpapieranlagen

Die Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2026 finden Sie unter Q3 2026. Außerdem steht hier ein PDF Download des Berichts für Sie bereit. Die Präsentation finden Sie hier.

Über Bechtle

Bechtle ist einer der führenden IT-Dienstleister in Europa. Wir gestalten zukunftsfähige IT-Architekturen – von klassischer IT-Infrastruktur über Digitalisierung, Multi Cloud, Modern Workplace und Security bis Künstliche Intelligenz und Managed Services. Dabei stärken wir gezielt die digitale Souveränität unserer Kunden, indem wir technologische Selbstbestimmung, Transparenz und Resilienz ganzheitlich verankern. Wir bieten zusätzlich intelligente Finanzierungen und die Realisierung nachhaltiger Konzepte wie Circular IT. Mit unseren Tochterunternehmen zählen wir zu den führenden Spezialisten für Business Applications, allen voran PLM und ERP. Unsere Multichannel-Strategie verbindet persönliche Betreuung an über 120 Standorten in 14 europäischen Ländern mit digitalen Services und globaler Zusammenarbeit. Wir sind mit mehr als 16.000 Mitarbeitenden immer in der Nähe unserer Kunden – ob Mittelstand, Konzern oder Public Sector. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2025 lag das Geschäftsvolumen bei 8,6 Mrd. €. Mehr unter: bechtle.com.

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