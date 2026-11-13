EQS-News: Erhöhung des Eigenkapitals zur Beschleunigung des Wachstums

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Erhöhung des Eigenkapitals zur Beschleunigung des Wachstums



13.11.2026 / 19:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wie mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 13.11.2026 veröffentlicht, hat die CHAPTERS Group AG erfolgreich eine Kapitalerhöhung abgeschlossen. Durch die Ausgabe von 1.590.908 neuen Aktien zu EUR 44,00 je Aktie fließen dem Unternehmen EUR 70 Mio. Eigenkapital zu.

Jan-Hendrik Mohr, CEO der CHAPTERS Group AG, kommentiert:

„Das Kapital, das wir im Juli aufgenommen haben, haben wir bereits nahezu vollständig investiert.

In den vergangenen Wochen haben unsere Plattform Heads zahlreiche vielversprechende Akquisitionsmöglichkeiten aufgezeigt, als wir zu Beginn des Jahres erwartet hatten. KI eröffnet uns die Chance, grundlegend neu zu denken, wie ganze Branchen funktionieren.

Das sind großartige Neuigkeiten.

CHAPTERS verfügt über eine ausgesprochen langfristig orientierte Kapitalbasis, wie die erneute Unterstützung unserer größten Aktionäre bei der heutigen Platzierung zeigt. Gleichzeitig vereint unser Team außergewöhnliche Talente auf höchstem Niveau. Diese Kombination bietet uns eine hervorragende Ausgangslage in einer Welt, die durch KI grundlegend verändert werden kann.

CHAPTERS wird 2027 nicht nur als größeres, sondern auch als deutlich besseres Unternehmen beginnen.“

13.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: CHAPTERS Group AG Falkenried 29 20251 Hamburg Deutschland Telefon: + 49 (0) 40 / 20 95 02 69 Fax: + 49 (0) 40 / 20 96 87 92 E-Mail: ir@chaptersgroup.com Internet: www.chaptersgroup.com ISIN: DE0006618309, DE000A254TL0 WKN: 661830, A254TL Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 3912001BNTWG0PIZYX13 EQS News ID: 2434810

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2434810 13.11.2026 CET/CEST