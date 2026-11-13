EQS-News: Hexnode XDR erweitert seine Funktionen um Bedrohungsinformationen, die Priorisierung von Warnmeldungen sowie automatisierte Behebungsmaßnahmen

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Hexnode XDR erweitert seine Funktionen um Bedrohungsinformationen, die Priorisierung von Warnmeldungen sowie automatisierte Behebungsmaßnahmen



13.11.2026 / 12:00 CET/CEST

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Hexnode XDR unterstützt jetzt neben Windows auch macOS und bietet damit auf beiden Plattformen Funktionen zur Erkennung von Bedrohungen an Endgeräten und zur Reaktion darauf.

Verbesserte Bedrohungsanalysen, die Priorisierung von Warnmeldungen sowie automatisierte Behebungsmaßnahmen helfen Teams, Bedrohungen zu untersuchen und mit weniger manuellen Schritten Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Die Priorisierung von Warnmeldungen sowie die Risikobewertung von Endgeräten bilden die Grundlage für künftige KI-gestützte Funktionen in Sicherheitsleitstellen (SOC), während weitergehende KI-gestützte Untersuchungen und Orchestrierungsfunktionen geplant sind.

MÜNCHEN, 13. November 2026 /PRNewswire/ -- Hexnode, die Unternehmenssoftware-Sparte von Mitsogo, hat Hexnode XDR um neue Funktionen zur Bedrohungserkennung, zur Priorisierung von Warnmeldungen und zur Behebung von Sicherheitsvorfällen sowie um die Unterstützung von macOS erweitert. Die Erweiterungen setzen bei einer seit Langem bestehenden Herausforderung für Sicherheitsteams an: Eine Bedrohung zu erkennen macht es nicht unbedingt einfacher, sie zu beheben.

Hexnode, the enterprise software division of Mitsogo

„Wir haben Hexnode XDR auf Grundlage eines Kritikpunkts entwickelt, den wir immer wieder zu hören bekamen: Sicherheitstools weisen zwar zuverlässig auf Probleme hin, helfen aber kaum dabei, sie zu beheben. Gefragt waren nie mehr Warnmeldungen. Weniger Schritte von der Warnmeldung bis zur Behebung – das war der Wunsch", sagte Apu Pavithran, Geschäftsführer und Gründer von Hexnode, während der Eröffnungsrede auf der HexCon26.

Um dies zu erreichen, müssen Sicherheitsuntersuchungen mit Maßnahmen auf den betroffenen Geräten verknüpft werden. Die native Integration von Hexnode XDR mit Hexnode UEM vereint Bedrohungserkennung, Geräteinformationen sowie Endpunktverwaltung und hilft Teams so, Bedrohungen einzudämmen sowie die zugrunde liegenden Sicherheitsrisiken mit weniger manuellen Schritten zu verringern.

Was ist neu bei der Bedrohungserkennung und der Priorisierung von Warnmeldungen in Hexnode XDR?

Hexnode XDR bündelt Bedrohungssignale und ergänzende Kontextinformationen in einer zentralen Übersicht über Sicherheitsvorfälle und hilft Teams so, festzustellen, was passiert ist und wo zuerst Handlungsbedarf besteht.

Zu den neuesten Funktionen gehören:

Integrierte Bedrohungsinformationen: Die Integrationen mit Mandiant (Google Threat Intelligence) und Recorded Future gleichen Aktivitäten an Endgeräten mit externen Bedrohungsinformationen ab und helfen so, bekannte Bedrohungen sowie Indikatoren schneller zu erkennen.

Sandbox-Analyse: Verdächtige Dateien können in einer isolierten Umgebung untersucht werden, wobei die Ergebnisse in die Bedrohungserkennung einfließen und zusätzliche Kontextinformationen liefern, bevor Teams Maßnahmen ergreifen.

KI-gestützte Untersuchung: Hexnode Genie AI fasst Warnmeldungen in verständlicher Sprache zusammen und unterstützt so deren Priorisierung. Analyse with Genie nutzt aktuelle Daten zu Sicherheitsvorfällen, um zu erklären, was passiert ist, festzustellen, was betroffen ist, und eine Behebungsmaßnahme zu empfehlen.

Anomalieerkennung: Erkennt ungewöhnliche Aktivitäten, die möglicherweise nicht mit bekannten Bedrohungssignaturen übereinstimmen, und hilft so, neues oder bisher unbekanntes Angriffsverhalten aufzudecken.

Priorisierung von Warnmeldungen: Die Warnmeldungen werden nach Schweregrad und Dringlichkeit eingestuft, sodass sich die Analysten auf Aktivitäten mit höherer Priorität konzentrieren können, anstatt die Warnmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs zu bearbeiten.

Risikobewertung von Endgeräten: Weist Endgeräten anhand festgelegter Risikoparameter einen dynamischen Risikowert zu und hilft Teams so, Geräte zu identifizieren, die besondere Aufmerksamkeit erfordern.

Um Fehlalarme weiter zu reduzieren, können Administratoren Ausschlussrichtlinien für vertrauenswürdige Dateien, Anwendungen und Prozesse konfigurieren, sodass sich die Untersuchungen auf Aktivitäten konzentrieren, die einer Überprüfung bedürfen.

Wie vereinfacht Hexnode XDR die Reaktion auf Bedrohungen?

Sobald eine Bedrohung identifiziert und priorisiert wurde, bietet Hexnode XDR Reaktionsfunktionen, die darauf ausgelegt sind, den Vorfall einzudämmen sowie dem zugrunde liegenden Sicherheitsrisiko am Endgerät zu begegnen.

Endpunktisolierung: Betroffene Geräte lassen sich mit einem Klick vom Netzwerk isolieren, während der Verwaltungszugriff über Hexnode erhalten bleibt, um eine mögliche Ausbreitung von Bedrohungen während der laufenden Untersuchung und Behebung einzudämmen.

Schwachstellenmanagement: Identifiziert Schwachstellen und fehlende Patches, wobei die entsprechenden Behebungsmaßnahmen über Hexnode UEM erfolgen. Dadurch werden die Untersuchung von Bedrohungen mit XDR sowie die Installation von Patches auf Endgeräten miteinander verknüpft, sodass Teams die bei einem Vorfall aufgedeckten Sicherheitslücken schließen können.

Automatisierte Behebung: Löst anhand konfigurierter Regeln und Richtlinien vordefinierte Behebungsmaßnahmen aus und reduziert so wiederkehrende manuelle Korrektureingriffe.

Gemeinsam verknüpfen diese Funktionen die Erkennung mit der Eindämmung und anschließenden Behebung, sodass Teams die einzelnen Schritte nicht über separate Arbeitsabläufe koordinieren müssen.

Damit wichtige Sicherheitsinformationen stets im Blick bleiben, können Teams ihre Ansicht mithilfe benutzerdefinierter Dashboards an ihre Rolle und ihre Überwachungsprioritäten anpassen. Die Integrationen mit Splunk und QRadar verbinden Hexnode XDR außerdem mit bestehenden Systemen für das Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement (SIEM) und ermöglichen umfassendere Untersuchungen und Berichterstattung.

Wie entwickelt sich Hexnode XDR hin zu einem KI-gestützten SOC-Betrieb?

Die Priorisierung von Warnmeldungen, die Risikobewertung von Endgeräten sowie automatisierte Behebungsmaßnahmen liefern gemeinsam die nötigen Kontextinformationen und den Rahmen für Gegenmaßnahmen, um stärker KI-gestützte SOC-Arbeitsabläufe zu unterstützen sowie den Schwerpunkt der Sicherheitsarbeit von der Erkennung wichtiger Vorgänge auf die Frage zu verlagern, wo gehandelt werden muss. Hexnode Genie AI ergänzt diese Funktionen, indem es Echtzeitdaten zu Sicherheitsvorfällen nutzt, um Entscheidungen bei der Untersuchung und der Reaktion darauf zu unterstützen.

Hexnode plant, diese Grundlage durch weiterführende KI-gestützte Untersuchungs- und Orchestrierungsfunktionen in XDR sowie auf der gesamten Hexnode-Plattform auszubauen.

Informationen zu Hexnode

Hexnode ist ein führender Anbieter von Unternehmenslösungen, die Geräteverwaltung, Identitätsmanagement und Endgerätesicherheit vereinfachen. Zu den Plattformen von Hexnode gehören Hexnode UEM für autonome und KI-gestützte Endpunktverwaltung, Hexnode XDR für die intelligente Erkennung von Bedrohungen und die Reaktion darauf sowie Hexnode IdP für sicheres, kontextbezogenes Identitäts- und Zugriffsmanagement. Hexnode unterstützt Unternehmen in über 130 Ländern und baut sein nahtloses Ökosystem vernetzter Tools mit jeder neuen Lösung weiter aus. Weitere Informationen finden Sie auf www.hexnode.com.

Cision

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