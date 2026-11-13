EQS-News: Huawei präsentiert LUTERRA® S2 und definiert mit drei herausragenden Innovationen die Zukunft von Energiesystemen für Privathaushalte neu

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Huawei präsentiert LUTERRA® S2 und definiert mit drei herausragenden Innovationen die Zukunft von Energiesystemen für Privathaushalte neu



13.11.2026 / 08:05 CET/CEST

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PALMA DE MALLORCA, Spanien, 13. November 2026 /PRNewswire/ -- Am 9. November kündigte Huawei die Markteinführung von HUAWEI LUTERRA S2 an, einem All-in-One-Energiesystem für Privathaushalte, das einen Hybridwechselrichter, einen Energiespeicher sowie KI-gestütztes Energiemanagement in einer einzigen stapelbaren Einheit vereint. LUTERRA S2 ist für eine unkomplizierte Montage konzipiert und lässt sich innerhalb weniger Minuten installieren und in Betrieb nehmen. LUTERRA S2 ist in einphasigen (3–10 kW) und dreiphasigen (5–20 kW) Ausführungen erhältlich und das branchenweit erste All-in-One-Energiesystem für Privathaushalte, das auf Huaweis firmeneigener vollständiger SiC-Architektur (Siliziumkarbid) basiert und außergewöhnliche Effizienz, Leistungsdichte und Zuverlässigkeit bietet.

„Wir freuen uns sehr, HUAWEI LUTERRA S2, unser All-in-One-Energiesystem der nächsten Generation für Privathaushalte, vorstellen zu können", sagte Steve Zhang, Präsident des Huawei-Geschäftsbereichs für dezentrale Photovoltaik und Batteriespeichersysteme. „Durch die Kombination aus vollständiger SiC-Architektur, KI-gestütztem Energiemanagement sowie branchenführender Sicherheit wurde LUTERRA S2 so entwickelt, dass es kleiner, leichter, leiser, sicherer, intelligenter und leistungsstärker ist als je zuvor."

Da Solarenergie, Energiespeicherung, das Laden von Elektrofahrzeugen sowie das Energiemanagement im Haushalt immer stärker zusammenwachsen, suchen Hausbesitzer nach Lösungen, die über Leistung und Kapazität hinaus auch intelligentere Funktionen, höhere Effizienz und mehr Sicherheit bieten.

Um diesen sich wandelnden Bedürfnissen gerecht zu werden, stellt Huawei mit HUAWEI LUTERRA S2 ein bahnbrechendes Energiesystem für Privathaushalte vor, das auf drei zentralen Säulen basiert: Ultimate Experience (herausragendes Nutzererlebnis), Ultimate Intelligence (höchste Intelligenz) und Ultimate Safety (maximale Sicherheit).

Ultimate Experience: Von der Kerntechnologie zum Nutzererlebnis im Alltag

LUTERRA S2 vereint eine hohe Leistungsdichte mit einem kompakten Design und liefert eine Leistung der 20-kW-Klasse in einem schlanken Gehäuse. Dank Huaweis firmeneigener vollständiger SiC-Architektur und der ANPC-Topologie erreicht das System einen Wirkungsgrad von bis zu 99 %. Integrierte Energieoptimierer ermöglichen über die gesamte Nutzungsdauer eine nutzbare Energiemenge von bis zu 5,0 MWh/kWh sowie eine Auslegungslebensdauer von mehr als 15 Jahren.

Neben seiner technischen Leistungsfähigkeit ist LUTERRA S2 so konzipiert, dass es sich harmonisch in moderne Wohnumgebungen einfügt. Das künstlerisch inspirierte Design, die mit dem Red Dot Award ausgezeichnete Hardware, die App 3.0 sowie die intelligente, pulsierende Beleuchtung verbinden Technologie und Lebensstil nahtlos miteinander.

Das branchenweit erste rein passive Kühlkonzept der 20-kW-Klasse macht externe Lüfter überflüssig und hält den Geräuschpegel im Betrieb unter 29 dB.

Ultimate Intelligence: Von der Automatisierung zur aktiven Entscheidungsfindung

Mithilfe der Plattform AI Energy Management 2.0 bringt LUTERRA S2 intelligente Funktionen in die Energieplanung, den Betrieb sowie die Optimierung des wirtschaftlichen Nutzens ein.

Durch die Einbeziehung von Wettervorhersagen, Strompreisen, Haushaltslasten und dem Energiestatus koordiniert die Plattform Photovoltaikanlagen, Energiespeicher, das Laden von Elektrofahrzeugen, Wärmepumpen sowie virtuelle Kraftwerke (VPPs) auf intelligente Weise. Durch diese Koordination wird der Wert jeder erzeugten, gespeicherten und verbrauchten Kilowattstunde maximiert.

Für Hausbesitzer vereinfacht der KI-Assistent das komplexe Energiemanagement durch einfache Dialoge, sodass sie mühelos fundierte Entscheidungen über ihre Energieversorgung treffen können. Für Installateure vereinfacht die KI-gestützte 3D-Modellierung die Planung und Auslegung, indem sie Dachstrukturen und die Gegebenheiten am Installationsort erkennt. KI-gestützte Diagnosefunktionen und Fernunterstützung steigern zudem die Effizienz bei Betrieb und Wartung.

Höchste Sicherheit: Vom Schutz auf Zellebene bis zur umfassenden Systemsicherheit

LUTERRA S2 bietet auf allen Ebenen Sicherheit, von den einzelnen Batteriezellen bis zum Betrieb des gesamten Systems.

Jede Batteriezelle verfügt über eine eigene Schutzisolierung, die zusammen mit von Huawei entwickelten Sicherheitskomponenten und einem zellbezogenen Konzept zur Verhinderung der thermischen Ausbreitung dazu beiträgt, thermische Risiken einzudämmen. Ein intelligenter Rauchabzugskanal sorgt für eine gerichtete Druckentlastung, Rauchabführung und Kühlung, während die kontinuierliche Temperaturüberwachung an den AC- und DC-Anschlüssen eine frühzeitige Erkennung von Überhitzungsrisiken sowie den Schutz kritischer Verbindungen gewährleistet.

LUTERRA S2 wurde auf die Einhaltung der einschlägigen Anforderungen der EU-Batterieverordnung geprüft und entspricht wichtigen internationalen Normen, darunter der Norm IEC 63027 für AFCI. Neben einer Validierung nach UL 9540A wurde LUTERRA S2 außerdem Sicherheitsprüfungen durch TÜV Rheinland unterzogen, darunter einem Test zum thermischen Durchgehen von Batteriezellen, einem 20-minütigen Brandtest bei 1000 °C sowie einem Explosionstest bei einer Wasserstoffkonzentration von 20 %. LUTERRA S2 hat von TÜV Rheinland die Safety-Mark-Zertifizierung der höchsten Stufe erhalten, untermauert durch das branchenweit erste Konzept zur Wärmeisolierung auf Zellebene, ein Konzept zur sicheren Entlüftung sowie einen durchgängigen Übertemperaturschutz an sämtlichen Anschlüssen.

Die Zukunft der Energiesysteme für Privathaushalte gestalten

LUTERRA S2 ist mehr als nur ein Energiespeichersystem und vereint intelligente Technologie, mehr Lebensqualität sowie nachhaltiges Wohnen. Huawei setzt neue Maßstäbe für die nächste Generation von Energiesystemen für Privathaushalte und beschleunigt den Übergang zu einer intelligenteren und nachhaltigeren Zukunft.

Technische Highlights:

Wechselrichter Bis zu 3 parallel geschaltete Wechselrichter, maximal 60 kW (20 × 3) Batterie Bis zu 48 parallel geschaltete Batteriepacks, maximal 336 kWh (4 × 4 × 3 × 7) Effizienz Maximaler Wirkungsgrad von 99 % Notstromversorgung Umschaltzeit unter 10 ms; bis zu 20 kW Last im Inselbetrieb Kühlung und Geräuschentwicklung Passive Kühlung ohne Lüfter; Geräuschpegel unter 29 dB Betriebsbereich −25 °C bis +60 °C; IP66; Korrosionsschutz bis zur Korrosivitätskategorie C5-M Konnektivität EEBUS, SG-Ready, OCPP, Modbus-TCP Sicherheitsprüfungen Prüfung durch TÜV Rheinland; UL 9540A; AFCI nach IEC 63027

Weitere Informationen finden Sie auf https://solar.huawei.com/en/products/luterra-s2-xl-xm/

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