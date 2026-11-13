EQS-News: Uzin Utz SE veröffentlicht die Geschäftszahlen zum dritten Quartal: Umsatzsteigerung und stabile Ergebnisentwicklung trotz begrenzter Baukonjunkturdynamik aufgrund anhaltender Marktbelastungen

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Uzin Utz SE veröffentlicht die Geschäftszahlen zum dritten Quartal: Umsatzsteigerung und stabile Ergebnisentwicklung trotz begrenzter Baukonjunkturdynamik aufgrund anhaltender Marktbelastungen



13.11.2026 / 08:00 CET/CEST

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Uzin Utz SE veröffentlicht die Geschäftszahlen zum dritten Quartal: Umsatzsteigerung und stabile Ergebnisentwicklung trotz begrenzter Baukonjunkturdynamik aufgrund anhaltender Marktbelastungen

Konzernumsatzerlöse sind mit 416,0 Mio. Euro um 9,0 % gegenüber dem Vorjahr (381,6 Mio. Euro) gestiegen

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) beträgt 32,3 Mio. Euro (31,8 Mio. Euro im Vorjahr) bei einer EBIT-Marge von 7,8 % (8,3 % im Vorjahr)

Uzin Utz behauptet sich in einem anspruchsvollen Marktumfeld und setzt seine langfristige Strategie bei stabiler Profitabilität konsequent fort

Ulm, 13. November 2026 – Uzin Utz konnte zum 30. September 2026 Umsatzerlöse in Höhe von 416,0 Mio. Euro erwirtschaften. Damit wurde das Umsatzniveau des Vorjahres um 9,0 % überschritten (381,6 Mio. Euro). Das EBIT entwickelte sich stabil und beläuft sich auf 32,3 Mio. Euro (31,8 Mio. Euro). Es ist damit um 1,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen.

Konzernkennzahlen zum dritten Quartal 2026 im Detail

Uzin Utz hat seinen Wachstumskurs im dritten Quartal 2026 trotz des herausfordernden Marktumfelds fortgesetzt. Mit einem Umsatzplus von 9,5 % gegenüber dem dritten Quartal 2025 knüpfte der Uzin Utz Konzern an das starke Wachstum von 10,1 % im Vorjahresquartal (Q3/2025) an. In den ersten neun Monaten erreichte der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von 9,0 % und liegt damit im Zielkorridor der Wachstumsstrategie Grow Bigger.

Das EBIT lag im dritten Quartal mit 11,6 Mio. Euro leicht über dem Vorjahresniveau. In den ersten neun Monaten stieg das EBIT um 1,6 % von 31,8 Mio. Euro auf 32,3 Mio. Euro. Maßgeblich dazu beigetragen haben gezielte strategische Steuerungsmaßnahmen und eine konsequente Kostendisziplin. Die EBIT-Marge lag mit 7,8 % leicht unter dem Vorjahreswert von 8,3 %.

Entwicklung Material- und Personalaufwand

Die Rohstoff- und Verpackungspreise stabilisierten sich im dritten Quartal 2026 weitgehend auf dem zum Ende des ersten Halbjahres erreichten hohen Niveau. Damit zeichnete sich eine Plateaubildung auf dem infolge des Iran-Kriegs gestiegenen Preisniveau ab. Die Materialaufwandsquote lag mit 41,8 % leicht über dem Wert des ersten Halbjahres von 41,3 %. Die Personalaufwandsquote konnte mit 27,9 % gegenüber 28,1 % im ersten Halbjahr leicht gesenkt werden. Zum 30. September 2026 beschäftigte der Uzin Utz Konzern 1.647 Mitarbeitende (Vorjahr: 1.567). Gegenüber dem Stand vom 31. Juli 2026 mit 1.644 Mitarbeitenden erhöhte sich die Beschäftigtenzahl damit nur geringfügig. Zusätzlich ermöglichte der Konzern 45 jungen Menschen eine Ausbildung (Vorjahr: 43).

Neue Technologien zur Entlastung des Handwerks

Ungeachtet geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten hält Uzin Utz an seiner langfristigen strategischen Ausrichtung fest. So prägt das Unternehmen mit neuen Lösungen das Bodenbelagshandwerk und belegt im WirtschaftsWoche-Ranking der 100 Innovations-Champions 2026 den zweiten Platz. Bewertet wurden rund 4.000 Unternehmen aus Deutschland anhand der Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie der Marktneuheiten und Forschungsausgaben.

Im Mittelpunkt der Innovationsarbeit stehen die Handwerkerinnen und Handwerker: Sie sind die wichtigsten Anwender der Lösungen und zugleich relevante Multiplikatoren. Die Praxisnähe prägt auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte. Dabei verbindet Uzin Utz technische Leistungsfähigkeit mit Anforderungen an Ressourcenschonung, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Wohngesundheit, beispielsweise mit der Bindemitteltechnologie der Uzin FusionTec Spachtelmassen und Dünnestriche oder dem Parkettöl Pallmann Magic Oil Change auf Basis regionaler, nachwachsender Rohstoffe. Ebenso entwickelt das Unternehmen Maschinen, die körperlich anstrengende und zeitaufwendige Arbeitsschritte erleichtern.

Gemeinsam mit dem Berliner Robotik-Start-up treibt Uzin Utz den MalerRoboter und dessen geplante Serienfertigung voran. Auch ein autonomer Parkettschleifroboter der Uzin Utz Marke Pallmann wird derzeit in Schulen und Sporthallen erprobt. Dieser ist durch die Integration moderner Sensorik und fortschrittlicher Algorithmen in der Lage, Schleifarbeiten eigenständig auf verschiedenen Bodenbelägen durchzuführen. Mehr zu den Innovations-Champions erfahren Sie unter https://de.uzin-utz.com/innovationschampion

Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Uzin Utz verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 eine erfreuliche Umsatzentwicklung und behauptet sich damit in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Der Iran-Krieg und die damit einhergehenden Belastungen für die Bauindustrie prägen weiterhin die Rahmenbedingungen in den Märkten. Zugleich unterstreicht die positive Umsatzentwicklung unter Grow Bigger den Erfolg der strategischen Ausrichtung. Aufgrund der bisherigen Geschäftsentwicklung und der Erwartung weiterhin stabiler Umsatzzuwächse gegenüber dem Vorjahr bestätigt der Vorstand seine Prognose eines leichten Anstiegs der Konzernumsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2026 (> 2,0 % bis 10,0 %).

Die EBIT-Prognose wird nach oben korrigiert. Die sich aktuell abzeichnende Plateaubildung bei den Rohstoff- und Verpackungspreisen sowie Einsparungen aus gezielten strategischen Steuerungsmaßnahmen stützen die Ergebniserwartung. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der Konzern daher mit einem auf Vorjahresniveau liegenden bis leicht rückläufigen EBIT. Die im Geschäftsbericht 2025 veröffentlichte Prognose eines leichten Rückgangs der EBIT-Marge bleibt unverändert.

Uzin Utz blickt weiterhin zuversichtlich in die Zukunft. Die starke Marktposition, die klare strategische Ausrichtung sowie das hohe Engagement der Mitarbeitenden bilden eine solide Grundlage, um auch in einem fortwährend anspruchsvollen Umfeld weiter zu wachsen.



Die Ergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 sind auf der Investor Relations Webseite der Uzin Utz SE unter https://de.uzin-utz.com/investoren/finanzberichte abrufbar.

UZIN UTZ. YOUR FLOOR. OUR PASSION.

Der Komplettanbieter für Bodensysteme UZIN UTZ aus Ulm ist mit gut 1.500 Mitarbeitenden und einem Konzernumsatz von 505,1Mio. Euro (2025) führend in der Entwicklung und Herstellung von Produkten und Maschinen rund um Estrich, Boden, Fliesen und Parkett. Die bauchemischen Produktsysteme zur Untergrundvorbereitung, Verlegung von Bodenbelägen und Oberflächenveredelung sowie Maschinen und Werkzeuge für die Boden- und Wandbearbeitung werden von den Konzernunternehmen nahezu alle selbst entwickelt und hergestellt sowie unter den international erfolgreichen Marken UZIN, WOLFF, PALLMANN, Arturo, codex und Pajarito weltweit vertrieben. Seit über 115 Jahren machen wir als Familienunternehmen die Welt der Böden zu unserer Berufung und unterstützen Handwerk, Planer, Architekten und Bauherren. Weitere Informationen unter https://de.uzin-utz.com/

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