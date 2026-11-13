EQS-News: WIN SOURCE präsentiert NEXUS™ auf der electronica 2026: Stärkung der Resilienz der Lieferkette

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WIN SOURCE präsentiert NEXUS™ auf der electronica 2026: Stärkung der Resilienz der Lieferkette



13.11.2026 / 18:10 CET/CEST

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MÜNCHEN, 13. November 2026 /PRNewswire/ -- WIN SOURCE, ein globaler unabhängiger Distributor von elektronischen Bauteilen, hat seine Teilnahme an der electronica 2026, die vom 10. bis 13. November im Messezentrum München (Halle C5, Stand 141) stattfand, abgeschlossen. Im Rahmen der Veranstaltung tauschte sich WIN SOURCE mit der globalen Elektronikbranche aus, um ein zentrales Branchenthema zu erörtern: Die Zukunft der Elektronik hängt nicht nur von technologischen Innovationen, sondern auch von widerstandsfähigen Lieferketten ab.

Künstliche Intelligenz, die Elektrifizierung des Automobilsektors und zunehmend vernetzte Industriesysteme verändern die Nachfrage nach Elektronik. Mit der Weiterentwicklung dieser Technologien haben Beschaffungsentscheidungen an Bedeutung gewonnen. Die Verfügbarkeit von Komponenten, deren Veralterung, die Qualitätsbewertung und alternative Beschaffungsmöglichkeiten beeinflussen die Produktionskontinuität, das operative Risiko und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

Die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette muss vor einer Störung aufgebaut und nicht erst im Nachhinein wiederhergestellt werden. Es erfordert Transparenz hinsichtlich der Lieferbedingungen, diversifizierte Beschaffung, sorgfältige Komponentenbewertung und vertrauenswürdige Partnerschaften in der Lieferkette.

NEXUS™, der integrierte Supply-Chain-Service von WIN SOURCE, kombiniert Marktkenntnisse, globale Beschaffungslösungen und Qualitätssicherung und hilft Kunden, sich in komplexen Lieferbedingungen zurechtzufinden und fundierte Beschaffungsentscheidungen zu treffen.

„Resilienz ist nicht einfach die Fähigkeit, Veränderungen standzuhalten; sie ist die Fähigkeit, inmitten von Unsicherheit dauerhaften Wert zu schaffen." „Ob wir Kunden dabei unterstützen, anpassungsfähigere, zukunftsorientierte Lieferketten durch NEXUS™ aufzubauen oder Chancen für die nächste Generation zu schaffen, wir glauben, dass sinnvoller Fortschritt auf einer langfristigen Vision, gemeinsamer Verantwortung und nachhaltigem Engagement beruht", sagte Ethan, Chief Executive Officer von WIN SOURCE.

In Anlehnung an dieses Engagement ging WIN SOURCE während der electronica 2026 eine Partnerschaft mit der in München ansässigen gemeinnützigen Organisation Children for a better World e.V. ein und unterstützte Initiativen, die sich auf das Wohlbefinden, die Bildung und die Gemeindeentwicklung von Kindern konzentrieren.

Die Ausstellung verdeutlichte, dass technologischer Fortschritt und die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten gemeinsam voranschreiten müssen. WIN SOURCE setzt sich weiterhin dafür ein, globale Beschaffungskapazitäten mit den sich wandelnden Marktbedürfnissen zu verbinden und zum Aufbau einer widerstandsfähigeren Elektronikindustrie beizutragen.

Über WIN SOURCE

WIN SOURCE wurde 1999 gegründet und ist ein globaler, unabhängiger Distributor von elektronischen Bauteilen, der weltweite Beschaffungs- und Lieferkettenlösungen anbietet. Mit Zugriff auf mehr als 1,5 Millionen Artikelnummern und einem Netzwerk von über 3.000 Lieferanten unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit schwer erhältlichen und veralteten Komponenten, Lösungen für das Management von Lieferengpässen, alternativen Beschaffungsquellen und Lagerhaltung.

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