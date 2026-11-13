Estland und Luxemburg: Costa soll für EU mit Russland sprechen

Dublin/Berlin, 13. Nov (Reuters) - ⁠Mehrere kleine EU-Staaten haben sich dafür ausgesprochen, dass offizielle Vertreter der EU-Spitze mögliche Gespräche mit Russland führen sollten. Der estnische Ministerpräsident Kristen Michal sagte am Freitag auf dem informellen EU-Gipfel in Dublin, bei Friedensgesprächen sollten der portugiesische EU-Ratspräsident Antonio Costa und die aus seinem Heimatland stammende EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas für die EU ‌sprechen. "Wenn wir sagen müssen, dass Europa vertreten sein sollte, dann ist es auch klar, dass wir Personen haben, die institutionell gegenüber den Menschen in Europa und auch gegenüber unseren Ländern verantwortlich sind", ⁠fügte er ⁠hinzu. Auch Kallas forderte ihre eigene Teilnahme. Luxemburgs Ministerpräsident Luc Frieden hatte sich bereits am Donnerstag für Costa ausgesprochen.

Das steht allerdings im Widerspruch zu denPlanungen der großen EU-Staaten wie Deutschland und Frankreich. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte am Donnerstag von "bewährten Formaten" wie den E3 (Deutschland, Frankreich, Großbritannien) gesprochen, die sich zudem eng mit Italien und Polen abstimmen. Er sehe kein Problem darin, dass dies so bleibe. Auch der ‌schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson forderte in Dublin, dass auch Deutschland ‌und Frankreich eingebunden werden müssten. Er sei auch für eine Beteiligung von Italien und Polen. Darüber hinaus müsse auch Großbritannien zumindest mit einbezogen werden. Wichtig sei aber, dass Europa mit geeinter Stimme spreche. Europäische Vielstimmigkeit nutze ⁠nur Russland.

Zentrales Argument etwa der Bundesregierung ist, dass am besten die Staaten mitverhandeln sollten, die die Hauptlast ‌bei der Unterstützung der Ukraine sowie bei Sicherheitsgarantien tragen ⁠müssen. Bei den Friedensverhandlungen zwischen den USA, der Ukraine und Russland in Abu Dhabi waren die Sicherheitsberater der E3-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien sowie Vertreter der EU-Kommission und der Nato zwar vor Ort, nicht aber am Verhandlungstisch. Die E3-Vertreter hatten auch in Miami mit ‌der amerikanischen und ukrainischen Seite die Gespräche vorbereitet. Die ⁠Bundesregierung sieht es auch als Vorteil, dass ⁠das militärische Schwergewichtig Großbritannien als Nicht-EU-Staat Teil der E3 ist.

Der Streit zwischen den 27 EU-Staaten schwelt seit Monaten. Er wird aktuell, weil nun auch die USA möchten, dass die Europäer mit am Tisch sitzen. EU-Ratspräsident Costa hatte bereits betont, dass er willens sei, der Vertreter Europas zu sein. Zuletzt hatten der finnische Präsident Alexander Stubb sowie der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Store mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Dies hatte Verärgerung etwa in Dänemark ausgelöst. Auch Norwegen ist kein EU-Mitglied, zählt aber neben Deutschland zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine. Eine Entscheidung auf dem informellen ⁠EU-Gipfel in Dublin wird nicht erwartet.

(Bericht von Charlotte Van Campenhout, Anna Ringstrom, Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)