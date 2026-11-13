EU einig: Verhandlungsteam für Gespräche mit Russland steht
dpa-AFX · Uhr
DUBLIN (dpa-AFX) - Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen sollen gemeinsam mit den EU-Institutionen die Europäer bei Ukraine-Gesprächen mit Russland vertreten. Darauf hätten sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten verständigt, sagte EU-Ratspräsident António Costa nach Abschluss eines Gipfeltreffens in Dublin./aha/DP/men
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