Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.11.2026
onvista · Uhr
Thema: LuxusgüterBatterien
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Americas Gold and Silver
|Bericht 3. Quartal 2026
|ams-OSRAM
|Bericht 3. Quartal 2026
|Bavarian Nordic
|Bericht 3. Quartal 2026
|Bechtle
|Bericht 3. Quartal 2026
|Generali
|Bericht 3. Quartal 2026
|Lang und Schwarz
|Bericht 3. Quartal 2026
|Lithium Americas
|Bericht 3. Quartal 2026
|Metaplanet
|Bericht 3. Quartal 2026
|Mitsubishi UFJ Financial Group
|Bericht 2. Quartal 2026
|Richemont
|Bericht 2. Quartal 2027
|Rosenbauer
|Bericht 3. Quartal 2026
|Sigma Lithium
|Bericht 3. Quartal 2026
|Sumitomo Mitsui Financial Group
|Bericht 2. Quartal 2026
|Uzin Utz
|Bericht 3. Quartal 2026
|W&W (Wüstenrot & Württembergische)
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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