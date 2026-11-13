Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.11.2026

onvista · Uhr
Thema: LuxusgüterBatterien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Americas Gold and SilverBericht 3. Quartal 2026
ams-OSRAMBericht 3. Quartal 2026
Bavarian NordicBericht 3. Quartal 2026
BechtleBericht 3. Quartal 2026
GeneraliBericht 3. Quartal 2026
Lang und SchwarzBericht 3. Quartal 2026
Lithium AmericasBericht 3. Quartal 2026
MetaplanetBericht 3. Quartal 2026
Mitsubishi UFJ Financial GroupBericht 2. Quartal 2026
RichemontBericht 2. Quartal 2027
RosenbauerBericht 3. Quartal 2026
Sigma LithiumBericht 3. Quartal 2026
Sumitomo Mitsui Financial GroupBericht 2. Quartal 2026
Uzin UtzBericht 3. Quartal 2026
W&W (Wüstenrot & Württembergische)Bericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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Bechtle
ams-OSRAM
Metaplanet
Lang und Schwarz
Lithium Americas
Generali
Wüstenrot
Richemont
Americas Gold and Silver
Bavarian Nordic
Rosenbauer
Sigma Lithium
Mitsubishi UFJ Financial Group
Uzin Utz
Sumitomo Mitsui Financial Group

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