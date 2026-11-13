Frankreich: Inflation im Oktober nicht ganz so hoch wie zunächst ermittelt

dpa-AFX · Uhr
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PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Inflation im Oktober nicht ganz so stark gestiegen wie zunächst ermittelt. Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 3,7 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Zuvor war ein Wert von 3,8 Prozent ermittelt worden.

Dennoch ist der Anstieg weiterhin beträchtlich, denn die Teuerung erreichte auch nach der kleinen Revision nach unten immer noch den höchsten Wert seit Ende 2023. Im September hatte die Inflationsrate bei 3,4 Prozent gelegen. Damit bewegt sich die Teuerung weiter über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank, die für den gesamten Euroraum mittelfristig 2 Prozent anstrebt.

Der mit Abstand stärkste Preistreiber im Oktober waren Kosten für Energie. Hier meldet das Statistikamt im Jahresvergleich einen Anstieg um 24,1 Prozent. Die Energiepreise hätten bereits den vierten Monat in Folge zugelegt, angetrieben von den Preisen für Gas und Erdölprodukte.

Wie das Statistikamt weiter mitteilte, stiegen die französischen Verbraucherpreise im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent. Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt./la/mis

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