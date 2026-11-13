Geflügelpest in Brandenburg: Überwachungszone reicht bis MV

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

STRASBURG (dpa-AFX) - Wegen eines Ausbruchs der Geflügelpest in Brandenburg gehören nun auch Teile des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu einer Überwachungszone. Wie der Landkreis mitteilte, entdeckte man den Erreger in einem Geflügelbestand in Uckerland (Landkreis Uckermark).

Für die betroffenen Gebiete im mecklenburg-vorpommerischen Landkreis gilt den Angaben nach jetzt eine Tierseuchenallgemeinverfügung. Sie betrifft vor allem den Süden der Stadt Strasburg (Uckermark) mit den Ortsteilen Glantzhof, Karlsburg, Köhnshof, Linchenshöh, Louisfelde, Ludwigsthal, Luisenburg und Muchowshof./xil/DP/men

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Wachstum, Marge, Investitionen
Ich habe einen Aktienscreener gebaut – drei spannende Fundeheute, 13:30 Uhr · onvista
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertet09. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen