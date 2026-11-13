IAEA besorgt über iranische Urananreicherungsanlage in Isfahan

Wien, 13. ⁠Nov (Reuters) - Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat wachsende Bedenken wegen des iranischen Atomprogramms geäußert. Dabei gehe es vor allem um eine Urananreicherungsanlage, die das Land zwar deklariert, aber bisher nicht für Inspektionen freigegeben habe. Dies geht aus ‌einem vertraulichen Bericht der UN-Behörde an die Mitgliedsstaaten hervor, der der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorlag. Der Iran meldete die Anlage in ⁠Isfahan im ⁠vergangenen Jahr an. Die IAEA habe jedoch weder über den genauen Standort noch über den Status der Anlage gesicherte Erkenntnisse, hieß es in dem Bericht. Zudem sei unklar, ob sich dort nukleares Material befinde.

Der Iran verweigert IAEA-Inspektoren den Zugang zu allen Atomanlagen, die im ‌Juni vergangenen Jahres bei einem zwölftägigen Militäreinsatz ‌der USA und Israels bombardiert worden waren. Die Angriffe beschädigten oder zerstörten einige Urananreicherungsanlagen des Iran schwer, die als zentraler Teil seines Atomprogramms gelten. ⁠Diplomaten vermuten die Anlage von Isfahan in einem Tunnelkomplex, der ebenfalls Ziel ‌der Angriffe war. Die IAEA ⁠hatte eine Inspektion für den 13. Juni 2025 geplant, die jedoch wegen des Beginns der Bombardierungen abgesagt werden musste. IAEA-Chef Rafael Grossi hatte im März 2026 erklärt, seine Behörde vermute eine ‌erhebliche Menge hochangereicherten Urans in ⁠dem Tunnelkomplex.

Die IAEA forderte in dem ⁠Bericht den Iran erneut auf, den Status seiner Anreicherungsanlagen sowie die Bestände an hochangereichertem Uran offenzulegen. Zudem müssten Inspektoren wieder Zugang zu den bombardierten Standorten erhalten. Dass es keine Informationen und keinen Zugang zu den Anlagen gebe, sei ein Grund zu ernster Sorge über eine Weiterverbreitung von Atomwaffen. Dies müsse dringend behoben werden, hieß es in dem Bericht weiter.

(Bericht von Francois Murphy, geschrieben von ⁠Christian Götz, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)