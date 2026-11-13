Ich habe einen Aktienscreener gebaut – drei spannende Funde

Ich bin großer GTA-Fan. Wie viele Videospiel-Enthusiasten warte ich seit Jahren auf den neusten Ableger von Take-Two. Um das Spiel in sieben Tagen wirklich spielen zu können, griff ich kürzlich zu meinem Apple-iPhone und bestellte mir bei Amazon eine Playstation 5 von Sony.
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