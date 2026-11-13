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Wachstum, Marge, Investitionen

Ich habe einen Aktienscreener gebaut – drei spannende Funde

onvista · Uhr

Mit der KI "Claude" habe ich nach spannenden Geschäftsmodellen und Aktien gesucht. Der Clou: Beim Screening ist der Name des Unternehmens erst einmal ausgeblendet.

Quelle: Ground Picture/Shutterstock.com
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Ich bin großer GTA-Fan. Wie viele Videospiel-Enthusiasten warte ich seit Jahren auf den neusten Ableger von Take-Two. Um das Spiel in sieben Tagen wirklich spielen zu können, griff ich kürzlich zu meinem Apple-iPhone und bestellte mir bei Amazon eine Playstation 5 von Sony.

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