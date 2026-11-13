IEA: Ölversorgung erholt sich erstmals seit Iran-Krieg

Export zieht wieder an

Paris (dpa) - Die Internationale Energie-Agentur (IEA) sieht die weltweite Ölversorgung erstmals seit Ausbruch des Iran-Kriegs auf Erholungskurs. Der Ölmarkt zeige erste vorsichtige Anzeichen einer Marktstabilisierung, teilte die IEA in Paris mit.

Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn übersteige das weltweite Ölangebot wieder die Nachfrage. Die weltweiten Vorräte stiegen im Oktober um 52 Millionen Barrel, da sich die Ölexporte aus der Golfregion deutlich schneller erholten als die weltweite Nachfrage. Für 2027 werde eine weitere Erholung der weltweiten Ölversorgung erwartet.

Trotz der anhaltenden Angriffe auf Öltanker erreichten die Ölexporte aus den Golfstaaten - Oman nicht mitgerechnet - nach IEA-Angaben im vergangenen Monat 18,4 Millionen Barrel pro Tag. Das waren zwar noch immer 26 Prozent weniger als vor Kriegsausbruch. Aufgrund der höheren Exportmengen korrigierte die Energieagentur ihre Erwartungen an das weltweite Ölangebot für den Rest des Jahres aber deutlich nach oben. Die Förderausfälle im Nahen Osten und in Russland würden teils durch eine höhere Produktion von Ländern wie den USA, Kanada, Brasilien und Argentinien ausgeglichen.

Exportprobleme bremsen Ölnachfrage zunächst noch

Bei der Ölnachfrage werde etwa ab März 2027 wieder mit einem Anstieg gerechnet. Diese werde derzeit noch gebremst durch hohe Kraftstoffpreise sowie die gestörten Exporte von Mineralölprodukten und Flüssiggas aus der Golfregion. Auf petrochemische Rohstoffe - also Produkte, die als Ausgangsstoffe für die chemische Industrie dienen und besonders stark von den Kriegsfolgen betroffen sind - würden voraussichtlich fast 80 Prozent des Nachfragezuwachses im Jahr 2027 entfallen, prognostizierte die IEA.

Vorerst bleibe die äußerst knappe Versorgung mit Mineralölprodukten - insbesondere mit Diesel - das größte Problem für den gesamten Ölmarkt und die Verbraucher, erklärte die IEA. Die anhaltenden Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur schränkten weiterhin die Dieselversorgung aus Russland für den internationalen Markt stark ein. Dadurch verschärfe sich der bereits bestehende Ausfall von Lieferungen aus dem Nahen Osten. Gleichzeitig liefen die Raffinerien im Atlantikraum, insbesondere in den USA, auf Hochtouren, um von den derzeit hohen Gewinnspannen zu profitieren.

IEA will Dieselreserven beschleunigt freigeben

Wie die Energieagentur betonte, will sie in den kommenden Monaten ihre Diesel-Notfallreserven beschleunigt freigeben. Diese zusätzlichen Mengen sollten helfen, die bestehende Versorgungslücke zu überbrücken, bis die weltweiten Raffinerien ihre Produktion wieder ausreichend hochfahren und sich das Angebot an Mineralölprodukten erholt hat.

Die IEA hatte bereits im März die Freigabe einer Rekordmenge von 400 Millionen Barrel Rohöl aus strategischen Ölreserven beschlossen, die bislang aber noch nicht komplett umgesetzt wurde.