Ifo: Materialengpässe in der Elektroindustrie verschärfen sich

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠13. Nov (Reuters) - Die Elektroindustrie hat laut dem Ifo-Institut zunehmend Probleme, sich mit Vorprodukten zu versorgen. Bei den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten sowie ‌elektronischen und optischen Erzeugnissen berichteten demnach im Oktober 41,5 Prozent der Firmen von Materialengpässen, ⁠im ⁠September waren es noch 37,8 Prozent. "Die Materialversorgung wird in Teilen der Elektroindustrie zum Problem", sagte Ifo-Umfrageleiter Klaus Wohlrabe am Freitag. Gerade in einer Branche mit kräftiger ‌Nachfrage könnten fehlende Vorprodukte die ‌Produktion ausbremsen. Ein möglicher Grund für die Materialengpässe sei die weltweit hohe Nachfrage nach elektronischen ⁠Komponenten im Zuge des Ausbaus der KI-Infrastruktur. ‌Insbesondere bei Leiterplatten meldeten ⁠Firmen nach Branchenberichten zunehmende Lieferprobleme. Dagegen ging bei den Herstellern elektrischer Ausrüstungen der Anteil der betroffenen Unternehmen von ‌27,4 auf 25,3 ⁠Prozent zurück, blieb aber ⁠ebenfalls auf hohem Niveau. Der weltweite KI-Boom könnte die Beschaffung elektronischer Vorprodukte zunehmend erschweren, sagte Wohlrabe. Die Unternehmen konkurrierten bei wichtigen Komponenten mit großen Technologieunternehmen um begrenzte Produktionskapazitäten.

(Bericht von Reinhard Becker. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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