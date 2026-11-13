IRW-News: Amarc Resources Ltd.: Amarc beteiligt sich über Aurora Minerals Ltd. an der Konsolidierung von Aurora West

IRW-PRESS: Amarc Resources Ltd.: Amarc beteiligt sich über Aurora Minerals Ltd. an der Konsolidierung von Aurora West

12. November 2026, Vancouver, BC / IRW-Press / Amarc Resources Ltd. (Amarc oder das Unternehmen) (TSXV: AHR; OTCQB: AXREF; FWB: AQ5) nimmt gerne die Mitteilung von TDG Gold Corp. (TDG) vom 12. November 2026 mit der Bekanntgabe einer Vereinbarung mit Freeport-McMoRan Mineral Properties Canada Inc. (Freeport), einer 100%igen Tochtergesellschaft von Freeport-McMoRan Inc., zur Kenntnis. Freeport wird damit eine kontrollierende Beteiligung an zwei Privatunternehmen erwerben, die zusammen das Konzessionsgebiet AuRORA West von TDG übernehmen werden.

Gemäß der im August 2025 veröffentlichten Aktionärsvereinbarung zwischen Amarc und Freeport (SHA), die das Joint-Venture-Unternehmen AuRORA Minerals Ltd. (AML) für das gemeinsame Projekt JOY regelt, werden alle Mineralclaims und sonstigen Rechte, die entweder von Freeport oder von Amarc erworben werden und ganz oder teilweise innerhalb der 2-km-Zone des gemeinsamen Interessengebiets rund um die Konzession von AML (AOI-Beteiligungen) liegen, AML zum Selbstkostenpreis angeboten. Bislang konzentrierten sich die Bohrungen von TDG im Rahmen des Projekts AuRORA West auf einen Bereich deutlich innerhalb der AOI-Beteiligungen.

AML befindet sich derzeit zu 60 % im Besitz von Freeport und zu 40 % im Besitz von Amarc. Freeport ist dabei, weitere 10 % der Anteile an AML zu erwerben, und zwar über die Finanzierung zusätzlicher Aufwendungen in Höhe von 75 Mio. $ für die zweite Phase der Erschließung, von denen bisher etwa 40 bis 45 Mio. $ bereitgestellt wurden. Gemäß der SHA ist Freeport verpflichtet, den ersten Teil der Übernahmekosten für die AOI-Beteiligungen in Höhe von schätzungsweise 30 bis 35 Mio. $ aus den verbleibenden Aufwendungen für den Erwerb einer 70%igen Beteiligung an AML zu finanzieren (siehe Amarc-Pressemitteilung vom 21. Juli 2026). Sobald Freeport die 70%ige Beteiligung erworben hat, übernimmt Amarc seinen Anteil von 30 % an den AML-Kosten, einschließlich einer allfälligen offenen Vergütung für die AOI-Beteiligungen.

President und CEO Diane Nicolson erklärt:

Dies ist ein weiterer Meilenstein bei der Erschließung des aus Sicht von Amarc vorhandenen Tier-1-Potenzials des 630 km² großen Kupfer-Gold-Distrikts JOY, die durch die Entdeckung der Lagerstätte AuRORA vorangetrieben wird. Die Konsolidierung der AOI-Beteiligungen ist ein notwendiger Schritt für die endgültige Erschließung dieses zukunftsträchtigen Distrikts. Dank einer seltenen Kombination aus hohen Erzgehalten in geringer Tiefe sowie exzellenter Kontinuität und Geometrie, wie sie anhand der Entdeckungsbohrungen angetroffen wurden, entwickelt sich AuRORA potenziell zu einer der porphyrischen Gold-Kupfer-Silber-Entdeckungen mit den höchsten Erzgehalten in der Provinz British Columbia. Aus Sicht von Amarc ist sie von strategischer Bedeutung für die Konsolidierung der Region Toodoggone.

Nächste Schritte

Amarc wartet derzeit die formelle Mitteilung von Freeport ab. Anschließend hat Amarc mindestens 45 Tage Zeit, um zu entscheiden, ob entsprechende Claims und sonstige Rechte auf AML übertragen werden sollen. Amarc hat dann seinen 30%igen Anteil an den anfallenden Kosten, die nicht von Freeport getragen werden, selbst zu finanzieren. Amarc befindet sich derzeit in einer soliden Finanzlage, nachdem im September 2026 eine Privatplatzierung in Höhe von 20 Mio. CAD abgeschlossen wurde (siehe Amarc-Pressemitteilung vom 10. September 2026). Agentis Capital Mining Partners wurde als Finanzberater von Amarc Resources Ltd. beauftragt.

Über Amarc Resources Ltd.

Amarc ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das von einem Managementteam geleitet wird, das seit 40 Jahren nachweislich erheblichen Mehrwert für die Aktionäre durch die Entdeckung und Erschließung sowie die erfolgreiche Durchführung von Transaktionen im Zusammenhang mit langlebigen, hochwertigen Kupfer- und/oder Goldlagerstätten sowohl in British Columbia als auch weltweit geschaffen hat. Über die Zusammenarbeit mit Hunter Dickinson Inc. (HDI), einem diversifizierten, globalen Bergbauunternehmen, waren die Mitglieder des Amarc-Teams bereits an 39 Entdeckungen oder Projekten beteiligt, deren Entwicklung erheblich vorangetrieben wurde. 14 davon wurden bereits abgebaut oder befinden sich aktuell in Produktion, weitere Projekte werden folgen.

Amarc widmet sich aktuell dem Ausbau der Distrikte JOY, DUKE und IKE, die sich jeweils in sehr aussichtsreichen Porphyrregionen im Norden, Zentrum und Süden der Provinz British Columbia befinden. Sie alle liegen in nächster Nähe zu wichtigen industriellen Infrastruktureinrichtungen einschließlich Stromversorgungsleitungen, Straßen- und Bahnnetz. Jeder dieser Distrikte birgt umfangreiches Potenzial für die Auffindung und Erschließung mehrerer bedeutender Porphyrlagerstätten mit Kupfer±Gold.

Bei JOY erwarb Freeport-McMoRan Mineral Properties Canada Inc. (Freeport), eine 100-%-Tochtergesellschaft von Freeport-McMoRan Inc., im Rahmen der Earn-in-Vereinbarung hinsichtlich des Mineralkonzessionsgebiets eine Beteiligung von zunächst 60 % am Distrikt JOY, indem das Unternehmen 35 Millionen CAD in einem beschleunigten Zeitrahmen finanzierte (siehe Pressemitteilungen von Amarc vom 12. Mai 2021 und 29. Mai 2025). Der Distrikt JOY wird nun über AuRORA Minerals Ltd. (AML) vorangetrieben, ein privates Joint-Venture-Unternehmen, das sich zu 60 % im Besitz von Freeport und zu 40 % im Besitz von Amarc befindet (siehe Pressemitteilung von Amarc vom 4. September 2025). Freeport hat sich dafür entschieden, eine weitere Beteiligung von 10 % am Distrikt JOY zu erwerben, indem das Unternehmen zusätzliche 75 Millionen $ in gestaffelten Aufwendungen finanziert. Während Freeport nun der Betreiber von JOY ist, hat das Joint-Venture-Unternehmen AuRORA Minerals Ltd. Amarc als Hauptvertragspartner ernannt, um die Explorationsprogramme bei JOY im Rahmen eines separaten Dienstleistungsvertrags weiterhin zu leiten. Zur Unterstützung dieser Dynamik führte Amarc im Auftrag von AML im Jahr 2026 ein erweitertes Explorationsprogramm im Wert von 20 Millionen CAD durch (siehe Pressemitteilung von Amarc vom 21. Juli 2026).

Im Distrikt DUKE setzt Boliden Mineral Canada Ltd. (Boliden), ein Unternehmen der Boliden Group, eines multinationalen schwedischen Metallproduzenten mit Schwerpunkt auf Zink und Kupfer, seine Beteiligung fort (siehe Pressemitteilungen von Amarc vom 22. November 2022 und 2. April 2026), nachdem das Unternehmen bis Ende 2025 Explorationsausgaben in Höhe von 30 Millionen CAD allein finanziert hat. Boliden und Amarc sind nun ein 60:40-Joint-Venture (das DUKE-JV) eingegangen, im Rahmen dessen die Vertragsparteien die Explorationsaktivitäten anteilsmäßig finanzieren müssen, andernfalls wird ihre Beteiligung am DUKE-JV verwässert. Amarc ist der Betreiber im Distrikt DUKE und führt im Auftrag des Joint Ventures im Jahr 2026 ein Explorationsprogramm im Umfang von 4 Millionen CAD durch (siehe Pressemitteilung von Amarc vom 26. Juni 2026).

Im Distrikt JOY befindet sich die metallreiche Gold-Kupfer-Lagerstätte AuRORA, die 2024 entdeckt wurde und als Schlüssel für die weitere Entwicklung des Distrikts und darüber hinaus auch der gesamten Region Toodoggone angesehen wird. Der Distrikt JOY beherbergt zudem zahlreiche weitere historische Lagerstätten, Entdeckungen und Lagerstätten-Zielgebiete. Der Distrikt DUKE und die Lagerstätte DUKE befinden sich in der Region Babine, die einen der produktivsten porphyrischen Kupfer-Gold-Gürtel in British Columbia beherbergt. Dort befinden sich auch die ehemaligen Minen Bell und Granisle sowie die im fortgeschrittenen Erschließungsstadium befindliche Lagerstätte Morrison, die sich im Besitz Dritter befindet. Im Distrikt IKE liegen zwei bekannte Lagerstätten mit Kupfer±Gold, die für eine Erweiterung durch Bohrungen offen sind, sowie mehrere weitere Explorationsziele mit Lagerstättenpotenzial, die für Entdeckungsbohrungen bereit sind.

Amarc hat gerade erst mit den Arbeiten zur Erschließung des vollen Potenzials seiner drei Distrikte begonnen. Ein Mehrwert für die Aktionäre wird durch gut finanzierte, auf Entdeckungen ausgerichtete Explorationsarbeiten, einen disziplinierten Erschließungsansatz sowie die konsequente Pflege enger Partnerschaften mit Regierungen, Kommunen, indigenen Gruppen und anderen Stakeholdern geschaffen.

Qualifizierte Person

Mark Rebagliati, P.Eng., eine qualifizierte Person (QP) gemäß National Instrument 43-101, hat sämtliche technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Rebagliati ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Damit Sie rechtzeitig über die Updates von Amarc informiert werden, abonnieren Sie bitte unbedingt unsere E-Mail-Benachrichtigungen.

Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite unter www.amarcresources.com oder wenden Sie sich bitte an:

Diane Nicolson, President und CEO unter +1 (778) 388 4603, E-Mail: DianeNicolson@hdimining.com

Tom McMillan, VP Investor Relations unter +1 (604) 364-8386, E-Mail: TomMcMillan@amarcresources.com

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON AMARC RESOURCES LTD.

Dr. Diane Nicolson

President und CEO

Weder Freeport noch die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete und andere vorsorgliche Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Annahmen, auf die das Unternehmen seine zukunftsgerichteten Aussagen stützt, gehören unter anderem: dass die Projekte von Amarc alle erforderlichen Umwelt- und sonstigen Genehmigungen sowie alle Landnutzungs- und sonstigen Lizenzen erhalten werden; dass die Untersuchungen und Explorationsarbeiten auf den Projekten von Amarc weiterhin positive Ergebnisse liefern werden; und dass keine geologischen oder technischen Probleme auftreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, zählen Marktpreise, potenzielle Umweltprobleme oder -verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Erfolge bei der Erschließung und Exploration, die Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen, Lizenzen und Nutzungsrechte an den Mineral- bzw. Konzessionsgebieten zu erhalten sowie Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen und Auswirkungen staatlicher Richtlinien in Bezug auf Bergbau sowie die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen; die Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten, die sich in von indigenen Gruppen beanspruchten Gebieten befinden, können geltend gemachte indigene Rechte und Landansprüche beeinträchtigen oder als Beeinträchtigung dieser Rechte und Ansprüche wahrgenommen werden, was zu Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung oder zu Widerstand seitens indigener Gruppen führen kann; die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Anleger im Jahresbericht (Formular 20-F) von Amarc, der bei der United States Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov eingereicht wurde, sowie in den bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in Kanada eingereichten Unterlagen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

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