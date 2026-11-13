IRW-News: Cerrado Gold Inc.: Cerrado Gold erwirbt die ehemals produzierende Mine Manantial Espejo in Santa Cruz, Argentinien, von Pan American Silver

IRW-PRESS: Cerrado Gold Inc.: Cerrado Gold erwirbt die ehemals produzierende Mine Manantial Espejo in Santa Cruz, Argentinien, von Pan American Silver

- Die Mine produzierte zwischen 2009 und 2016 jährlich 110.000 bis 137.500 Unzen Goldäquivalent (GEOs) und zwischen 2017 und 2022 jährlich 52.000 bis 88.000 GEOs.

- Die Abbau- und Aufbereitungsaktivitäten wurden Ende 2022 eingestellt, nachdem der Betrieb im Jahr 2022 68.000 GEO gefördert hatte, wobei noch mineralisiertes Material im Boden verbleibt.

Highlights:

- Cerrado erwirbt 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Minera Tritón Argentina S.A. (MTA) von Pan American Silver Corp. (Pan American).

- MTA hat seit seiner Gründung rund 1,4 Millionen GEOs mit hohen Silbergutschriften gefördert.

- Gesamtkaufpreis von 20 Millionen US$ in bar: 10 Millionen US$ bei Transaktionsabschluss und zwei aufgeschobene Zahlungen in Höhe von jeweils 5 Millionen US$. MTA hat Pan American zudem eine Net Smelter Returns Royalty in Höhe von 1,0 % zur Begleichung bestehender Verbindlichkeiten von MTA gegenüber Pan American gewährt.

- Cerrado wird MTA übernehmen, wobei seine Tochtergesellschaft Minera Don Nicolás die gesamte Finanzierung für die Übernahme und die Inbetriebnahme bereitstellt.

- Die starke Unterstützung durch die Regierung von Santa Cruz hat die Übernahme und die mögliche Wiederaufnahme des Betriebs beschleunigt.

- Cerrado übernimmt alle historischen, aktuellen und zukünftigen Verbindlichkeiten von MTA, einschließlich der Stilllegungsverpflichtungen, mit einer finanziellen Garantie für die Schließung.

- MTA verfügt über eine etablierte Aufbereitungsinfrastruktur mit einer Mahlkapazität von 2.500 Tonnen pro Tag, die eine Grundlage für eine rasche Wiederaufnahme des Betriebs schafft und Cerrado die Voraussetzungen für ein erhebliches Wachstum der Goldproduktion bietet.

- Es wurden Explorationsmöglichkeiten rund um bestehende Abbaustätten und im gesamten Konzessionsgebiet identifiziert, um die Ressourcen zu erweitern.

13. November 2026, TORONTO, ONTARIO / IRW-Press / CERRADO GOLD INC. [TSX.V: CERT] [OTCQX: CRDOF] (Cerrado oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Aktienkaufvereinbarung vom 13. November 2026 (die Vereinbarung), mit Pan American und Aquiline Resources Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Pan American, (zusammen die Verkäufer) abgeschlossen und alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Minera Tritón Argentina S.A. (MTA) erworben hat (die Transaktion). MTA ist der Eigentümer der ehemals produzierenden Mine Manantial Espejo sowie der dazugehörigen Bergbaukonzessionen in der argentinischen Provinz Santa Cruz (das Konzessionsgebiet). Alle Dollarbeträge in dieser Pressemitteilung sind US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Details zur Transaktion:

- Der Erwerb erfolgte auf as is, where is-Basis (in etwa: wie besehen, wo befindlich).

- Bei Abschluss wurde eine Vorabzahlung von 10 Millionen US$ in bar geleistet.

- Aufgeschobene Barzahlungen von jeweils 5 Millionen US$, die am ersten bzw. zweiten Jahrestag des Abschlussdatums fällig sind.

- MTA hat Pan American eine Net Smelter Returns Royalty (NSR-Royalty) in Höhe von 1,0 % auf die gesamte zukünftige Produktion aus dem Konzessionsgebiet gewährt, um bestehende Verbindlichkeiten von MTA gegenüber Pan American zu begleichen. Die NSR-Royalty ist durch eine Hypothek ersten Ranges auf die Bergbaukonzessionen, die Teil des Konzessionsgebiets sind, sowie durch eine Bürgschaft der Muttergesellschaft Cerrado gesichert.

- Dem Unternehmen sind keine weiteren wesentlichen Verbindlichkeiten von MTA bekannt, abgesehen von den konzerninternen Verbindlichkeiten, die durch die NSR-Royalty beglichen wurden.

- Die Übernahme aller historischen, aktuellen und zukünftigen Verbindlichkeiten, einschließlich Stilllegungsverpflichtungen, erfolgt mit der nach dem Recht der Provinz Santa Cruz vorgeschriebenen finanziellen Schließungsgarantie in Höhe von rund 13,8 Millionen US$, die das Unternehmen durch ein Akkreditiv eines Finanzinstituts erfüllen wird, wodurch Auswirkungen auf seine Working-Capital-Position vermieden werden.

Mark Brennan, CEO und Chairman, kommentierte: Wir freuen uns außerordentlich über den Erwerb von MTA und der Mine Manantial Espejo. Auf der Grundlage unserer Due-Diligence-Prüfung haben wir einen stufenweisen Plan zur Wiedererschließung und Instandsetzung entwickelt, um den Betrieb im Jahr 2027 wieder in Produktion zu bringen. Cerrado beabsichtigt, MTA durch zusätzliche Explorations- und Erschließungsarbeiten wieder auf das historische Produktionsniveau zu bringen.

Er fuhr fort: Wir sind der Ansicht, dass diese Übernahme Cerrado in Stellung bringt, um das Produktionswachstum in Santa Cruz deutlich zu beschleunigen. Da in Argentinien Mittel zur Unterstützung unserer Entwicklungspläne zur Verfügung stehen, sind wir der Ansicht, dass diese Gelegenheit den Unternehmenswert steigern dürfte, ohne dass es zu einer Verwässerung für die Aktionäre kommt.

Bei der Transaktion handelt es sich um eine Transaktion zu marktüblichen Bedingungen. Als Gegenleistung werden keine Wertpapiere des Unternehmens ausgegeben, und es ist keine Zustimmung der Aktionäre des Unternehmens erforderlich.

Details zum Konzessionsgebiet

Die Geschäftstätigkeit von MTA umfasst die Mine Manantial Espejo, die sich in der Provinz Santa Cruz befindet, etwa 160 Kilometer westlich von Puerto San Julián an der Nationalstraße 25 und 50 Kilometer westlich der Stadt Gobernador Gregores (7.000 Einwohner) im Süden Argentiniens (Patagonien).

Das Konzessionsgebiet umfasst insgesamt 25 Bergbaukonzessionen, darunter 17 Bergbaukonzessionen, die die Bergbaugruppe Manantial Espejo bilden, sowie acht weitere separate Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von etwa 45.255 Hektar. Zum Konzessionsgebiet gehören außerdem drei Grundstücke (Ranches) im Besitz von MTA, die zur Unterstützung der Bergbau- und Explorationsaktivitäten des Unternehmens dienen werden. Bestimmte Konzessionen, aus denen sich das Konzessionsgebiet zusammensetzt, unterliegen einer bereits bestehenden Net Smelter Returns Royalty in Höhe von 0,5 %.

Die Mine wurde im Jahr 2006 errichtet und nahm im Jahr 2008 den Betrieb auf. Die Bergbauaktivitäten wurden Ende 2022 eingestellt und die Mine Anfang 2023 geschlossen; anschließend wurde der Betrieb in den Pflege- und Wartungszustand versetzt. Der Standort besteht aus zwei historischen Tagebauminen und zusätzlichen untertägigen Abbaustätten, die über drei Stollenmünder zugänglich sind. Der Bergbau wurde eingestellt, während noch mineralisiertes Material vor Ort verblieb.

Der historische Betrieb umfasste eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von bis zu 2.500 Tonnen pro Tag sowie die dazugehörige Infrastruktur, darunter ein Tailings-Becken zur Herstellung von Doré-Barren. Auf Grundlage seiner Due-Diligence-Prüfung geht das Unternehmen davon aus, dass sich diese Anlagen weiterhin in gutem Zustand befinden, und das Management ist der Ansicht, dass die Mine damit für eine rasche Wiederinbetriebnahme gut aufgestellt ist. Abbildung 1 unten zeigt die vom früheren Eigentümer gemeldete historische Gold- und Silberproduktion sowie die Gehalte des Fördererzes. Wie in Abbildung 1 unten dargestellt, erreichte die Metallproduktion im Jahr 2011 einen Höchststand von etwa 137.500 GEOs, bevor sie aufgrund niedrigerer Gehalte und geringerer Verfügbarkeit von Tagebaumaterial zurückging, das zur Versorgung der Aufbereitungsanlage mit einer Mischung von Erz aus dem Tagebau und Untertagebau benötigt wurde.

Abbildung 1. Historische Produktions- und Betriebsdaten

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86616/CERT_111326_DEPRcom.001.png

Quelle: Abgeleitet aus Daten der Website des Pan American Silver Interactive Analyst Center, abrufbar unter https://iac.virtuaresearch.com/?Ticker=PAAS&Exchange=NASDAQGS, sowie aus den veröffentlichten Jahresberichten von Pan American für die jeweiligen Jahre.

Die oben und in Abbildung 1 dargestellten historischen Produktions- und Gehaltsangaben stammen aus den öffentlichen Bekanntmachungen von Pan American. Diese Informationen wurden weder vom Unternehmen noch von seinen qualifizierten Personen unabhängig überprüft und sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Leistung oder auf die Ergebnisse, die erzielt werden könnten, falls der Bergbau auf dem Konzessionsgebiet wieder aufgenommen wird.

Goldäquivalentproduktion berechnet, nicht von Pan American Silver gemeldet: Goldproduktion (in Tausend Unzen) + Silberproduktion (in Mio. Unzen) × 1.000 × jährlicher Durchschnittspreis für Silber / jährlicher Durchschnittspreis für Gold. Bei den Preisen handelt es sich um nominale jährliche Marktdurchschnitte der Weltbank, nicht um vom Unternehmen erzielte Preise. Es werden veröffentlichte, gerundete Eingabewerte verwendet; es erfolgt keine zusätzliche Anpassung hinsichtlich Ausbeute oder Verwertbarkeit. Für 2008 liegen weiterhin keine Daten vor.

Plan zur stufenweisen Sanierung

Das Unternehmen hat für das Konzessionsgebiet einen stufenweisen Sanierungsplan für das Jahr 2027 entwickelt. In der ersten Phase liegt der Schwerpunkt auf der Entwässerung der Untertagemine und der notwendigen Sanierung der Infrastruktur unter Tage und an der Oberfläche. Dies wird voraussichtlich bis zu sechs Monate in Anspruch nehmen. Außerdem soll eine neue Bergbauflotte für den Übertage- und Untertagebetrieb vor Ort bereitgestellt werden, um die Bergbauarbeiten aufzunehmen, sobald die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Basierend auf den aktuellen internen Plänen sollen die Inbetriebnahme der Anlagen und die erste Produktion durch die Aufbereitung von niedrighaltigen Halden und die anschließende Beimischung von frischem mineralisiertem Material aus dem neu aufgenommenen Untertagebaubetrieb erfolgen. Die Anfangsphase des Sanierungsplans zielt auf einen Betrieb der Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von etwa 1.000 Tonnen pro Tag ab - dies entspricht der Betriebsleistung vor der Stilllegung. Der Sanierungsplan hat diese Durchsatzrate als anfängliches Ziel für die Inbetriebnahme festgelegt. Dadurch bleibt freie Kapazität in der Aufbereitungsanlage erhalten, falls im Rahmen der Exploration zusätzliche Quellen für Mühlenbeschickungsmaterial identifiziert werden sollten.

Die derzeitigen Aktivitäten von Cerrado bei Minera Don Nicolas (MDN), ebenfalls in der Provinz Santa Cruz, bilden eine solide operative Grundlage in Santa Cruz. Cerrado beabsichtigt, sein Wissen über die lokalen Gegebenheiten, die Beziehungen zu Behörden, Lieferanten und Auftragnehmern, die Beschaffungssysteme sowie seine Erfahrung bei der Personalbeschaffung zu nutzen, um die Sanierung des Konzessionsgebiets zu unterstützen. Im Zuge der Verfeinerung des Plans werden Möglichkeiten geprüft, technische Unterstützungsleistungen gemeinsam zu nutzen und die bei MDN gewonnenen Erkenntnisse in den Bereichen Instandhaltung, metallurgische Kontrolle und Betriebsdisziplin anzuwenden. Diese regionalen Erfahrungen stellen einen praktischen Vorteil für die Mobilisierung und den Wiederaufbau der Betriebsfähigkeit dar.

Das Unternehmen gibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Produktionsprognosen für das Konzessionsgebiet ab und beabsichtigt, dies erst zu tun, sobald ausreichende technische Arbeiten abgeschlossen sind. Der Zeitpunkt und das Ausmaß einer zukünftigen Produktion hängen von der Abgrenzung ausreichender wirtschaftlicher Beschickungsmengen, der Betriebsleistung und der Umsetzung des Sanierungsprogramms ab.

Der oben beschriebene geplante Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des Betriebs und der angestrebte Durchsatz der Aufbereitungsanlage sind zukunftsgerichtete Informationen, unterliegen wesentlichen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten - einschließlich derjenigen, die unter Haftungsausschluss weiter unten beschrieben sind - und werden möglicherweise nicht erreicht.

Für das Konzessionsgebiet wurde keine Mineralressource oder Mineralreserve gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) geschätzt, und es wurde keine vorläufige wirtschaftliche Bewertung, Vormachbarkeitsstudie oder Machbarkeitsstudie für das Konzessionsgebiet erstellt. Eine etwaige Entscheidung des Unternehmens, den Bergbau auf dem Konzessionsgebiet wieder aufzunehmen, würde dementsprechend nicht auf einer Machbarkeitsstudie zu Mineralreserven beruhen, die die wirtschaftliche und technische Rentabilität nachweist. Projekte, die auf dieser Grundlage vorangetrieben werden, bergen ein wesentlich höheres Risiko eines wirtschaftlichen oder technischen Scheiterns, einschließlich des Risikos, dass Gehalte, metallurgische Ausbeuten, Kapital- und Betriebskosten, Entwässerungs- und Sanierungsanforderungen, Genehmigungsergebnisse und Produktionsraten wesentlich von den aktuellen Erwartungen des Unternehmens abweichen, sowie des Risikos, dass überhaupt keine Produktion erreicht wird.

Explorationsprogramm

Parallel zu dem oben genannten Plan zur Wiederinbetriebnahme der Mine sieht das Unternehmen außerdem vor, im Jahr 2027 ein etwa 40.000 Meter umfassendes Explorationsbohrprogramm im Konzessionsgebiet durchzuführen, mit dem Ziel, ausreichende Daten zu generieren, um die Erstellung einer ersten Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Es besteht keine Gewissheit, dass das Programm wie geplant durchgeführt wird oder dass es zur Abgrenzung von Mineralressourcen führen wird.

Auf der Grundlage der Überprüfung der von den Verkäufern im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung zur Verfügung gestellten Informationen, darunter historische Minenpläne, Vermessungsdaten und die historische Bohrdatenbank für das Konzessionsgebiet, hat Cerrado in den zuvor abgebauten Tagebau- und Untertagebaubereichen ein Ziel für die weitere Exploration identifiziert, das zwischen 1,3 Mio. und 1,8 Mio. Tonnen mit einem Gehalt zwischen 1,5 und 2,8 Gramm Gold pro Tonne umfasst und bei der Stilllegung noch nicht abgebaut worden war.

Die Analyse der historischen Datenbank zeigt, dass im gesamten Konzessionsgebiet ein beträchtliches Explorationspotenzial besteht. Das Hauptziel ist der Erzgang Punta Maria, der die östliche Erweiterung der wichtigsten mineralisierten Struktur des Projekts darstellt. Aus drei bestehenden Stollen wurden positive Schlitzprobenergebnisse gemeldet. Jenseits dieser Stollen haben acht von Pan American niedergebrachte Explorationsbohrlöcher eine hochgradige Mineralisierung auf einer Streichlänge von etwa 600 Metern bestätigt. Cerrado plant, dieses Gebiet mit einem dichteren Bohrraster weiter abzubohren und diese Abschnitte in Mineralressourcen umzuwandeln, um die zukünftige Minenentwicklungs- und Produktionsplanung zu unterstützen.

Auch Tagebaumöglichkeiten werden im gesamten Konzessionsgebiet evaluiert. Mögliche Erweiterungen der bestehenden, ausgereiften Tagebaugruben sowie oberflächennahe, niedrighaltige mineralisierte Abschnitte stellen zusätzliches Explorationspotenzial dar. Auch in den Tagebaugruben Karina und Concepción, die sich beide in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden, könnten in Streichrichtung und in die Tiefe hin weitere Bohrungen absolviert werden, um das Erweiterungspotenzial zu bewerten und ihre wirtschaftliche Rentabilität neu zu bewerten. Darüber hinaus enthalten die Tagebauziele Punta Maria und Puntita Maria mehrere mineralisierte Abschnitte mit niedrigem bis mittlerem Gehalt, die bei künftigen Bohrprogrammen und wirtschaftlichen Bewertungen berücksichtigt werden sollten, mit dem Ziel, diese mineralisierten Zonen nach entsprechenden Überprüfungs- und Ressourcenschätzungsarbeiten abzugrenzen und möglicherweise in Mineralressourcen umzuwandeln.

Abbildung 2. Untertage- und Tagebaumöglichkeiten

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86616/CERT_111326_DEPRcom.002.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86616/CERT_111326_DEPRcom.003.png

Wichtig: Die vorgestellten zusammengesetzten Bohrkernproben wurden von Pan American entnommen und im internen Labor von MDN analysiert. Die verfügbaren QA/QC-Berichte wurden geprüft und zeigen, dass die analytischen Standards im Allgemeinen erfüllt wurden, wobei etwaige festgestellte Abweichungen in einem akzeptablen Rahmen lagen. Die vorgelegten Analyseergebnisse wurden jedoch nicht durch ein erneutes Analyseprogramm in einem unabhängigen, akkreditierten Labor verifiziert. Daher gelten diese Ergebnisse als historisch und bedürfen einer unabhängigen Validierung, bevor sie für eine Mineralressourcenschätzung oder die öffentliche Bekanntgabe herangezogen werden können.

Das Projekt MTA ist in Gesteinen der Formation Chon Aike beherbergt. Im Vergleich zu anderen vulkanischen Einheiten im Deseado-Massiv, wie beispielsweise den andesitischen Gesteinen der Formation Bajo Pobre, stehen die Rhyolite der Formation Chon Aike in engerem Zusammenhang mit der Entstehung großer epithermaler Systeme mit niedriger und mäßiger Sulfidierung. Zahlreiche bedeutende Lagerstätten und in Betrieb befindliche Minen innerhalb des Bezirks, darunter Cerro Vanguardia, Cerro Negro, San José, Martha und La Josefina, liegen ganz oder teilweise in den Vulkangesteinen der Formation Chon Aike und den damit in Zusammenhang stehenden Strukturen. Die Mineralisierung in diesen Lagerstätten ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass innerhalb eines Radius von 10 km um den Betrieb Potenzial für eine Exploration in der Nähe der Mine besteht. Die nachstehende Karte hebt Gebiete hervor, die durch Bohrungen untersucht wurden (weiße Punkte), sowie Standorte, an denen Oberflächenproben Goldgehalte von mehr als 0,5 g/t Au ergaben (rote Dreiecke). Mehrere dieser geochemischen Anomalien an der Oberfläche wurden noch nicht anhand von Bohrungen erprobt und stellen potenzielle Explorationsziele dar. Im Rahmen seiner Expansionsstrategie plant Cerrado, diese Anomalien systematisch zu bewerten, zu priorisieren und durch Bohrungen zu überprüfen, um ihr Potenzial für eine Erweiterung der Mineralressourcen in der Nähe der bestehenden Bergbauinfrastruktur zu bewerten.

Abbildung 3 - Explorationsziele

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86616/CERT_111326_DEPRcom.004.png

Quelle: Interpretation von Cerrado Gold auf der Grundlage einer Due-Diligence-Prüfung des Informations-Datenraums, Stand: Dezember 2022 (Stilllegung der Mine). Kartenlayout: Juli 2026.

Die potenzielle Menge und der Gehalt dieses Explorationsziels sind konzeptioneller Natur. Es wurden bisher keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource im Konzessionsgebiet zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird. Das Explorationsziel stellt keine Mineralressource oder Mineralreserve dar, es wurde nicht gemäß NI 43-101 oder den CIM-Definitionsstandards geschätzt und man darf sich nicht darauf verlassen, als handele es sich dabei um eine Mineralressourcenschätzung. Cerrado behandelt das Explorationsziel nicht als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve und hat es in keiner wirtschaftlichen Analyse berücksichtigt.

Genehmigungs- und Stilllegungsverpflichtungen

Das Konzessionsgebiet unterliegt einem genehmigten Minenstilllegungsplan sowie laufenden Genehmigungs-, Berichts- und Stilllegungsverpflichtungen gemäß argentinischem Bundesrecht und dem Recht der Provinz Santa Cruz, die das Unternehmen mit Abschluss der Transaktion übernommen hat. Bestimmte Umwelt- und Bergbaugenehmigungen für das Konzessionsgebiet, einschließlich des Umweltverträglichkeitsberichts für das Projekt, müssen aktualisiert oder erneuert werden, bevor die Bergbautätigkeit im Konzessionsgebiet wieder aufgenommen werden kann. Die nach dem Recht der Provinz Santa Cruz vorgeschriebene finanzielle Schließungsgarantie in Höhe von ca. 13,8 Mio. US$ wird durch eine Umweltversicherung erfüllt, wodurch Auswirkungen auf die Working-Capital-Position des Unternehmens vermieden werden.

Zusammenarbeit mit der Regierung und lokale Beschäftigung

Cerrado arbeitet bei der Sanierung des Konzessionsgebiets eng mit der lokalen Regierung und dem Bergbausekretariat der Provinz zusammen. Der Erwerb unterstützt deren Bemühungen, die Erwerbs- und Wirtschaftstätigkeit in Santa Cruz zu fördern, insbesondere in den Gemeinden rund um den Betrieb. Eine schrittweise Wiederaufnahme des Betriebs bietet die Möglichkeit, direkte Arbeitsplätze zu schaffen, lokale Auftragnehmer und Lieferanten zu unterstützen und die bergbaulichen Fachkenntnisse in der Region wieder aufzubauen.

Überprüfung der technischen Informationen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Andrew Croal, P.Eng., Chief Technical Officer bei Cerrado, der eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt. Die geologische Datenbank und die Bohrdaten in dieser Pressemitteilung wurden im Rahmen von Standortbesichtigungen überprüft und von Cid Bonfim, P. Geo., Senior Geologist bei Cerrado Gold, der eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 ist, genehmigt. Herr Croal und Herr Bonfim sind Mitarbeiter von Cerrado und nicht unabhängig vom Unternehmen. Die technischen Informationen zum Konzessionsgebiet wurden vom früheren Eigentümer erstellt und Cerrado im Rahmen seiner Due-Diligence-Prüfung zur Verfügung gestellt. Die qualifizierten Personen des Unternehmens haben diese Informationen geprüft und den Standort besucht, jedoch die ihnen zugrunde liegenden historischen Probenahme-, Analyse- und Testdaten nicht unabhängig verifiziert; ebenso wenig wurden das Qualitätssicherungsprogramm und die Qualitätskontrollmaßnahmen, die bei den historischen Bohrungen angewendet wurden, unabhängig bestätigt. Dementsprechend wurden diese Daten nicht im Sinne von Abschnitt 3.2 von NI 43-101 verifiziert, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf sie zu verlassen.

Behördliche Einreichungen

Das Unternehmen wird gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Transaktion zusammen mit einer Kopie der Vereinbarung bei SEDAR+ einreichen.

Über Cerrado

Cerrado Gold ist ein in Toronto ansässiges Unternehmen, das in den Bereichen Goldförderung, -erschließung und -exploration tätig ist. Das Unternehmen ist zu 100 % Eigentümer der produzierenden Minen Minera Don Nicolás und Las Calandrias in der Provinz Santa Cruz, Argentinien. In Portugal hält das Unternehmen über seine Beteiligung an Redcorp - Empreendimentos Mineiros, Lda. 80 % der Anteile am sehr aussichtsreichen VMS-Projekt Lagoa Salgada. In Kanada erschließt Cerrado Gold sein zu 100 % unternehmenseigenes Eisenprojekt Mont Sorcier außerhalb von Chibougamau, Quebec.

In Argentinien maximiert Cerrado den Projektwert im Betrieb Minera Don Nicolás (MDN) durch eine kontinuierliche Betriebsoptimierung und steigert die Produktion durch seine Aktivitäten im Haufenlaugungsprojekt Las Calandrias. Derzeit läuft eine umfangreiche Explorationskampagne, um weitere potenzielle Ressourcen in unserem sehr aussichtsreichen Landpaket im Zentrum des Deseado-Massivs zu erschließen.

In Portugal konzentriert sich Cerrado auf die Entwicklung und Exploration des sehr aussichtsreichen VMS-Projekts Lagoa Salgada, das im ergiebigen iberischen Pyritgürtel in Portugal liegt. Das Projekt Lagoa Salgada ist ein hochgradiges polymetallisches Projekt, das eine typische Mineralisierung aus Zink, Kupfer, Blei, Zinn, Silber und Gold aufweist. Ein umfangreiches Explorationspotenzial besteht sowohl in der Nähe der Lagerstätte als auch bei aussichtsreichen Step-out-Zielen im gesamten 7.209 Hektar großen Konzessionsgebiet. Nur 80 km von Lissabon entfernt und umgeben von bestehender Infrastruktur bietet Lagoa Salgada einen kostengünstigen Einstieg in eine bedeutende Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeit, die bereits ihre abbauwürdige Größe und ihr Potenzial zur Cashflow-Generierung unter Beweis stellt.

In Kanada entwickelt Cerrado sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Mont Sorcier zur Gewinnung von hochreinem, hochgradigem direkt reduziertem Eisen (Direct Reduced Iron), das sich auf dem traditionellen Cree-Gebiet Eeyou Istchee James Bay in der Gemeinde Chibougamau befindet. Das Projekt Mont Sorcier hat das Potenzial, über eine lange Betriebsdauer hinweg ein hochwertiges Eisenkonzentrat bei niedrigen Betriebskosten und geringer Kapitalintensität zu produzieren. Darüber hinaus erleichtert das hochgradige und hochreine Produkt den Stahlproduzenten die Umstellung von Hochöfen auf Lichtbogenöfen und trägt so zur Dekarbonisierung der Branche und zur Erreichung von nachhaltigen Entwicklungszielen bei.

Weitere Informationen über Cerrado finden Sie auf unserer Website unter www.cerradogold.com.

Mark Brennan

CEO und Chairman

Mike McAllister

Vice President, Investor Relations

Tel: +1-647-805-5662

mmcallister@cerradogold.com

Haftungsausschluss

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULATION SERVICES PROVIDER (IM SINNE DER RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen erörtert (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Ausdrücken wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, Budget, geplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücke verwendet oder in der angegeben wird, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen oder erreicht werden können oder könnten, würden, dürften oder werden), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.

Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen bezüglich des Plans, das Konzessionsgebiet im Laufe des Jahres 2027 wieder in Betrieb zu nehmen; der Verfügbarkeit von Finanzmitteln in Argentinien zur Unterstützung des Sanierungsplans; der Erwartung, dass der Plan den Unternehmenswert ohne Verwässerung steigern wird; der Pläne des Unternehmens zur Entwässerung und Sanierung des Konzessionsgebiets; der Anschaffung und des Einsatzes einer neuen Bergbauflotte sowie des voraussichtlichen Zeitplans für diese Arbeiten; der geplanten Inbetriebnahme und der ersten Produktion aus niedrighaltigen Halden und neu abgebautem untertägigem mineralisiertem Material, des angestrebten anfänglichen Durchsatzes der Aufbereitungsanlage von etwa 1.000 Tonnen pro Tag sowie der Verfügbarkeit von freien Kapazitäten in der Aufbereitungsanlage, falls zusätzliche Quellen für Beschickungsmaterial identifiziert werden; der Erwartung, dass das Unternehmen künftig Produktionsprognosen für das Konzessionsgebiet vorlegen wird; der Höhe, der Zusammensetzung und der Genehmigung der Schließungsgarantie; der Erwartung, dass die Schließungsgarantie durch eine Umweltversicherung erfüllt wird; sowie der voraussichtlichen Auswirkungen dieser Vereinbarung auf die Working-Capital-Position des Unternehmens; der Erfüllung der Stilllegungs-, Rekultivierungs-, Umwelt- und Sozialverpflichtungen in Bezug auf das Konzessionsgebiet; des Abschlusses aller noch ausstehenden Eintragungen im Zusammenhang mit der NSR-Royalty und der damit verbundenen Hypothek; der Tätigung der aufgeschobenen Zahlungen; des Status, der Aktualisierung und der Verlängerung der Umwelt- und Bergbaugenehmigungen für das Konzessionsgebiet; des Plans des Unternehmens, im Jahr 2027 ein 40.000 Meter umfassendes Explorationsbohrprogramm durchzuführen; der potenziellen Menge und des Gehalts des oben beschriebenen Explorationsziels sowie des Ziels, ausreichende Daten zu generieren, um eine erste Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet zu untermauern; der Pläne des Unternehmens, den Erzgang Punta Maria in engeren Abständen abzubohren, mit dem Ziel, eine Mineralressource abzugrenzen; der Bewertung potenzieller Tagebaumöglichkeiten auf dem Konzessionsgebiet, einschließlich der Erweiterung der Tagebaustätten Karina und Concepción sowie der Tagebauziele Punta Maria und Puntita Maria; der geplanten Einstufung, Priorisierung und Erprobung von geochemischen Anomalien an der Oberfläche im Umkreis von etwa 10 Kilometern um den bestehenden Betrieb durch Bohrungen; des Explorationspotenzials des Konzessionsgebiets sowie der potenziellen Schaffung direkter Arbeitsplätze und wirtschaftlicher Aktivität in Santa Cruz. Bei der Abgabe der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ist Cerrado von bestimmten Annahmen ausgegangen, darunter, dass alle für die Aktivitäten des Unternehmens nach dem Abschluss erforderlichen Genehmigungen, Bescheinigungen und Registrierungen von Dritten eingeholt werden; dass das Unternehmen Zugang zu den erforderlichen Mitteln zur Begleichung der aufgeschobenen Zahlungen und zur Finanzierung der geplanten Arbeitsprogramme haben wird; dass die vom früheren Eigentümer erstellten historischen technischen Informationen zuverlässig sind; dass die historischen Bohr-, Schlitz- und Oberflächenprobenahmen, einschließlich der Analyseergebnisse aus dem internen Labor des früheren Eigentümers, durch eine unabhängige Überprüfung bestätigt werden; dass Bohrunternehmen, Ausrüstung und Personal zu akzeptablen Bedingungen zur Verfügung stehen und dass das geplante ca. 40.000 Meter umfassende Bohrprogramm wie vorgesehen abgeschlossen wird; dass die Entwässerung und Sanierung innerhalb der derzeit erwarteten Zeitrahmen und Budgets abgeschlossen werden; dass die geplante Bergbauflotte nach dem vorgesehenen Zeitplan zur Verfügung steht und eingesetzt wird; dass ausreichend Aufbereitungsmaterial zur Verfügung steht und dass die Aufbereitungsanlage sowie die zugehörige Infrastruktur wie erwartet funktionieren; dass die erforderlichen argentinischen Genehmigungen und Zulassungen zu akzeptablen Bedingungen erteilt oder verlängert werden; dass die Garantie für den Finanzabschluss durch eine Umweltversicherung zu akzeptablen Bedingungen erfüllt werden kann; sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Metallpreise, Wechselkurse, Inflation sowie Betriebs- und Kapitalkosten in Argentinien. Obwohl Cerrado der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann das Unternehmen keine Gewähr dafür geben, dass sich die Erwartungen aus solchen zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem das Fehlen jeglicher Schätzungen von Mineralressourcen oder Mineralreserven, einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, einer Vormachbarkeitsstudie oder einer Machbarkeitsstudie für das Konzessionsgebiet; das Risiko, dass sich das geplante, etwa 40.000 Meter umfassende Explorationsprogramm verzögert, geändert oder nicht abgeschlossen wird und dass das Explorationsziel nicht als Mineralressource abgegrenzt wird; das Risiko, dass historische Explorationsergebnisse, einschließlich der Analyseergebnisse aus dem internen Labor des früheren Eigentümers, nicht unabhängig verifiziert werden können oder bei einer erneuten Untersuchung erhebliche Abweichungen aufweisen; das Risiko, dass Explorationsbohrungen bei Punta Maria, in den bestehenden Gruben oder bei noch nicht untersuchten Anomalien nicht zur Abgrenzung von Mineralressourcen oder einer wirtschaftlich rentablen Mineralisierung führen; die der Mineralexploration innewohnende Unsicherheit; das Risiko, dass der geplante Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des Betriebs, die Inbetriebnahmestrategie und der angestrebte Durchsatz der Aufbereitungsanlage nicht erreicht werden, dass kein ausreichendes wirtschaftliches Aufgabematerial definiert oder verfügbar ist und dass die bestehende Aufbereitungsanlage und die zugehörige Infrastruktur nicht wie erwartet funktionieren; das Risiko, dass die Kosten für Entwässerung, Sanierung, die neue Bergbauflotte, die Stilllegung und die Rekultivierung die aktuellen Schätzungen erheblich übersteigen und dass die für die Schließungsgarantie erforderliche Umweltversicherung nicht verfügbar ist oder Prämien, Sicherheiten oder andere Bedingungen erfordert, die sich nachteilig auf das Working Capital des Unternehmens auswirken; die noch offenen Genehmigungsangelegenheiten im Zusammenhang mit dem Konzessionsgebiet, einschließlich des Umweltverträglichkeitsberichts, der aktualisiert werden muss; die bereits bestehende Royalty eines Dritten für das Konzessionsgebiet; die Übernahme aller historischen und zukünftigen Verbindlichkeiten in Bezug auf das Konzessionsgebiet auf as is, where is-Basis mit begrenztem Regressanspruch gegenüber den Verkäufern; politische, rechtliche, steuerliche, Wechselkurs- und Inflationsrisiken in Argentinien; Eigentums- und Registrierungsrisiken; Schwankungen der Gold- und Silberpreise; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten sowie die Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift Risks & Uncertainties im Lagebericht (Managements Discussion/MD&A) des Unternehmens und in anderen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt Cerrado jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um tatsächliche Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen der Annahmen, Änderungen der Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86616

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86616&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1567881018

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.