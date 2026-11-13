Jensen ist weg. Jetzt muss Nvidia liefern!

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Die Wall Street startet freundlich in den Tag, mit dem Dow Jones in der Führung. Die Erzeugerpreise lagen im Oktober leicht unter den Erwartungen. Nvidia dominiert weiterhin die Schlagzeilen. Nach dem Rücktritt von CEO Jensen Huang richtet sich der Blick zunehmend auf die bald anstehenden Quartalszahlen. Kurzfristig ist die Stimmung durchaus konstruktiv. Sollte Nvidia seine Prognose von rund 70 Prozent Umsatzwachstum für das kommende Geschäftsjahr bestätigen, dürfte das der Aktie Rückenwind geben. Mittelfristig bleiben jedoch Fragen, wie aggressiv die neue Führung unter Colette Kress die bisherige Finanzierung von Kunden fortsetzen wird und ob Washington die Exportbeschränkungen nach China weiter verschärft. Operativ bleibt die KI-Nachfrage stark: Cisco hebt seine Prognose für KI-Infrastrukturumsätze auf neun Milliarden US-Dollar an, Applied Materials spricht von einer Nachfrage nach modernen Halbleitern, die weiterhin deutlich über dem Angebot liegt, und Cerebras meldet eine mehr als zehnfach gestiegene Pipeline für KI-Inferenz.



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