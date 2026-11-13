KI zwischen Boom und Beben

KI treibt auch das britische Wachstum

Nvidia: Ende einer Ära

US-Produzentenpreise im Fokus

Die britische Wirtschaft ist im dritten Quartal 2026 erwartungsgemäß um 0,7 % gegenüber dem Vorquartal gewachsen, nach 0,5 % im zweiten Quartal. Wachstumstreiber war einmal mehr der Dienstleistungssektor, dessen Wertschöpfung gegenüber dem Vorquartal um 0,9 % zunahm. Besonders dynamisch entwickelte sich der Bereich Information und Kommunikation mit einem Plus von 2,1 % gegenüber dem Vorquartal. Innerhalb dieses Bereichs verzeichneten IT-Programmierung und -Beratung sogar einen Zuwachs von 4,4 % im Quartalsvergleich. Nach Angaben des britischen Statistikamtes ONS meldeten insbesondere Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Cloud-Computing hohe Umsatzzuwächse, deren genauer Beitrag sich laut ONS allerdings bislang nicht beziffern lässt. Bemerkenswert ist zudem die Entwicklung der Wirtschaftsleistung je Einwohner. Diese legte im Vereinigten Königreich im dritten Quartal ebenfalls um 0,7 % gegenüber dem Vorquartal zu, während sie in Deutschland nach eigener vorläufiger Schätzung lediglich um rund 0,2 % gestiegen sein dürfte. Damit zeigt sich auch auf Pro-Kopf-Basis eine deutlich dynamischere Konjunkturentwicklung im Vereinigten Königreich. Vor diesem Hintergrund liegen die Risiken für unsere Wachstumsprognose von 1,3 % für das Gesamtjahr 2026 eindeutig auf der Oberseite. Die robuste Konjunkturentwicklung dürfte einer weiteren BoE-Leitzinserhöhung im Dezember nicht entgegenstehen. Notenbankchef Andrew Bailey hatte bereits Anfang November eine zusätzliche geldpolitische Straffung für den Fall anhaltender Inflationsrisiken in Aussicht gestellt. Wir erwarten, dass die britischen Währungshüter den Leitzins im Dezember um weitere 25 Basispunkte auf 4,25 % anheben werden.Nvidia-Chef Jensen Huang ist nach mehr als drei Jahrzehnten an der Konzernspitze zurückgetreten. Hintergrund sind zwei außereheliche Affären: Eine seiner Bekanntschaften steht im Verdacht, für den chinesischen Geheimdienst spioniert zu haben. Zudem soll Huang eine Beziehung zu einer ihm unterstellten Mitarbeiterin unterhalten haben. Die bisherige Finanzchefin Colette Kress übernimmt vorübergehend die Führung des KI-Chipgiganten. Der Abgang des langjährigen Konzernlenkers belastete insbesondere die Technologiewerte an der Wall Street. Der Nasdaq Composite verlor gestern 0,4 %, während die Nvidia-Aktie selbst um 4,3 % einbrach, nachdem sie zwischenzeitlich sogar mehr als 14 % eingebüßt hatte. Dagegen erreichten gestern der DAX als auch der STOXX Europe 600 neue Rekordstände.Das US-Arbeitsministerium wird heute nachmittag den Produzentenpreisindex für Oktober 2026 veröffentlichen. Nach unserer Prognose sollten die Produzentenpreise mit einer Rate von 0,4 % gegenüber dem Vormonat ansteigen. Somit dürfte der von den vorgelagerten Produktionsstoffen ausgehende Preisaufwärtsdruck hoch bleiben.