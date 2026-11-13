Klingbeil: Senkung der Stromsteuer nur mit seriöser Gegenfinanzierung

Berlin, 13. ⁠Nov (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil knüpft eine Senkung der Stromsteuer an eine seriöse Gegenfinanzierung. Die dafür notwendigen fünf Milliarden Euro seien bei den Haushaltsberatungen nicht gefunden worden, sagte der ‌SPD-Chef am Freitag in Berlin. Er verwies darauf, dass die Regierung die Energiepreise durch die Senkung der Netzentgelte, ⁠die Abschaffung ⁠der Gasspeicherumlage und den befristeten Tankrabatt dämpfe. "Und jetzt müssen wir einfach ehrlich abwägen, ob wir weitere Schritte gehen können", sagte Klingbeil. "Dafür braucht es Gegenfinanzierungskonzepte." Er werde alles prüfen, was ihm unterbreitet werde: "Ich selbst habe dann ‌vielleicht auch Vorschläge, die ich mit ‌in den Koalitionsausschuss bringe, wie man das gegenfinanzieren kann."

Der Koalitionsausschuss soll kommende Woche auf Drängen der Union beraten, ob ⁠die Stromsteuer für 2027 doch noch gesenkt wird. Klingbeil wandte ‌sich gegen den Eindruck eines ⁠verschärften Streits zwischen den Koalitionspartnern Union und SPD. Es gebe nichts, "wo wir da gegeneinander rennen".

Der Finanzminister verwies auf die schwierige Haushaltslage. Auch für 2028 ‌bleibe die Lage angespannt. Die ⁠Haushaltslücke liege derzeit bei 25 ⁠Milliarden Euro. Diese dürfe durch zusätzliche Steuersenkungen nicht noch vergrößert werden.

Für die Aufstellung des Haushalts 2028 kann Klingbeil nach Reuters-Informationen noch auf einen Rest der Haushaltsrücklage der Vorgängerregierungen zurückgreifen. Davon seien nach Abschluss der Etatberatungen für 2027 noch 3,8 Milliarden Euro übrig, hieß es im Finanzministerium.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Elke ⁠Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)