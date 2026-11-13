Landesweiter Stopp von Starts an US-Flughäfen
dpa-AFX · Uhr
Washington (dpa) - Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hat einen landesweiten Stopp für Stars an Flughäfen verfügt. Grund seien Kommunikationsprobleme im Flugkontrollsystem, teilte Verkehrsminister Sean Duffy auf der Online-Plattform X mit./so/DP/he
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