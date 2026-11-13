Leitindex schließt wenig verändert – Rheinmetall schwach

Der Dax ist nach seinem Rekordhoch vom Vortag am Freitag letztlich wenig von der Stelle gekommen. Überraschend schwache US-Inflationsdaten gaben dem deutschen Leitindex nur kurzzeitig etwas Auftrieb. Mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 26.750 Punkte trotzte er aber der schwachen US-Technologiebörse Nasdaq und behauptete ein Wochenplus von 3,6 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen verabschiedete sich am Freitag 0,5 Prozent tiefer mit 30.700 Punkten.

"Die Anleger befinden sich weiterhin in einem Balanceakt zwischen Rekordlaune und Verlustaversion", schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst des Online-Brokers Captrader. Derzeit scheine der Respekt vor der vortags erstmals überwundenen 27.000-Punkte-Marke größer zu sein als die Zuversicht, diese nachhaltig überwinden zu können. Denn neben den Zinssorgen, geopolitischen Risiken und KI-Zweifeln werde in der kommenden Woche der erwartete Börsengang des KI-Konzerns Anthropic die Risikobereitschaft am Markt testen.

Die US-Erzeugerpreise hatten sich im Oktober gegenüber dem Vorjahr erneut beschleunigt, mit plus 6,5 Prozent aber etwas geringer als von Volkswirten prognostiziert. Die für die US-Geldpolitik wichtige Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel ausgeklammert werden, verharrte erwartungsgemäß bei fünf Prozent. Tendenziell beeinflussen die Erzeugerpreise die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Im vergangenen Monat waren die Verbraucherpreise überraschend deutlich gestiegen.

Da die Teuerung weiter deutlich über der Fed-Zielmarke liegt, gilt an den Finanzmärkten als sicher, dass sie im Dezember erneut die Leitzinsen anheben wird. Auch die Europäische Zentralbank dürfte auf ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr an der Zinsschraube drehen.

Rheinmetall weiter schwach

Die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall haben am Freitag ihren monatelangen Abwärtstrend mit dem zeitweisen Fall auf das tiefste Niveau seit Februar 2025 fortgesetzt. Zum Handelsschluss grenzten die Papiere ihre Verluste zwar etwas ein, gingen aber dennoch mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 766,40 Euro aus dem Xetra-Handel. Seit dem Jahreshoch Mitte Januar bei 1966 Euro summieren sich die Verluste 2026 damit weiterhin auf mehr als 60 Prozent.

Adrien Rabier vom US-Analysehaus Bernstein Research beschäftigte sich in einer aktuellen Studie mit dem Bundeswehr-Fregattenprojekt F127, nachdem der eigentlich Rheinmetall zugeschriebene Auftrag für F126-Fregatten im Juni gestoppt und eine Alternative des Konkurrenten TKMS bestellt worden war.

Er glaube zwar noch an den F127-Auftrag für Rheinmetall, würde sich aber nicht wundern, wenn sich das Projekt verzögere oder der Umfang verkleinere, schrieb der Experte. Neben Rheinmetall ist auch TKMS an dem F127-Projekt beteiligt. Der TKMS-Aktienkurs sank am Freitag letztlich um 1,7 Prozent.

Er glaube zwar noch an den F127-Auftrag für Rheinmetall, würde sich aber nicht wundern, wenn sich das Projekt verzögere oder der Umfang verkleinere, schrieb der Experte. Neben Rheinmetall ist auch TKMS an dem F127-Projekt beteiligt. Der TKMS-Aktienkurs sank am Freitag letztlich um 1,7 Prozent.

Pfandbriefbank fällt auf Rekordtief

Die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank haben ihre Vortagestalfahrt am Freitag beschleunigt fortgesetzt. Die Papiere des Gewerbeimmobilien-Finanzierers sackten auf ein Rekordtief ab und beendeten den Xetra-Handel rund sieben Prozent tiefer bei 2,586 Euro.

Damit gehörten sie zu den schwächsten Titeln im Kleinwerte-Index SDax. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursverlust damit auf rund 38 Prozent.

(mit Material von dpa-AFX)

Bleib auf dem Laufenden: Immer freitags um acht Uhr bekommst du von onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann das Börsenthema der Woche direkt ins Postfach, erfährst, welche Aktien die Community besonders interessieren und welche Termine an der Börse in der nöchsten Woche wichtig werden