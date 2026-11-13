Merz: Europa wird mit über Sicherheitsgarantien für Ukraine verhandeln

Berlin, 13. ⁠Nov (Reuters) - Bei den weiteren Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs wird es laut Bundeskanzler Friedrich Merz vor allem um Sicherheitsgarantien für das von Russland angegriffene Land gehen. Es werde keine Verhandlungen ohne die Ukraine ‌und auch nicht ohne Europa geben, darin sei man sich mit den USA einig, sagte der CDU-Chef am Freitag am ⁠Rande des ⁠EU-Gipfels in Dublin. Die Botschaft an die Amerikaner sei klar: "Bitte keine Überraschungen." Die USA müssten im Team mit Europa spielen.

Die Frage, wer konkret für Europa verhandeln sollte, ließ Merz offen. Er deutete aber an, dass es ähnlich sein dürfte wie diese ‌Woche bei den Ukraine-Gesprächen in Abu Dhabi. "Deutschland ‌ist dabei gesetzt, das ist völlig klar." Deutschland werde dabei die europäischen Interessen vertreten. Bei den Gesprächen zwischen der Ukraine, Russland und ⁠den USA waren Sicherheitsberater der E3-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien sowie ‌Vertreter der EU-Kommission und der Nato ⁠vor Ort, allerdings nicht am Verhandlungstisch. In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate wurde ein umfassender Gefangenenaustausch vereinbart, zudem soll es weitere Treffen geben. Merz sagte, man sei ‌in engem Kontakt mit den ⁠USA und auch den US-Sondergesandten ⁠Jared Kushner und Steve Witkoff, die gerade in Moskau waren.

In den nächsten Wochen soll es konkrete Friedensverhandlungen geben. Merz hat zudem für nächste Woche die sogenannte Koalition der Willigen mit Unterstützern der Ukraine nach Berlin geladen. Er erwarte über 20 Staats- und Regierungschefs. Dabei werde es um die Finanzierung der Ukraine im nächsten Jahr und auch die Friedensgespräche gehen.

(Bericht von ⁠Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)