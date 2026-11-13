Merz: Sind noch weit entfernt von Kompromiss zum EU-Haushalt für Jahre ab 2028

Berlin, ⁠13. Nov (Reuters) - Die Verhandlungen über den europäischen Haushalt stocken weiter. "Wir sind von einer Einigung noch sehr weit entfernt", sagte Bundeskanzler ‌Friedrich Merz am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Dublin. Es habe dazu intensive ⁠Gespräche ⁠gegeben. "Wir treten jetzt ein in die entscheidende Phase der Verhandlungen." Der mittelfristige Finanzrahmen soll ab 2028 für sieben Jahre gelten.

Traditionell ist die Verteilung der Gelder ‌stark umstritten. Sowohl CDU-Chef ‌Merz als auch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) kritisieren die Vorschläge der EU-Kommission seit Monaten als ⁠überzogen. Strittig ist sowohl die Höhe von ‌mehr als 1,5 Billionen ⁠Euro als auch die Frage, in welchen Bereichen die EU-Staaten das Geld ausgeben sollen. Merz hat sich zuletzt ‌vor allem ⁠um die Unterstützung anderer ⁠Nettozahler-Staaten wie der Niederlande, Schwedens, Finnlands, Dänemarks und Österreichs bemüht, um eine gemeinsame Position zu haben. Im Zeitraum 2021 bis 2027 umfasst der EU-Haushalt 1,2 Billionen Euro.

(Bericht von Christian Krämer. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)