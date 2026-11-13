Merz: Wollen bald deutschen Vorschlag für Posten in EZB-Führung vorlegen

Berlin, 13. ⁠Nov (Reuters) - In die europäischen Verhandlungen zur Nachfolge von EZB-Chefin Christine Lagarde und über weitere Top-Positionen bei der Europäischen Zentralbank kommt allmählich Bewegung. "Es stehen Einigungen an, aber wir haben sie noch nicht abgeschlossen", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Freitag am ‌Rande des EU-Gipfels in Dublin. Man brauche "noch einige Tage" dafür. Merz kündigte zudem an, in der nächsten Woche den deutschen Vorschlag im Rahmen ⁠des anstehenden ⁠Personalpakets für die EZB zu unterbreiten. Aber auch die Gespräche dazu seien noch nicht abgeschlossen. "Ich muss sie über das Wochenende auch noch mit der SPD abstimmen", fügte der Kanzler an.

Die Staats- und Regierungschefs der Euro-Zone wollen bis zum Jahresende einen Nachfolger für die im Februar vorzeitig ausscheidende EZB-Chefin Lagarde ‌bestimmen. Spanien hat dafür den Chef der ‌Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Pablo Hernandez de Cos, nominiert, der früher auch Chef der nationalen Notenbank war. Die Niederlande haben ihren Ex-Notenbankchef Klaas Knot ins Rennen geschickt. ⁠Die Besetzung dürfte im Rahmen eines Personalpakets geklärt werden, da nächstes Jahr weitere ‌wichtige EZB-Direktoriumsposten frei werden: Dazu zählt ⁠der von Isabel Schnabel. Die deutsche Ökonomin tritt Anfang Januar vorzeitig ab und wechselt zum Internationalen Währungsfonds (IWF). Seit Wochen kursieren mögliche Namen für ihre Nachfolge - so auch die des an der US-Eliteuniversität Princeton ‌lehrenden deutschen Ökonomen Markus Brunnermeier und ⁠von Tobias Adrian, dem Schnabel in ⁠der Leitung der Abteilung Geld- und Kapitalmärkte beim IWF in Washington nachfolgt.

Überdies wird Mitte 2027 auch die Position von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane frei. Frankreich hat für die Nachfolge Lanes bereits den Finger gehoben. Doch auch Deutschland könnte auf diesen Posten schielen. Mit Jürgen Stark (2006 bis 2011) und Otmar Issing (1998 bis 2006) hatte die Bundesrepublik in der Historie der im Juni 1998 gegründeten EZB bereits zweimal diesen einflussreichen Posten besetzt.

(Bericht von ⁠Reinhard Becker, Mitarbeit Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)