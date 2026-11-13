Micron Technology - Fehlausbruch als Hoffnungsschimmer

Die Micron-Aktie sendet kurzfristig zunehmend konstruktive Signale. Der jüngste Ausbruch nach unten erwies sich letztlich als „false break“, d. h. das Julitief bei 738 USD wurde nur temporär unterschritten und konnte im Anschluss zeitnah wieder zurückerobert werden. Damit hat der Chiptitel gleichzeitig eine größere Topbildung seit Mai abgelehnt. Besonders relevant ist die Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 764 USD) – nach dazu per Aufwärtsgap (746 USD zu 763 USD). Im Zusammenspiel mit der vorangegangenen Abwärtskurslücke entsteht sogar eine sehr seltene, aber zuverlässige Umkehrformation in Form eines sog. „island reversals“. Unterstützend wirkt zudem der trendfolgende MACD, der sich auf einem historisch niedrigen Niveau befindet. Per Saldo überwiegen derzeit die kurzfristigen Erholungschancen. Die Barrieren bei rund 900 USD – verstärkt durch ein weiteres Gap – definieren dabei ein erstes Anlaufziel. Unter Risikogesichtspunkten ist dagegen die o. g. Kumulationszone aus der langfristen Glättung, der jüngsten Aufwärtskurslücke und dem Tief vom Juli bei 764/738 USD als Absicherung prädestiniert.

Micron Technology (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Micron Technology

Quelle: LSEG, tradesignal²

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