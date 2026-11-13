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Für den Dax deuten sich am Freitag leichte Abgaben an. Eine Stunde vor Handelsstart signalisiert der XDax ein Minus von 0,2 Prozent auf 26.694 Punkte. Am Vortag war der Dax erstmals über die runde Marke von 27.000 Punkten geklettert, letztlich aber klar darunter geblieben.

Auf Wochensicht zeichnet sich gemessen an der vorbörslichen Indikation ein Plus von 3,5 Prozent ab. Die Vorgaben aus Übersee sind am Freitag durchwachsen und die Geopolitik liefert hinsichtlich eines möglichen Endes des Iran-Kriegs keine klaren Signale. Der Technologiesektor steckt den Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang derweil gut weg.

US-Börsen mit moderaten Verlusten

Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang hatte den Aktienkurs des Chipgiganten und KI-Trendsetters am Donnerstag noch tiefer gedrückt. Prozentual zweistellig krachte der Kurs im frühen Handel ein, machte anschließend aber wieder Boden gut. Am Ende des Nasdaq-Handels waren es noch minus vier Prozent.

Anleger schichteten frei werdende Mittel in andere große Halbleiterwerte um. Dank dieser Umschichtungen sowie Kursgewinnen von Indexschwergewichten wie Amazon, Alphabet und Microsoft konnte der technologielastige Nasdaq 100 anfängliche deutliche Verluste großteils wieder aufholen.

Zum Handelsschluss lag der Index mit 0,30 Prozent im Minus bei 28.289,19 Zählern. Damit ist die jüngste Erholung des Tech-Barometers zunächst unterbrochen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,4 Prozent auf 52.297 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,35 Prozent auf 7.592 Zähler.

Asiatische Märkte mit gemischten Vorgaben

Die wichtigsten Börsen in Asien haben am Freitag keine gemeinesame Richtung gefunden. Der Nikkei 225 notierte kurz vor dem Handelsende ein halbes Prozent höher. Der südkoreanische Kospi fiel hingegen um 0,9 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten in China sank um gut ein halbes Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,5 Prozent abrutschte.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 61.142 +0,53 Prozent Hang Seng 23.648 -1,50 Prozent CSI 300 4.016 -0,70 Prozent Kospi 5.298 -0,85 Prozent

Anleihemärkte im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 122,04 -0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,32 +0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 5,13 +0,14 Prozentpunkte

Devisenmärkte im Überblick

Ölmärkte im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 96,19 Dollar +0,37 Dollar WTI 88,64 Dollar -0,10 Dollar

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR IONOS AUF 42 (36) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT DEUTSCHE BÖRSE AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 320 EUR

BARCLAYS SENKT DEUTSCHE BÖRSE AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 320 EUR

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 1099 (1374) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 7,70 (8) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR OTTOBOCK AUF 65 (75) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 200 (212) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 50 (47) EUR - 'UNDERWEIGHT'

ODDO BHF HEBT SIEMENS ENERGY AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 175 EUR

ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 490 (460) EUR - 'OUTPERFORM'

ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AUF 3,20 (3,50) EUR - 'NEUTRAL'

STONEX STARTET BIRKENSTOCK MIT 'BUY' - ZIEL 55 USD

VERTICAL RESEARCH SENKT SIEMENS AUF 'HOLD' - ZIEL 300 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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