Naturkatastrophen treffen Versicherer Generali - Gewinn steigt trotzdem

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

TRIEST (dpa-AFX) - Teure Schäden durch Naturkatastrophen haben den italienischen Versicherer Generali in diesem Jahr bereits eine Milliardensumme gekostet. In den ersten neun Monaten summierten sich die Großschäden durch solche Ereignisse bei dem Unternehmen auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Zusammen mit menschengemachten Katastrophen waren es sogar 1,8 Milliarden und damit 1,1 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor, wie Generali am Freitag in Triest mitteilte. Dank deutlich höherer Prämieneinnahmen verdiente der Versicherer jedoch mehr als im Vorjahreszeitraum.

Der operative Gewinn des Konzerns stieg währungsbereinigt um 8,5 Prozent auf gut 6,4 Milliarden Euro. Er verfehlte im dritten Quartal jedoch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten, obgleich alle Sparten mehr abwarfen als ein Jahr zuvor. Die Prämieneinnahmen wuchsen in den ersten neun Monaten um 4,5 Prozent auf 76,5 Milliarden Euro, und der Überschuss legte sogar um 12 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro zu.

Am Donnerstag hatte bereits der deutsche Versicherer Allianz hohe Naturkatastrophenschäden aus dem Sommer gemeldet. Allein im dritten Quartal summierten sie sich bei dem Münchner Konzern auf 1,1 Milliarden Euro. Besonders teuer schlugen dabei die Zerstörungen durch Hagelstürme zu Buche, sowohl in Deutschland als auch in Italien./stw/niw/mis

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Generali
Allianz

Das könnte dich auch interessieren

Kurs sackt ab
Immobilienkrise belastet Deutsche Pfandbriefbankgestern, 12:56 Uhr · dpa-AFX
Immobilienkrise belastet Deutsche Pfandbriefbank
Aktie vorbörslich leicht im Plus
Fondsgeschäft beflügelt Versicherer Allianzgestern, 06:30 Uhr · dpa-AFX
Fondsgeschäft beflügelt Versicherer Allianz
Rückversicherer
Münchener Rück bezahlt mehr für Katastrophenschädengestern, 07:07 Uhr · dpa-AFX
Münchener Rück bezahlt mehr für Katastrophenschäden
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertet09. Nov. · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen