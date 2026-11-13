Nvidia: CEO-Wechsel, Nebius: Kursrutsch, Applied Materials: Rekord

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Nebius: Rekordwachstum und trotzdem Kursrutsch?

Nebius präsentiert Quartalszahlen, die zunächst nach einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte aussehen. Doch an der Börse reagieren Anleger mit deutlichen Verkäufen. Warum reichen selbst außergewöhnliche Wachstumsraten nicht aus, um die Investoren zu überzeugen? Und welche Risiken entstehen durch den enormen Kapitalbedarf beim Ausbau der KI-Infrastruktur?

Applied Materials: Vielversprechender Ausblick

Applied Materials profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage nach moderner Halbleitertechnologie und präsentiert ein bemerkenswert starkes Zahlenwerk. Besonders interessant sind die Entwicklung der Profitabilität und die Erwartungen für das kommende Quartal. Wie nachhaltig ist die aktuelle Wachstumsdynamik, und welche Rolle spielen KI-Investitionen und der steigende Bedarf an Speicherchips?

Nvidia: Führungswechsel – haben die Anleger überreagiert?

Der überraschende Rücktritt von Jensen Huang hat Nvidia kurz vor der nächsten Veröffentlichung der Quartalszahlen in eine ungewöhnliche Situation gebracht. Während der Aktienkurs deutlich nachgibt, halten mehrere Analysten an ihren positiven Einschätzungen fest, teilweise allerdings mit niedrigeren Kurszielen. Ist der Vertrauensverlust an der Börse gerechtfertigt, oder eröffnet die Unsicherheit möglicherweise eine interessante Gelegenheit für langfristig orientierte Anleger?