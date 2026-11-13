Nvidia-Aktie nach dem Führungswechsel

Nvidia: Trotz günstiger Bewertung überwiegen die Kursrisiken

onvista · Uhr

Nvidia vollzieht einen Führungswechsel: Die langjährige Finanzchefin übernimmt übergangsweise die Unternehmensführung. Die Aktie begrenzt ihre anfänglich deutlichen Verluste, doch gesenkte Kursziele und ein schwacher Chart sprechen weiterhin für Vorsicht.

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Was bewegt die Aktie?

Der Führungswechsel bei Nvidia fällt mit einer deutlichen Neubewertung der Aktie zusammen. Der bisherige Vorstandschef ist zurückgetreten und hat auch seinen Sitz im Verwaltungsrat aufgegeben. Die langjährige Finanzchefin übernimmt die Unternehmensführung zunächst übergangsweise. Diese Entscheidung ist sinnvoll, weil die Finanzplanung angesichts der Beteiligungen, Investitionen und gegebenen Garantien eine besonders wichtige Rolle spielt.

Nvidia muss auf der Umsatzseite die Voraussetzungen schaffen, um die übernommenen finanziellen Verpflichtungen erfüllen zu können. Damit erhält die Verbindung zwischen Umsatzentwicklung und Finanzplanung zusätzliches Gewicht. Die zahlreichen Beteiligungen und Investitionen machen die Besetzung der Unternehmensführung mit der bisherigen Finanzchefin nachvollziehbar. Ihre langjährige Erfahrung im Unternehmen spricht ebenfalls für diese Übergangslösung.

Die Kursreaktion auf den Wechsel fiel zunächst heftig aus. In der Vorbörse verlor die Nvidia-Aktie rund 13 Prozent, später blieb ein Minus von etwas mehr als vier Prozent. Damit verringerte sich der anfängliche Verlust im weiteren Handelsverlauf deutlich. Diese Entwicklung ist positiv zu bewerten, auch wenn der Handelstag weiterhin mit einem deutlichen Kursabschlag verbunden war.

Gleichzeitig senken mehrere Banken ihre Kursziele erheblich. RBC reduziert das Ziel um 100 Dollar von 330 auf 230 Dollar, die DZ Bank von 320 auf 215 Dollar. Goldman Sachs setzt das Kursziel bei 220 Dollar an. Raymond James hält dagegen an einer starken Kaufempfehlung und einem Ziel von 515 Dollar fest.

Die unterschiedlichen Kursziele gehen mit einer günstigen Bewertung einher. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis für die kommenden zwölf Monate liegt bei rund 13. Angesichts der erwarteten Wachstumsraten erscheint diese Bewertung attraktiv. Für eine Kaufentscheidung bleibt jedoch entscheidend, ob auch die Kursentwicklung wieder belastbare positive Signale liefert.

Charttechnik

Im langfristigen Chart besteht weiterhin ein Aufwärtstrend. Auf Wochenbasis hat sich jedoch ein Doppeltop gebildet: Zwei Hochpunkte mit anschließend fallenden Kursen signalisieren eine mögliche Trendwende. Die zugehörige Nackenlinie bildet einen wichtigen Widerstand.

Solange der Kurs unter dieser Linie bleibt, bieten zwischenzeitliche Anstiege Gelegenheiten, Bestände zu reduzieren. Mehrere offene Abwärtskurslücken bestätigen die Schwäche. Das jüngste Tief liegt bei 148,80 Dollar.

Die deutliche Verringerung des Tagesverlusts ist ein positives Signal. Für einen Einstieg mit kleiner Position sollte der Kurs zunächst mindestens die jüngste Abwärtskurslücke schließen. Ein Anstieg bis zur Nackenlinie dürfte anschließend auf Widerstand treffen.

Martins Einschätzung

Die Übergangslösung in der Unternehmensführung überzeugt angesichts der finanziellen Aufgaben. Auch die deutlich geringeren Verluste im Tagesverlauf sind positiv. Das günstige Kurs/Gewinn-Verhältnis bietet einen fundamentalen Kaufgrund, während das Doppeltop und die offenen Abwärtskurslücken weiterhin Vorsicht verlangen. Ein Schluss der jüngsten Kurslücke wäre die erste Voraussetzung, um einen vorsichtigen Einstieg zu erwägen.

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