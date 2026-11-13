Opposition: Koalition könnte Stromsteuer-Senkung noch nachschieben

Reuters · Uhr
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Berlin, 13. ⁠Nov (Reuters) - Auch nach dem Abschluss der Haushaltsberatungen könnte die Koalition aus Union und SPD nach Einschätzung der Opposition noch eine Senkung der Stromsteuer im Etat für ‌2027 verankern. Ein solcher Schritt wäre über einen Plenarantrag im Bundestag möglich und bräuchte nicht zwingend eine ⁠neue ⁠Sitzung des Haushaltsausschusses, sagte Grünen-Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer am Freitag in Berlin. Er nannte ein solches Verfahren allerdings "sehr ungewöhnlich". Schäfer fügte hinzu: "Wer die Schaumweinsteuer senken kann, der senkt halt die Schaumweinsteuer und nicht die ‌Stromsteuer."

Linken-Haushälter Dietmar Bartsch nannte einen solchen ‌nachträglichen Eingriff in den Haushalt "technisch möglich, politisch eigentlich unverantwortlich". Er wies darauf hin, dass sowohl Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ⁠als auch Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) die Stromsteuer-Senkung mehrfach angekündigt ‌hätten und diese auch ⁠im Koalitionsvertrag stehe. "Es ist deutlich, dass der Vizekanzler dem Kanzler hier eine Ohrfeige gibt", sagte Bartsch.

Die Union fordert, dass sich der Koalitionsausschuss in ‌der kommenden Woche mit ⁠der Stromsteuersenkung für alle Verbraucher ⁠befasst. Sie würde den Bund jährlich rund fünf Milliarden Euro kosten. Ein Vorschlag zur Gegenfinanzierung liegt bislang nicht vor. Der Haushaltsausschuss hatte am frühen Freitagmorgen die Beratungen zum Etat 2027 abgeschlossen. Der Bundestag soll den Haushalt in zwei Wochen endgültig verabschieden.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Elke Ahlswede. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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