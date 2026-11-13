Original-Research: BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG

13.11.2026 / 14:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG

     Unternehmen:               BIKE24 Holding AG
     ISIN:                      DE000A3CQ7F4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.11.2026
     Kursziel:                  5,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

BIKE24 in Q3 erstmals über 100 Mio. EUR Umsatz, Wachstum beschleunigt auf
30%

Die BIKE24 Holding AG hat mit dem dritten Quartal ihr bislang
umsatzstärkstes Quartal vorgelegt und das Wachstum ggü. H1 nochmals
beschleunigt. Mit einem bereinigten EBITDA von 6,1 Mio. EUR (+13,9% yoy)
setzte sich die Ergebnisverbesserung im dritten Quartal fort, da das
Volumenwachstum den Margendruck aus Preiswettbewerb und Frachtkosten mehr
als ausglich. Auf Neunmonatssicht steigerte das Unternehmen das bereinigte
EBITDA um 25,1% yoy auf 13,7 Mio. EUR und drehte das EBIT auf 0,7 Mio. EUR
(Vj.: -2,2 Mio. EUR).

[Tabelle]

Lokalisierte Märkte setzen das Tempo: Der Q3-Umsatz stieg auf 107,7 Mio. EUR
(+30,0% yoy), nach +20,1% yoy in Q2. Die lokalisierten Märkte wuchsen um 53%
yoy auf 30,7 Mio. EUR, der Kernmarkt DACH um 22% yoy auf 69,6 Mio. EUR.
Kompletträder legten um 33,7% yoy auf 23,8 Mio. EUR zu, getragen von Gravel-
und Rennrädern. Treiber ist...

Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen:

https://www.appairtime.com/de/investor/companies/238c148f-5bc9-4d6a-ac2e-8179d15e1799

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=ec467807626def1d0f6d81727b2cdd14

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=6920318e-df66-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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