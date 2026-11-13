Original-Research: Exasol AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Exasol AG - von Montega AG

13.11.2026 / 14:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Exasol AG

     Unternehmen:               Exasol AG
     ISIN:                      DE000A0LR9G9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      13.11.2026
     Kursziel:                  3,00 EUR (zuvor: 3,20 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Q3: Positive Neugeschäftsindikationen von angekündigtem Churn in
Nicht-Fokusbereichen überschattet

Die Exasol AG hat heute Zahlen zum dritten Quartal 2026 vorgelegt und die im
August angepasste Guidance bestätigt. Belastend wirkt der Churn-Ausblick für
das erste Quartal 2027.

[Tabelle]

Stabiler ARR im dritten Quartal: Das Upselling zog mit 0,8 Mio. EUR leicht
an (Q2 2026: 0,6 Mio. EUR), bleibt nach neun Monaten mit 1,9 Mio. EUR jedoch
deutlich hinter dem Vorjahr zurück (Vj.: 4,3 Mio. EUR). Für 2027 sieht der
Vorstand hier Anzeichen einer Belebung. Im dritten Quartal gewann Exasol
vier Neukunden, davon zwei aus den Fokus-Branchen. Hervorzuheben ist
insbesondere...

Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen:

https://www.appairtime.com/de/investor/companies/00a2c438-cf7e-4edf-ae40-ba3d4684d553

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=b243eab878d4977bdcb9976c33221f7f

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=a353ffe5-df65-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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